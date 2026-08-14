يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى مرحلة جديدة من إدارة الاستثمارات، تركز بصورة أكبر على كفاءة رأس المال وجذب الاستثمارات الخاصة، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز قدرة الصندوق على إعادة توجيه موارده نحو المشاريع الأكثر جاذبية للقطاع الخاص.

استراتيجية جديدة لتخصيص رأس المال

أوضح الصندوق في وثيقته الاستراتيجية الجديدة أن تقييم المشاريع والاستثمارات لن يعتمد فقط على حجم الإنفاق أو الأثر الاقتصادي المباشر، بل سيشمل أيضاً قدرتها على جذب شركاء ومستثمرين من القطاع الخاص مع مرور الوقت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الانتقال من مرحلة "النمو والتوسع" إلى مرحلة "تعزيز الكفاءة"، بما يعكس تحولاً في طريقة إدارة المحفظة الاستثمارية وتحديد أولويات التمويل.

ويركز النهج الجديد على إعادة تخصيص رأس المال بصورة أكثر انضباطاً، بحيث يمكن توجيه الميزانية نحو الفرص والمشاريع التي تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.

تنويع مصادر تمويل شركات المحفظة

تتوقع الاستراتيجية أن تعتمد شركات محفظة الصندوق مستقبلاً على مصادر تمويل أكثر تنوعاً، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على رأس المال المقدم من الصندوق.

وتشمل هذه المصادر الأرباح المبقاة والاستثمارات الخاصة المحلية والدولية، وهو ما قد يساهم في إعادة تدوير رأس المال وتحسين كفاءة الميزانية الاستثمارية للصندوق.

كما يستهدف هذا النموذج الانتقال تدريجياً من مشاريع يقود تطويرها القطاع العام إلى أصول وشركات يكون القطاع الخاص محركاً رئيسياً لنموها.

نيوم ضمن الأولويات الاستراتيجية

وتبرز نيوم ضمن منظومة المشاريع الرئيسية للصندوق، مع تركيز متزايد على الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات التي يمكن أن تدعم تنافسية الاقتصاد السعودي.

وتشمل الأولويات الذكاء الاصطناعي والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب مشاريع مثل ميناء نيوم، والمرافق الصناعية في أوكساغون، ومشروع الهيدروجين الأخضر، ومرافق الذكاء الاصطناعي.

التركيز على العائد والاستدامة

ورغم تعزيز أهمية العوائد المالية وجذب رأس المال الخاص، تؤكد الاستراتيجية أن نجاح الصندوق لا يقاس فقط بالأداء قصير الأجل أو تقلبات الأسواق.

فالهدف الأوسع يتمثل في أن يواصل الصندوق أداء دوره باعتباره مستثمراً طويل الأجل ومحفزاً للتنمية الاقتصادية ووسيلة لإدارة الثروة الوطنية، مع التركيز على تعزيز متانة الاقتصاد السعودي ومرونته وقدرته التنافسية على المدى الطويل.

وبذلك ترسم الاستراتيجية الجديدة مساراً أكثر وضوحاً نحو كفاءة الإنفاق، وتنويع التمويل، وإعادة تدوير رأس المال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.