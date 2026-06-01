استراتيجي تبيع البيتكوين

باعت Strategy ، المعروفة أيضًا باسم MicroStrategy ، ما يصل إلى 32 عملة بيتكوين. إستراتيجي نفسها تخسر 5٪ بعد هذه الصفقة.

الانخفاض في قيمة الشركة أمر مفهوم. تُعرف شركة Strategy نفسها على أنها شركة "خزينة" - مما يعني أن قيمتها الرئيسية هي البيتكوين، ونموذج أعمالها هو تجميعها. بيع البيتكوين هو انخفاض في قيمة الشركة. هل 32 عملة بيتكوين كثيرة؟

وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 2.5 مليون دولار، في حين لا تزال الشركة تمتلك أكثر من 60 مليار دولار من عملة البيتكوين. هذه الصفقة مهمة، لكنها لا تزال هامشية في سياق أوسع؛ والأهم من حجم أو قيمة المعاملة هو التغير في المشاعر والسرد تجاه العملات المشفرة.

تاريخيًا، كانت عملة البيتكوين بمثابة مقياس لمعنويات السوق والرغبة في المخاطرة. إن نمو الأصل الذي تعتبر قيمته، في فهم نماذج التقييم، مضاربة بحتة، يشير بطبيعة الحال إلى الإفراط في السيولة في السوق وزيادة في تحمل المستثمرين للأصول الخطرة.

وقد بدأ هذا الارتباط في التآكل بمرور الوقت - فمن الشائع على نحو متزايد أن نرى البيتكوين تتصرف كثقل موازن لمحافظ الأسهم أو السندات، وهو استنتاج واضح لمزيد من التكيف المؤسسي. ومع ذلك، هل يمكن أن يكون هذا مشكلة بالنسبة لتقييمات العملات المشفرة؟

حاليًا، تتخلف عملة البيتكوين كثيرًا عن المؤشرات، وهناك عدة أسباب لذلك.

إن قيمة العملات المشفرة هي مفهوم شخصي في حد ذاته؛ الندرة (مهما كانت) لا تعني القيمة. تعد عملة البيتكوين نفسها، كوسيلة للدفع، وسيلة معيبة إلى حد ما، والأوقات التي كان يُنظر إليها على أنها حداثة تقنية أصبحت من الماضي.

قد يكون التكيف المؤسسي هو المسمار الأخير في نعش تقييمات العملات المشفرة، على الأقل لبعض الوقت.

لا تقوم عملة البيتكوين بتخزين القيمة؛ بل إنها ببساطة تمتص السيولة الفائضة من السوق. البيتكوين لا يحمي من التضخم؛ فهو يستفيد فقط من السياسة النقدية المتساهلة ــ وهذا ليس نفس الشيء. وفي الوقت الحالي، فإن احتمالات التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة منخفضة، إن لم تكن ضئيلة، وتدفع أدوات الدين بشكل جيد نسبياً.

لم تعد عملة البيتكوين فرصة استثمارية اليوم، بل أصبحت تكلفة بديلة مقارنة باستثمارات أفضل بكثير، كما أن دخول أموال كبيرة إلى السوق حرم المضاربين من القدرة على إحداث تحركات حادة في الأسعار.

بالنسبة للمستثمرين المتعطشين للتعرض للأصول ذات المخاطر العالية، يمكن الآن أن تعمل مراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة كأدوات استثمارية.

البيتكوين (D1)

لا يزال السعر أدنى من متوسط ​​EMA200، وقد تجاوزت العملة الرقمية بالفعل 40% من ذروتها الأخيرة. قد تشكل خطوط الاتجاه ومستوى فيبوناتشي 38.2 منطقة مقاومة قوية، مما قد يُعطي أملاً في استقرار السعر ووقف الانخفاضات، حتى في الظروف السلبية. المصدر: xStation5