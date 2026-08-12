نمو قوي في الإيرادات رغم تراجع صافي الأرباح لسهم طلبات

أعلنت شركة "طلبات هولدينغ بي إل سي" تسجيل صافي أرباح بقيمة 186 مليون دولار، ما يعادل 682.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض نسبته 18% مقارنة بـ 227 مليون دولار، أو نحو 833 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، حققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات، التي ارتفعت 19% خلال النصف الأول لتصل إلى 2.189 مليار دولار، أي نحو 8 مليارات درهم، مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.

وعلى مستوى الربع الثاني، بلغ صافي الربح 100 مليون دولار، بما يعادل 367 مليون درهم، متراجعاً 18% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% إلى 1.141 مليار دولار، أو نحو 4.187 مليار درهم.

20.57 مليار درهم قيمة البضائع المبيعة في 6 أشهر

واصلت «طلبات» تسجيل نمو في إجمالي قيمة البضائع المبيعة، التي بلغت خلال النصف الأول 5.6 مليار دولار، نحو 20.57 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي وفق أسعار الصرف الثابتة.

وتجاوز هذا الأداء التوقعات السنوية الأصلية للشركة، التي كانت تستهدف نمواً يتراوح بين 11% و14%.

وخلال الربع الثاني وحده، بلغت قيمة البضائع المبيعة 2.9 مليار دولار، ما يعادل 10.65 مليار درهم، بنمو 11%، أو 12% وفق أسعار الصرف الثابتة. وبعد استبعاد تأثير اختلاف توقيت عطلة عيد الفطر، وصل النمو الأساسي إلى نحو 15%.

الأسواق خارج الخليج تقود التوسع

أظهرت النتائج تحولاً متزايداً في مساهمة الأسواق خارج دول الخليج، إذ ارتفعت قيمة البضائع المبيعة فيها خلال الربع الثاني 41% لتصل إلى 642 مليون دولار، أو 2.36 مليار درهم، لترتفع مساهمتها إلى 22% من الإجمالي مقارنة بـ17% قبل عام.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت قيمة البضائع المبيعة 5% إلى 2.3 مليار دولار، نحو 8.45 مليار درهم، لكنها تراجعت من حيث الوزن النسبي إلى 78% من الإجمالي مقابل 83% في الربع الثاني من 2025.

ارتفاع الإيرادات وتحسن تدفقات النقد

بلغت إيرادات الربع الثاني 4.187 مليار درهم، بزيادة 16% سنوياً، مدفوعة بارتفاع مساهمة «طلبات مارت» وتوسع هوامش قطاع الإعلانات. وفي المقابل، تأثرت النتائج بانخفاض معدلات العمولة نتيجة زيادة حصة البقالة والتجزئة وارتفاع الحوافز المخصصة لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.

كما حافظت الشركة على مركز مالي قوي، إذ بلغت التدفقات النقدية الحرة 977 مليون درهم خلال النصف الأول، منها 595 مليون درهم في الربع الثاني.

إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح

بدأت «طلبات» خلال الربع الثاني تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد من المساهمين في أبريل 2026. وحتى 12 أغسطس، أعادت الشركة شراء 108.1 مليون سهم بمتوسط سعر 1.182 درهم للسهم، بقيمة إجمالية تقارب 128.5 مليون درهم، تمثل 0.46% من رأس المال المصدر.

كما أبقت الشركة على سياسة توزيع أرباح بنسبة 90%، مع توقع الإعلان عن توزيعات مرحلية عن نتائج النصف الأول خلال سبتمبر، وتوزيعها في أكتوبر 2026.

تراجع الأرباح التشغيلية المعدلة

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني 540 مليون درهم، بانخفاض 13% على أساس سنوي، لتشكل 5% من إجمالي قيمة البضائع المبيعة، مقابل 6.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس النتائج استمرار نمو أعمال «طلبات» من حيث الإيرادات وحجم المعاملات، بالتزامن مع توسع واضح في الأسواق خارج الخليج، رغم الضغوط التي أثرت في مستويات الربحية خلال النصف الأول من 2026.