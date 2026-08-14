أعلنت شركة باركن ش.م.ع عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للربع الثاني من عام 2026، مؤكدة استمرار نمو أعمالها مدفوعة بالتوسع في محفظة مواقف السيارات، وارتفاع الطلب على البطاقات الموسمية، ونمو أعمال مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين.

نمو الإيرادات والأرباح

ارتفع إجمالي إيرادات باركن بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 364.1 مليون درهم، مقابل 320 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2025. كما صعدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، بهامش بلغ 60%.

وسجل صافي الربح 166.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنة بـ148.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدعوماً بنمو الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي.

توسع كبير في مواقف السيارات

واصلت الشركة توسيع محفظتها، حيث ارتفع إجمالي عدد المواقف إلى 268.3 ألف موقف بنهاية الربع الثاني، بزيادة 27% عن العام السابق.

وسجلت المواقف العامة نمواً إلى 203.2 آلاف موقف، فيما قفزت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين إلى 61.5 ألف موقف مقارنة بـ19.6 ألف موقف فقط قبل عام، مدفوعة بالعقود والشراكات الجديدة.

ارتفاع الطلب على البطاقات الموسمية

برزت البطاقات الموسمية كأحد أهم محركات النمو، بعدما ارتفعت المبيعات بنسبة 38% إلى 97.5 ألف بطاقة خلال الربع الثاني. وأسهم استمرار ثبات أسعار البطاقات مقارنة بالتعرفة المرنة للمواقف العامة في تعزيز جاذبيتها للعملاء.

في المقابل، تراجعت إيرادات المواقف العامة بنسبة 8% إلى 121.9 مليون درهم، متأثرة بانخفاض المعاملات وتحول جزء من الطلب إلى البطاقات الموسمية.

نمو إيرادات المطورين والمخالفات

ارتفعت إيرادات مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين بنسبة 61% إلى 35.8 مليون درهم، بينما زادت إيرادات المخالفات بنسبة 11% إلى 107.5 مليون درهم.

كما عززت الشركة عمليات الرقابة الذكية، إذ مسحت مركبات التفتيش الذكية 20.6 مليون لوحة مركبة، بزيادة 52%، وارتفع عدد المخالفات إلى 695 ألف مخالفة.

توقعات باركن لعام 2026

حافظت الشركة على نظرتها المالية العامة، مع تحديث بعض التوقعات. ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات المواقف العامة بين 510 و550 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.

كما تتوقع باركن إنفاقاً رأسمالياً يتراوح بين 45 و55 مليون درهم خلال 2026، مع استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية وكاميرات المواقف الذكية.

وبذلك تؤكد نتائج الربع الثاني قدرة باركن على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز التدفقات النقدية، مع استمرار التزامها بسياسة توزيع الأرباح وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.