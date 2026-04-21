أرباح مجموعة يونايتد هيلث: نمو صحي

واجهت الشركة الرائدة في سوق خدمات الرعاية الصحية والتأمين في الولايات المتحدة عدة فصول صعبة. ومع ذلك، تشير النتائج الأخيرة إلى أن أداء الشركة قد بدأ بالتحسن. فقد تجاوزت نتائج الربع الأول توقعات المستثمرين، وارتفع سهم الشركة بنسبة تقارب 10% خلال جلسة التداول اليوم.

وبلغت إيرادات الشركة 111.7 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 2% تقريبًا، ويتجاوز توقعات المحللين التي كانت حوالي 109 مليارات دولار أمريكي .

وبرزت الشركة بشكل خاص في ربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

بلغ ربح السهم 7.23 دولار أمريكي، مقابل توقعات كانت حوالي 6.6 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 5 %.

وتم رفع توقعات ربح السهم للعام بأكمله من 17.75 دولار أمريكي إلى 18.25 دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​توقعات وول ستريت البالغ حوالي 17.8 دولار أمريكي .

ويركز المستثمرون أيضًا على نسبة تكلفة الرعاية الطبية للشركة، وهي مؤشر رئيسي في هذا القطاع. يُترجم انخفاض تكاليف الرعاية الصحية (تحسينها) إلى تحسين ربحية نموذج العمل. وقد تمكنت الشركة من خفض نسبة تكاليف الرعاية الصحية إلى 83.9%، ما يُعد تحسناً مباشراً في الربحية.

وفي ظل تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، قد يُسهم تأثير المقارنة مع الفترة السابقة والتحسن الملحوظ في الربحية في تجاوز الشركة لفترة صعبة بشكل حاسم.

UNH.US (D1)

عاد سعر السهم إلى المنطقة القريبة من الحد العلوي لقناة التجميع. ويُشترط لتحقيق المزيد من المكاسب اختراق واضح لمنطقة المقاومة القوية والواسعة بين 360 و380. وإذا حدث ذلك، فقد يتبع السعر خط الاتجاه الصاعد (البرتقالي).

المصدر: xStation5.