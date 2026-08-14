تراجعت أرباح شركة لولو للتجزئة القابضة المحدودة، المشغلة لشبكة متاجر التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال النصف الأول من عام 2026، وسط انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات التشغيلية.

انخفاض أرباح وإيرادات لولو للتجزئة

بلغ صافي أرباح لولو للتجزئة 88.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقارنة مع 127 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، مسجلاً انخفاضاً بنحو 30%.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 2.6% لتصل إلى نحو 3.99 مليار دولار، مقابل 4.10 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.

كما انخفض إجمالي الدخل بنسبة 3.3% إلى 902.1 مليون دولار، مقارنة بنحو 933 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ارتفاع المصروفات التشغيلية

جاء تراجع الأرباح رغم استمرار الشركة في تحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، إذ تأثرت النتائج بارتفاع المصروفات التشغيلية إلى 878.7 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 867.5 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025.

كذلك انخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى حوالي 157.8 مليون دولار، مقابل 160 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي، ما ساهم في الضغط على صافي الربحية.

أرباح الربع الثاني تتراجع 26.5 %

على أساس ربع سنوي، سجلت الشركة صافي أرباح قدره 42.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بنحو 57.3 مليون دولار في الربع الثاني من 2025، بانخفاض بلغ 26.5%.

وتراجعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2.3% إلى 1.97 مليار دولار، مقابل 2.02 مليار دولار في الفترة المماثلة.

كما انخفض إجمالي الدخل بنسبة 3.3% إلى 453 مليون دولار، مقارنة بـ468.5 مليون دولار قبل عام.

تراجع ربحية السهم

انعكس انخفاض صافي الأرباح على ربحية السهم، إذ بلغ ربح السهم خلال النصف الأول من 2026 نحو 0.86 سنت، مقارنة بـ1.23 سنت في الفترة نفسها من 2025، بتراجع نسبته 30%.

وفي الربع الثاني وحده، انخفض ربح السهم إلى 0.41 سنت مقابل 0.55 سنت في الربع المقارن، مسجلاً انخفاضاً قدره 26.5%.

وتشير النتائج إلى استمرار قوة حجم أعمال لولو للتجزئة، في مقابل ضغوط على الهوامش والربحية نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما سيكون عاملاً مهماً في تقييم أداء الشركة خلال النصف الثاني من 2026.