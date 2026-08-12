سبينيس تثبّت أسعار 500 منتج أساسي وتواصل خطط التوسع الخليجي

حماية المستهلك في مواجهة ارتفاع التكاليف

أكد سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لسبينيس، أن الشركة قررت تثبيت أسعار نحو 500 منتج أساسي وحساس للسعر، رغم ارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، بهدف الحد من انعكاس زيادة التكاليف على المستهلكين.

وأوضح كومار أن اضطرابات الملاحة في هرمز رفعت تكلفة الحاويات بشكل كبير؛ إذ قفز سعر الحاوية القادمة من بريطانيا وأوروبا من نحو 3 آلاف دولار إلى 17 ألف دولار خلال ذروة الأزمة، بينما ارتفعت تكلفة الحاوية من الولايات المتحدة من 4,680 دولاراً إلى 24 ألف دولار. ورغم تحسن الأوضاع، لا تزال تكاليف الشحن أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، ما دفع الشركة إلى البحث عن مصادر وطرق إمداد بديلة في أستراليا ونيوزيلندا وآسيا.

توسع سبينيس في دول الخليج

تواصل سبينيس استراتيجيتها التوسعية، مع خطط لدخول الكويت واستهداف أسواق قطر والبحرين، إلى جانب تعزيز حضورها في السعودية. وتمتلك الشركة حالياً 4 متاجر في المملكة، وتخطط لإضافة 4 متاجر أخرى خلال عام، مع إمكانية افتتاح متجرين قبل نهاية ديسمبر، سعياً لتحقيق وفورات الحجم وتحسين أداء عملياتها السعودية.

كما تستعد سبينيس لدخول الفلبين عبر منطقة ماكاتي، في خطوة تمثل اختباراً لقدرة العلامة التجارية على التوسع خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

نمو العلامات الخاصة والتجارة الإلكترونية

ارتفعت مساهمة العلامات الخاصة (Private Label) إلى 47.3% من إجمالي المبيعات، فيما تطمح الشركة إلى تطوير منتجاتها الخاصة في معظم فئات التسوق، مع إمكانية إنشاء متجر مستقل مستقبلاً يعتمد بصورة رئيسية على هذه المنتجات.

وفي المقابل، أصبحت المبيعات الإلكترونية تمثل 19.1% من إجمالي المبيعات، وسط تأكيد الإدارة أن القناة الرقمية تستقطب عملاء جدد ولا تقتصر على تحويل المبيعات من المتاجر التقليدية إلى الإنترنت. كما يتزايد الطلب على خدمات التوصيل السريع خلال 30 إلى 45 دقيقة عبر Spinneys Swift وغيرها من المنصات.

تطور نموذج المتاجر «The Kitchen»

تسعى سبينيس من خلال مفهوم The Kitchen إلى توسيع دورها من متجر بقالة إلى وجهة متكاملة للطعام الطازج والوجبات الجاهزة. ويتركز نحو 90% من عروض المتاجر المستقلة لهذا المفهوم على الأطعمة المعدة للاستهلاك الفوري أو أخذها إلى المنزل، مع خطط لتطبيق الدروس المستفادة في المتاجر الكبرى.

توقعات 2026

أرجع كومار تراجع إيرادات الربع الثاني بنسبة 1.6% إلى تأثيرات أبريل ومايو، خصوصاً في المتاجر الواقعة بالمناطق السياحية ومراكز الأعمال خلال الاضطرابات الإقليمية. لكنه أشار إلى تحسن المعاملات منذ يونيو.

وأكد الرئيس التنفيذي أن سبينيس متمسكة بتوجيهاتها المالية لعام 2026، ولا ترى حالياً مبرراً لتعديلها، مع تفاؤل بأداء الشركة خلال النصف الثاني من العام.