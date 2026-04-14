أرباح جي بي مورغان: جيدة، ولكن كان من الممكن أن تكون أفضل

يُعدّ عملاق الاستثمار جي بي مورغان من أبرز الأسماء في موسم إعلان الأرباح هذا. وقد أعلنت الشركة نتائجها قبل افتتاح السوق، وكانت تحركات سعر السهم قبل الافتتاح طفيفة.

كانت توقعات السوق عالية جدًا للشركة، ولم تُسهّل المقارنة الصعبة تحقيق هذه التوقعات. ومع ذلك، تمكنت الشركة في النهاية من تحقيق رقم قياسي جديد في الربع الأخير.

تجاوزت الإيرادات 50 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 49.2 مليار دولار أمريكي. وتشمل:

التداول والدخل الثابت والعملات والسلع: ارتفاع بنسبة 21% على أساس سنوي، ليصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي. وكانت التوقعات حوالي 6.65 مليار دولار أمريكي.

الخدمات المصرفية الاستثمارية: ارتفاع بنسبة 38% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.14 مليار دولار أمريكي.

الخدمات الاستشارية: ارتفاع بنسبة 82% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.27 مليار دولار أمريكي.

ربحية السهم: 5.94 دولار أمريكي، مقابل توقعات بلغت حوالي 5.45 دولار أمريكي.

الأصول:

الودائع: 2.68 تريليون دولار أمريكي

القروض: 1.5 تريليون دولار أمريكي

هامش صافي الفائدة: 2.5% مقابل 2.57% المتوقعة

فلماذا لا يبدو أن سعر السهم يتفاعل مع نتائج تبدو مذهلة للوهلة الأولى؟ على الرغم من الإيرادات والأرباح القوية، إلا أن هامش صافي الفائدة، وهو مؤشر بالغ الأهمية للمساهمين والسوق، جاء أقل بقليل من التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، خفضت الشركة توقعاتها لدخل صافي الفائدة للعام بأكمله من 104.5 مليار دولار أمريكي إلى 103 مليارات دولار أمريكي. هذا يعني أنه على الرغم من تجاوز توقعات الإيرادات، إلا أن جوهر أعمال الشركة قد تراجع قليلاً، ولكن بشكل ملحوظ.

وبعيدًا عن أرقام الشركة، فقد أولى السوق اهتمامًا بالغًا لكل كلمة صادرة عن الرئيس التنفيذي الأسطوري للشركة، جيمس ديمون. وقد نجح في طمأنة جزء من السوق الذي لديه مخاوف حقيقية بشأن مستقبل المستهلك والمخاطر الناجمة عن سوق الأسهم الخاصة/الشركات الصغيرة. أكد ديمون بوضوح أن التقلبات الحالية تصب في مصلحة الشركة، وأن قوة المستهلك لا تزال قائمة، وأن الاقتصاد الأمريكي ونموه لا يزالان قويين. ومع ذلك، أشار إلى أن الوضع في سوق السلع الأساسية والحرب في إيران يخلقان مخاطر معقدة وحقيقية.

على الرغم من الانخفاضات الأخيرة الناجمة عن المخاوف المتعلقة بنسبة السعر إلى الأرباح، إلا أن السهم يحافظ على اتجاه صعودي واضح على المدى الطويل. المصدر: xStation5