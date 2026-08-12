أرباح «السعودي الألماني الصحية» تقفز 73.3% في الربع الثاني إلى 34.3 مليون ريال

ارتفاع قوي في صافي الأرباح

سجلت شركة السعودي الألماني الصحية ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام، لتصل إلى 34.3 مليون ريال، بنمو قدره 73.3% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه القفزة في الأرباح رغم أن نمو الإيرادات خلال الفترة كان أكثر محدودية، ما يعكس تأثير عوامل محاسبية واستثنائية على نتائج فترة المقارنة.

مخصص ائتماني بقيمة 50 مليون ريال يؤثر في المقارنة

أوضحت الشركة أن الارتفاع الكبير في صافي الأرباح يعود بصورة رئيسية إلى تعديل أرقام فترة المقارنة، بعد تسجيل مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 50 مليون ريال خلال الفترة السابقة.

وساهم هذا الأثر في تضخيم معدل النمو السنوي للأرباح، ما يعني أن المقارنة بين الفترتين تتطلب الأخذ في الاعتبار البنود غير المتكررة والمؤثرات المحاسبية التي سجلتها النتائج السابقة.

الإيرادات ترتفع 7% إلى 845.5 مليون ريال

على الجانب التشغيلي، حققت «السعودي الألماني الصحية» نمواً أكثر اعتدالاً، إذ ارتفعت الإيرادات بنحو 7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، لتصل إلى 845.5 مليون ريال.

ويشير ذلك إلى استمرار نمو النشاط التشغيلي للشركة، وإن كان بوتيرة أقل بكثير من معدل نمو صافي الأرباح، الذي تأثر بشكل أساسي بتأثيرات فترة المقارنة.

ماذا تعني النتائج؟

تعكس نتائج الربع الثاني تحسناً واضحاً في صافي ربح السعودي الألماني الصحية، إلا أن القفزة البالغة 73.3% لا ترتبط بالكامل بنمو النشاط الأساسي، نظراً لتأثر المقارنة السابقة بتسجيل مخصص ائتماني كبير.

وبالتالي، فإن تقييم الأداء المالي للشركة يتطلب الفصل بين النمو التشغيلي الفعلي وبين تأثير البنود المحاسبية والاستثنائية، خاصة مع نمو الإيرادات بنسبة 7% فقط خلال الفترة.