أرباح «برجيل القابضة» تقفز إلى 227 مليون درهم في النصف الأول 2026 بنمو 97.4%

حققت مجموعة برجيل القابضة أرباحًا بقيمة 227 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 97.4%، مع ارتفاع الإيرادات إلى 2.8 مليار درهم بدعم من الطلب القوي على خدمات الرعاية الصحية.

برجيل القابضة تحقق نموًا قويًا في أرباح النصف الأول 2026

سجلت مجموعة برجيل القابضة أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت أرباح الشركة إلى 227 مليون درهم، مسجلة نموًا بنسبة 97.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا النمو نتيجة تحسن الأداء التشغيلي للمجموعة، إلى جانب استمرار الإقبال القوي من المرضى على خدماتها الصحية، ما ساهم في تعزيز الإيرادات ودعم النتائج المالية.

إيرادات برجيل القابضة ترتفع إلى 2.8 مليار درهم

بلغت إيرادات برجيل القابضة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 2.8 مليار درهم، مدعومة بزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المجموعة، رغم ظروف السوق الحالية.

ويعكس نمو الإيرادات قدرة الشركة على مواصلة توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها وتعزيز حضورها في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.

برجيل القابضة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية

واصلت برجيل القابضة التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة، الأمر الذي انعكس على نمو الأرباح وتحسن الأداء المالي خلال الفترة.

وتسهم استراتيجية المجموعة القائمة على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاق عملياتها في دعم استدامة النمو وتعزيز مكانتها ضمن أبرز مقدمي الخدمات الصحية في المنطقة.

أداء برجيل القابضة يعزز توقعات النمو المستقبلية

تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 قوة الأداء المالي لـ برجيل القابضة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، مدعومة بارتفاع الإيرادات وتحسن العمليات التشغيلية.

ومن المتوقع أن تواصل المجموعة الاستفادة من فرص النمو في قطاع الرعاية الصحية، مع استمرار الاستثمار في تطوير خدماتها وتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الطبية المتخصصة.

تعكس أرباح برجيل القابضة البالغة 227 مليون درهم ونموها بنسبة 97.4% نجاح استراتيجية المجموعة في تعزيز الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، ما يدعم مكانتها كشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية ويعزز آفاق نموها خلال الفترة المقبلة.