حصاد الأسواق : شركتا إنفيديا ومايكروسوفت تُشعلان الأسواق هذا الصباح ⚡

🌍 الجغرافيا السياسية

مضيق هرمز: رافقت البحرية الأمريكية بهدوء نحو 70 سفينة تجارية على مدى ثلاثة أسابيع، بمعدل ثلاث سفن يوميًا، مقارنةً بالمعدل المعتاد قبل الحرب الذي تجاوز 100 سفينة يوميًا. وتتحرك السفن الشراعية "دون رصد". هذا تدفق مُدار ومحدود، وليس عودة إلى التجارة الطبيعية.

وتتبادل الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بشن ضربات جديدة. شنّ الجيش الأمريكي ضربات "دفاع عن النفس" ضد مواقع رادار وطائرات مسيّرة إيرانية، وردّت إيران بهجوم على قاعدة جوية. وتحدث روبيو مع الرئيس اللبناني عون ونتنياهو حول "خفض التصعيد التدريجي"، لكن الولايات المتحدة تزعم أن حزب الله عرقل الاتفاق بأوامر من طهران. كما وردت أنباء عن محاولة أخرى لإسقاط صاروخ باليستي قرب قاعدة علي السالم في الكويت.

أحدثت أنباء استقالة الرئيس الإيراني بيزشكيان صدمة في الأسواق. وذكرت التقارير أنه أبلغ المرشد الأعلى بأن الحرس الثوري الإيراني قد سيطر على عملية صنع القرار، ما جعل منصب الرئاسة شرفياً. وقد نفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الخبر ووصفته بأنه "دعاية أجنبية"، إلا أن الأسواق تعاملت مع الخبر بجدية، إذ أن الولايات المتحدة كانت تتفاوض مع وزارة الخارجية المدنية الإيرانية، التي ربما لم تكن مخوّلة من قبل الحرس الثوري، ما يجعل أي اتفاق موضع شك.

يدخل الصراع الأمريكي الإيراني شهره الرابع دون أي انفراجة تلوح في الأفق. صرّح ترامب بأنه "ليس في عجلة من أمره" للتوصل إلى اتفاق، وحذّر من إمكانية استئناف العمل العسكري في حال انهيار المفاوضات. وفي برنامج "تروث سوشيال"، حثّ السياسيين على التحلي بالصبر، مؤكداً لهم: "سينتهي كل شيء على خير".

📊 الاقتصاد والبنوك المركزية

يشير شنابل، محافظ البنك المركزي الأوروبي، إلى رفع أسعار الفائدة. فالتضخم الناجم عن الصراع الإيراني "واسع النطاق لدرجة لا يمكن تجاهلها"، إذ امتدّ بالفعل من قطاع الطاقة إلى سلسلة التوريد بأكملها. امتنع شنابل عن تحديد حد أقصى لعدد رفع أسعار الفائدة، وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي سيعتمد على البيانات. انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا إلى 1.1651 (-0.05%).

الاحتياطي الفيدرالي: تتوقع الأسواق بالفعل رفع أسعار الفائدة، لا خفضها. حذر باول يوم الأحد من "تسييس الاحتياطي الفيدرالي"، بينما أشار كاشكاري إلى أنه حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، فإن سلاسل التوريد والتضخم قد تعود إلى وضعها الطبيعي بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق. من المقرر أن يلقي كل من لوغان وهاماك ودالي كلمات هذا الأسبوع. من المقرر صدور التقرير الرئيسي للوظائف غير الزراعية يوم الجمعة 5 يونيو، ويتوقع إضافة 85 ألف وظيفة جديدة، ووصول معدل البطالة إلى 4.3%.

اليابان: بلغ الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول 0.0% على أساس سنوي (مقابل توقعات بزيادة قدرها 4.0%)، مما يزيد من احتمالية مراجعة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان إلى 54.5 نقطة في مايو، بينما بلغت تكاليف الإنتاج أعلى مستوى لها في 32 شهرًا. وسيلقي محافظ بنك اليابان، أويدا، كلمة يوم الأربعاء، حيث يترقب السوق إشارات بشأن رفع سعر الفائدة في يونيو، على الرغم من عدم وجود إجماع حتى الآن داخل البنك.