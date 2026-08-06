  
١٦:٢٢ · ٦ أغسطس ٢٠٢٦

أرباح "إمباور" الإماراتية تنمو 17% في النصف الأول 2026

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

 أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 468 مليون درهم بنمو 16.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.

الجدير بالذكر أنه وصلت قيمة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 773 مليون درهم بنمو قدره 7.5%. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 514 مليون درهم بنمو قدره 16.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2025.

من جانبه قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تعكس النتائج القياسية التي حققتها «إمباور» خلال النصف الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمالنا، ومرونة بنيتنا التشغيلية، وقدرتنا على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات الحيوية. ونواصل في «إمباور» العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي رسّخت مكانة دولة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار والاستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تدعم التوسع العمراني والاقتصادي، وترفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوفّر قيمة مستدامة للمتعاملين والمساهمين والقطاع العقاري.

كما تؤكد هذه النتائج أن تبريد المناطق بات اليوم ركيزة أساسية في تطوير المدن المستدامة، لما يؤديه من دور محوري في رفع كفاءة استخدام الموارد، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يدعم مكانة دبي وريادتها العالمية في تبني الحلول الحضرية المستدامة». وأوضحت «إمباور»، أنه خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة 3.49 مليار درهم (من يوليو 2025 إلى يونيو 2026) مقارنة ب 3.36 مليار درهم (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025)، بنموٍ بلغت نسبته 3.7%. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.70 مليار درهم (من يوليو 2025 إلى يونيو 2026) مقارنة ب 1.57 مليار درهم (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025)، بنسبة نمو 8.2%.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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