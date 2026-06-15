ملخص الصباح: فتح مضيق هرمز أخيراً (15.06.2026)

لقد حان اليوم المنتظر. توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، والأهم من ذلك، من منظور اقتصادي، فتح مضيق هرمز.

🌍 الجغرافيا السياسية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، هذه المعلومات أولًا. ثم تلقينا تأكيدًا رسميًا من الرئيس ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي. سيُقام حفل التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

وقف فوري لإطلاق النار: أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقف العمليات العسكرية فورًا على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. ومن المقرر أن يعقد وسطاء من كلا الجانبين سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق.

إعادة فتح تدريجية: سيتم فتح مضيق هرمز تدريجيًا. وخلال فترة وقف إطلاق النار (60 يومًا)، ستعفي إيران السفن العابرة من رسوم العبور. وفي الوقت نفسه، ستقوم القوات الإيرانية بإزالة الألغام البحرية التي زرعتها خلال الأسابيع الماضية.

تنازلات نووية: ينص الاتفاق، بحسب التقارير، على تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم الذي سبق أن خصّبته إيران. وتتجاوز مخزوناتها حاليًا 9000 كيلوغرام، منها 440 كيلوغرامًا مخصبة إلى مستويات قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة.

أسعار السلع الأساسية: انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 4% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة.

يبلغ سعر برميل خام برنت حاليًا أقل بقليل من 84 دولارًا، بينما يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 81 دولارًا. هذه أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس، عندما شنت الولايات المتحدة ضرباتها الأولى على إيران.

وتشهد أسعار الغاز أيضاً اتجاهاً نزولياً.

انخفض سعر ميغاواط/ساعة من الغاز في بورصة TTF الهولندية إلى ما دون 44 دولاراً، بينما يتذبذب سعر الغاز الطبيعي حول 3.06 دولار.

🏦 السياسة النقدية

تشهد أسعار السوق المتعلقة بمسارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الكبرى مراجعةً كبيرةً نحو الانخفاض.

في الولايات المتحدة، تبلغ احتمالية رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام، وفقاً لتوقعات السوق، أقل بقليل من 65%.

في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، يتوقع سيناريو السوق الأساسي حالياً ارتفاعاً واحداً فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2026.

🪙 السندات والمعادن النفيسة

يؤدي هذا التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً إلى انخفاض عوائد السندات العالمية بنحو 1-1.5%.

من الملاحظ - وربما بشكل غير متوقع - أنه وسط الهدوء الملحوظ في معنويات الأسواق العالمية، ترتفع أسعار الذهب والفضة بأكثر من 2%.

آسيا

سادت حالة من التفاؤل أسواق الأسهم.

سجلت المؤشرات الآسيوية مكاسب كبيرة، بقيادة مؤشر كوسبي (+4.7%) ومؤشر نيكاي 225 (+4.7%).

كما شهدت العقود الآجلة في أوروبا والولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا. وقبل افتتاح السوق، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، ومؤشر داكس بنسبة 1.7%.

💱 العملات

مجموعة العشر:

يشهد الدولار الأمريكي ضعفًا ملحوظًا مقابل عملات مجموعة العشر الأخرى، بما في ذلك اليورو (-0.4%).

وفي ذيل القائمة، نجد عملات أخرى متعلقة بالسلع: الكرونة النرويجية والدولار الكندي. كما يشهد الين الياباني أداءً ضعيفًا.

أما الرابح الأكبر في مجموعة العشر فهو الكرونة السويدية (+1.2% مقابل الدولار الأمريكي)، التي تُعد من أكثر العملات ارتباطًا بمعنويات السوق العامة في المجموعة.

الأسواق الناشئة:

ليس من المستغرب أن ترتفع قيمة العديد من عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار: الراند الجنوب أفريقي (+0.9%)، والفورنت المجري (+0.7%)، والوون الكوري الجنوبي (+0.6%)، والروبية الهندية (+0.5%). هذه عملات دول كانت معرضة بشدة لاحتمال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة.

العملات الرقمية

يستفيد كل من البيتكوين (65,800 دولار أمريكي) والإيثيريوم (1,720 دولار أمريكي) من تحسن المعنويات، حيث ارتفع كلاهما اليوم بنحو 3%.

—

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB