هل تبدأ حقبة جديدة لشركة إنفيديا اليوم؟

بينما لا يزال معظم المستثمرين ينظرون إلى شركة إنفيديا من منظور معالجات الرسومات القوية التي تُشغّل مراكز البيانات، فقد أثبتت الشركة مؤخرًا أن طموحاتها تتجاوز ذلك بكثير. قدّم جنسن هوانغ خطوةً يُمكن تفسيرها على أنها تحوّل جذري، وفي الوقت نفسه إشارة واضحة إلى أن الشركة تعتزم تحديد مسار سوق أشباه الموصلات بأكمله. إنفيديا مرخّصة رسميًا لتصنيع رقائق الرسومات فقط، وهي في طريقها لتصبح شركة بنية تحتية عالمية. تعتمد هذه الاستراتيجية على بناء ما يُسمى بمصانع الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة متكاملة واسعة النطاق تجمع بين قوة الحوسبة والشبكات والبرمجيات والبنية التحتية. صُممت هذه المصانع لتحقيق إيرادات حقيقية للشركات من كل رمز رقمي يتم إنشاؤه، ما يعني أن الشركة تسعى للسيطرة على سلسلة القيمة الكاملة للتكنولوجيا الحديثة.

تشير هذه الخطوة الأخيرة إلى رغبة الشركة في دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وتحويلها إلى فئة جديدة من الأجهزة الجاهزة لعصر الأنظمة الرقمية المستقلة. وتُعدّ المفاجأة الأكبر للسوق الأوسع نطاقًا هي هجوم Nvidia المباشر على معقلٍ هيمنت عليه Intel وAMD لعقود، ألا وهو سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية التي تعمل بنظام Windows. فقد كشفت الشركة النقاب عن شريحة RTX Spark الفائقة، التي طُوّرت بالتعاون مع MediaTek وMicrosoft، والتي تُقدّم بنية Arm فعّالة مباشرةً للمستخدمين المتطلّبين. ويعني هذا عمليًا أن الشركة تُوسّع نطاق تواجدها من بنية مراكز البيانات وصولًا إلى المستخدم النهائي.

لطالما شكّل سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية تحديًا كبيرًا لبناء ميزة تنافسية جديدة، لكن Nvidia تتبنّى نهجًا مختلفًا عن الشركات الرائدة. فقد صُمّمت RTX Spark لتكون مُحسّنة ليس فقط للأداء العالي، بل أيضًا لتشغيل الذكاء الاصطناعي محليًا، وإنشاء المحتوى، والألعاب، وهي تطبيقات قادرة على إعادة تعريف مفهوم الكمبيوتر الحديث. لم يعد هذا مجرد توسيع بسيط لمجموعة المنتجات، بل محاولة لبناء فئة جديدة من المعدات حيث لا يُعدّ الذكاء الاصطناعي إضافةً ثانوية، بل عنصرًا أساسيًا في التصميم بأكمله.

في الوقت نفسه، تُعزز Nvidia مكانتها في مراكز البيانات من خلال طرح معمارية المعالج المركزي Vera. يُعدّ هذا ردًا مباشرًا على مخاوف المتشككين الذين زعموا أن تطوير غرف الخوادم سيتجه نحو المعالجات العامة، مما قد يُقلل من أهمية مُسرّعات Nvidia. يُعدّ Vera أول معالج خادم مستقل من الشركة يدخل في منافسة مفتوحة مع معالجات Intel Xeon وAMD Epyc. ووفقًا لتصريحات الشركة، من المتوقع أن يكون أسرع بمرتين تقريبًا في مهام الذكاء الاصطناعي مقارنةً بمعمارية x86 التقليدية، وقد حجزت كبرى شركات التكنولوجيا، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وSpaceX، شحناتها الأولية بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تُؤكد Nvidia أن حلول البرمجيات الجديدة تُحسّن كفاءة استهلاك الطاقة إلى درجة تسمح لمشغلي مراكز البيانات بتشغيل ما يصل إلى 40% من رقائق المُسرّعات ضمن نفس ميزانية الطاقة، وهو ما يُمثل ميزة اقتصادية هائلة للقطاع بأكمله.

من منظور السوق، تُعدّ هذه رواية بالغة الأهمية. فرغم أن أداء سهم الشركة كان أكثر اعتدالًا هذا العام مقارنةً بمؤشر قطاع أشباه الموصلات الأوسع، إلا أن الابتكارات المعلنة قد تُشكّل حافزًا قويًا للنمو. تُعتبر Nvidia عملاقًا ماليًا اليوم، إذ تُعادل إيراداتها في الربع الأخير تقريبًا إجمالي إيرادات Intel وAMD مجتمعتين سنويًا. إذا نجحت Nvidia في فتح هذه السوق الجديدة وإقناع مُصنّعي الأجهزة والمستخدمين النهائيين بتبنّي هذه الأجهزة المتطورة، فستحصل الشركة على عامل نمو قوي آخر إلى جانب أعمالها الرائدة في مجال الخوادم. والأهم بالنسبة للمساهمين القلقين بشأن اختناقات الإنتاج، أكدت Nvidia أن قيود توريد المكونات العالمية لن تؤثر على توافر الرقائق الجديدة، التي سيتم إنتاجها في مصانع TSMC باستخدام تقنية 3N.

مع ذلك، بات من الصعب النظر إلى Nvidia كمُصنّع للمكونات فقط. فالشركة تُصبح ركيزة أساسية لبنية الذكاء الاصطناعي بأكملها، حيث تربط أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة بأقوى الخوادم في العالم، وتبني ميزة تنافسية يصعب على المنافسين اختراقها. لا تكتفي شركة Nvidia بالاستفادة من الثورة التكنولوجية فحسب، بل تعمل بنشاط على توسيعها وتسريعها، وقد تؤدي عمليات إطلاق الأجهزة القادمة إلى تغيير ميزان القوى في الأسواق المالية بشكل دائم.

