التقويم الاقتصادي: هل سيجد الين دعماً؟ (15.06.2026)

من المرجح أن تتأثر الأسواق اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والذي طغى على جميع البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى. وهذه البيانات شحيحة للغاية على أي حال. فقد تلقينا مساء الجمعة بيانات أولية فقط من جامعة ميشيغان بشأن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم.

من المقرر اليوم نشر بيانات الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو (أبريل) والولايات المتحدة (مايو). ومع ذلك، يتطلع المستثمرون بالفعل إلى قرارات السياسة النقدية غدًا في أستراليا واليابان، والتي ستستهل أسبوعًا حافلًا بالأحداث على هذا الصعيد. وتشير مؤشرات قوية إلى أن بنك اليابان سيختار رفع سعر الفائدة مرة أخرى، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 1%.

البيانات الاقتصادية الكلية

الجمعة

أظهر تقرير جامعة ميشيغان لشهر يونيو مؤشرات واعدة:

انخفضت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 4.6% (من 4.8% في الشهر السابق).

وانخفضت توقعات التضخم لمدة خمس سنوات بشكل أكبر (من 3.9% إلى 3.4%).

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 48.9 (مقارنة بـ 44.8 في مايو). التقويم الاقتصادي الكلي

الاثنين

الثلاثاء

جدول أرباح الشركات

الولايات المتحدة الأمريكية

كانوبي جروث (CGC.US) - BMO (قبل افتتاح السوق)

كوانتوم (QMCO.US) - AMC (بعد إغلاق السوق)

ديف آند باسترز إنترتينمنت (PLAY.US) - AMC (بعد إغلاق السوق)

نوف هولدينغ (NVVE.US) - AMC (بعد إغلاق السوق)

ريجينسيل بيوساينس (RGC.US) - AMC (بعد إغلاق السوق)

3 أسواق تستحق المتابعة

النفط الخام (OIL)

أدى الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 4.5% تقريبًا. ومن المقرر توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل. وفي غضون ذلك، سيتم إزالة الألغام من مضيق هرمز.

الذهب (GOLD)

على نحوٍ متناقض، أدى انخفاض التوتر الجيوسياسي العالمي إلى ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وهو ما نعزوه بشكل أساسي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عالميًا. ومع ذلك، لا يزال سعر الذهب قريبًا من أدنى مستوياته في عام 2026.

مؤشر نيكاي 225 (JP225)

ساهمت الأخبار الواردة اليوم من واشنطن في ارتفاع المؤشر بنسبة تقارب 5%. ويترقب الجميع اجتماع بنك اليابان (BoJ) خلال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يشهد رفعًا لأسعار الفائدة. وستكون التوجيهات المستقبلية التي سيصدرها صناع السياسة النقدية حاسمة بالنسبة لكل من الين ومؤشر نيكاي 225.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB