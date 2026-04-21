أرباح قطاع الدفاع: آر تي إكس، وتاليس، ونورثروب غرومان

سيشهد يوم الثلاثاء تركيزًا ملحوظًا على إعلانات أرباح معظم أكبر شركات قطاع الدفاع، مع هيمنة تقارير الشركات الأمريكية الرائدة في هذا القطاع. واليوم، ستعلن كل من نورثروب غرومان، وRTX، وشركة تاليس الفرنسية عن نتائجها.

وفي يوم الخميس، ستُعلن شركات سافران، وساب، وداسو، ولوكهيد مارتن عن نتائجها.

تاليس (HO.FR)

أعلنت الشركة الفرنسية العملاقة في قطاع الدفاع عن نتائج متباينة للربع الأول، مما أدى إلى انخفاض سعر سهمها بأكثر من 4%.

الطلبات:

بشكل عام، ارتفعت الطلبات بنسبة 23%، مع نمو عضوي بنسبة 27%. وتركز النمو بشكل رئيسي في الأسواق المتقدمة: 31% مقابل 10% في الأسواق الناشئة.

جاءت الزيادة الكاملة في الطلبات من قطاع "الدفاع"، الذي نما بنسبة 71%. وسجل قطاعا "الأمن السيبراني" و"الفضاء" انخفاضًا طفيفًا.

ارتفعت المبيعات إلى 5.31 مليار يورو، بزيادة قدرها 7.2%. أكدت الإدارة مجددًا أهدافها:

نسبة الطلبات إلى المبيعات تتجاوز 1،

نمو المبيعات العضوية بنسبة 6-7%،

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لا يقل عن 12.6%.

قد يأتي دعم التقييم من عقود ضخمة لمعدات مدارية، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وهي فئات من المعدات قد تحتاجها أوروبا بشكل عاجل وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التزامات الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو.

شركة RTX (RTX.US)

أعلنت شركة RTX Corp . عن نتائج الربع الأول من عام 2026 التي اعتبرها السوق جيدة فقط.

ارتفعت المبيعات إلى 22.1 مليار دولار أمريكي (+9% على أساس سنوي).

وزادت الطلبات المتراكمة إلى 271 مليار دولار أمريكي (+25%).

وارتفع ربح السهم المعدل بنسبة 21% إلى 1.78 دولار أمريكي، مقابل توقعات بلغت حوالي 1.5 دولار أمريكي.

تحليل أداء الشركة حسب القطاعات:

كان نمو المبيعات والربحية متقاربًا جدًا بين وحدات الأعمال. حققت شركات رايثيون، وبرات آند ويتني، وكولينز إيروسبيس نموًا عضويًا في المبيعات بنسبة 10%، وتجاوز نمو الأرباح المعدلة 20%.

باستثناء كولينز، حيث لم تتجاوز الزيادة في الربحية 6%. وتعزو الشركة ذلك إلى تركيزها الكبير على القطاع المدني وضغوط الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية.

رفعت الإدارة توقعاتها لمبيعات السنة المالية 2026 إلى ما بين 92.5 و93.5 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بأرباح معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 6.7 و6.9 دولار أمريكي، وتدفق نقدي حر يتراوح بين 8.25 و8.75 مليار دولار أمريكي.

يبدو أن الشركة تستفيد من عدة اتجاهات هيكلية في سوق المعدات العسكرية، وهي في وضع جيد للاستفادة منها. وهذا يخلق إمكانات نمو كبيرة، وفي ظل الظروف الحالية، تبدو الأهداف السنوية معتدلة وقابلة للتحقيق.

نورثروب غرومان (NOC.US)

أعلنت الشركة عن نتائج متباينة، إلا أن معنويات المستثمرين بشكل عام بعد الإعلان سلبية إلى حد ما. وانخفض سعر السهم بنحو 2% في التداولات المسائية.

نورثروب غرومان (NOC.US)

أعلنت الشركة عن نتائج متباينة، إلا أن معنويات المستثمرين بعد الإعلان سلبية بشكل عام. وانخفض سعر السهم بنحو 2% في التداولات المسائية. جاءت المبيعات ضعيفة:

بلغ النمو الإجمالي 4% فقط، ليصل إلى 9.8 مليار دولار أمريكي.

ورغم ذلك، حافظت الشركة على توقعاتها لمبيعات العام بأكمله عند 43.5 مليار دولار أمريكي على الأقل.

كانت الربحية أفضل بكثير: فقد ارتفع متوسط ​​هامش الربح من 6% إلى 10.8%.

إلى جانب التوقعات المالية، تشير الإدارة إلى:

مواءمة محفظة الشركة مع خطط وزارة الدفاع الأمريكية الجديدة،

تسريع إنتاج طائرات B-21 ،

تسريع وتيرة برنامج سينتينل.

من بين البنود البارزة في التقرير عمليات "إلغاء كبيرة بين القطاعات"، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ، و280 مليون دولار أمريكي من النفقات (وليست التكاليف) في بند "أخرى". يمكن تفسير الأولى بتعديل المحفظة المذكور آنفًا، على الرغم من أن حجم التغيير قد يثير بعض المخاوف. أما الرقم الثاني فلا يزال غير واضح، وقد يكون مرتبطًا بإعادة التقييم، أو الغرامات التعاقدية، أو المشاريع السرية، أو مزايا الموظفين.

في نهاية المطاف، خلال المكالمة الجماعية، يبدو أن شركة نورثروب تطلب من المستثمرين منحها فرصة الشك - والذين، بالنظر إلى رد فعل السوق، يبدو أنهم على استعداد لمنحها إلى حد محدود فقط.