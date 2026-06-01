حصاد الأسواق : شركتا إنفيديا ومايكروسوفت تُشعلان الأسواق هذا الصباح ⚡

🌍 الجغرافيا السياسية
- يدخل الصراع الأمريكي الإيراني شهره الرابع دون أي انفراجة تلوح في الأفق. صرّح ترامب بأنه "ليس في عجلة من أمره" للتوصل إلى اتفاق، وحذّر من إمكانية استئناف العمل العسكري في حال انهيار المفاوضات. وفي برنامج "تروث سوشيال"، حثّ السياسيين على التحلي بالصبر، مؤكداً لهم: "سينتهي كل شيء على خير".
- أحدثت أنباء استقالة الرئيس الإيراني بيزشكيان صدمة في الأسواق. وذكرت التقارير أنه أبلغ المرشد الأعلى بأن الحرس الثوري الإيراني قد سيطر على عملية صنع القرار، ما جعل منصب الرئاسة شرفياً. وقد نفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الخبر ووصفته بأنه "دعاية أجنبية"، إلا أن الأسواق تعاملت مع الخبر بجدية، إذ أن الولايات المتحدة كانت تتفاوض مع وزارة الخارجية المدنية الإيرانية، التي ربما لم تكن مخوّلة من قبل الحرس الثوري، ما يجعل أي اتفاق موضع شك.
- وتتبادل الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بشن ضربات جديدة. شنّ الجيش الأمريكي ضربات "دفاع عن النفس" ضد مواقع رادار وطائرات مسيّرة إيرانية، وردّت إيران بهجوم على قاعدة جوية. وتحدث روبيو مع الرئيس اللبناني عون ونتنياهو حول "خفض التصعيد التدريجي"، لكن الولايات المتحدة تزعم أن حزب الله عرقل الاتفاق بأوامر من طهران. كما وردت أنباء عن محاولة أخرى لإسقاط صاروخ باليستي قرب قاعدة علي السالم في الكويت.
- مضيق هرمز: رافقت البحرية الأمريكية بهدوء نحو 70 سفينة تجارية على مدى ثلاثة أسابيع، بمعدل ثلاث سفن يوميًا، مقارنةً بالمعدل المعتاد قبل الحرب الذي تجاوز 100 سفينة يوميًا. وتتحرك السفن الشراعية "دون رصد". هذا تدفق مُدار ومحدود، وليس عودة إلى التجارة الطبيعية.
📊 الاقتصاد والبنوك المركزية
- يشير شنابل، محافظ البنك المركزي الأوروبي، إلى رفع أسعار الفائدة. فالتضخم الناجم عن الصراع الإيراني "واسع النطاق لدرجة لا يمكن تجاهلها"، إذ امتدّ بالفعل من قطاع الطاقة إلى سلسلة التوريد بأكملها. امتنع شنابل عن تحديد حد أقصى لعدد رفع أسعار الفائدة، وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي سيعتمد على البيانات. انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا إلى 1.1651 (-0.05%).
- الاحتياطي الفيدرالي: تتوقع الأسواق بالفعل رفع أسعار الفائدة، لا خفضها. حذر باول يوم الأحد من "تسييس الاحتياطي الفيدرالي"، بينما أشار كاشكاري إلى أنه حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، فإن سلاسل التوريد والتضخم قد تعود إلى وضعها الطبيعي بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق. من المقرر أن يلقي كل من لوغان وهاماك ودالي كلمات هذا الأسبوع. من المقرر صدور التقرير الرئيسي للوظائف غير الزراعية يوم الجمعة 5 يونيو، ويتوقع إضافة 85 ألف وظيفة جديدة، ووصول معدل البطالة إلى 4.3%.
- اليابان: بلغ الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول 0.0% على أساس سنوي (مقابل توقعات بزيادة قدرها 4.0%)، مما يزيد من احتمالية مراجعة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان إلى 54.5 نقطة في مايو، بينما بلغت تكاليف الإنتاج أعلى مستوى لها في 32 شهرًا. وسيلقي محافظ بنك اليابان، أويدا، كلمة يوم الأربعاء، حيث يترقب السوق إشارات بشأن رفع سعر الفائدة في يونيو، على الرغم من عدم وجود إجماع حتى الآن داخل البنك.
- الصين: انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي الصادر عن Caixin/S&P إلى 51.8 نقطة في مايو (من 52.2 نقطة سابقًا)، بينما تراجع المؤشر الرسمي إلى مستوى 50 نقطة مع انكماش طلبات التصدير. وقد شددت بكين القيود على الاستثمار الأجنبي للحد من نقل التكنولوجيا والبيانات.
📈 أسواق الأسهم - العقود والميول
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.29%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.57% - بدأت وول ستريت شهر يونيو عند مستويات قياسية. وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب لتسعة أسابيع متتالية - وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أواخر عام 2023 - وارتفع بنسبة 5.2% في مايو. ارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 8% في مايو.
- وكان موسم إعلان أرباح الربع الأول من العام من أقوى المواسم منذ سنوات. فقد تجاوزت أرباح نحو 85% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التوقعات (متوسط الخمس سنوات: 78%)، وتجاوزت الأرباح التوقعات بنسبة 16.7%، أي أكثر من ضعف المتوسط التاريخي البالغ 7.3%.
🌏 آسيا
- كوريا الجنوبية: قفز مؤشر كوسبي بنسبة 1.31% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وارتفعت صادرات أشباه الموصلات إلى مستويات قياسية في مايو (أعلى زيادة في إجمالي الصادرات منذ أكثر من أربعة عقود). وحققت أسهم سامسونج للإلكترونيات مكاسب بنسبة 9.5%، لتتجاوز قيمتها السوقية تريليوني وون، مدفوعةً بالتوقعات المحيطة باجتماعات الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، مع مسؤولين كوريين.
- وارتفعت أسهم إل جي للإلكترونيات بنسبة 28% بعد تقارير تفيد بأن هوانغ سيلتقي برئيس مجلس إدارة مجموعة إل جي، كو كوانغ مو، لمناقشة الشراكات في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وقد حددت إنفيديا موعداً لفعالية "ليلة الشركاء الكوريين" خلال معرض كومبيوتكس في تايبيه؛ وستشارك فيها أيضاً شركة إس كيه هاينكس وشركات أخرى. ومن المقرر أن تزود إنفيديا الشركات الكورية، بما فيها سامسونج وهيونداي موتور، بأكثر من 260 ألف شريحة من أحدث منتجاتها.
- مؤشر نيكاي 225 +0.17%، مؤشر هانغ سينغ +0.73%، مؤشر سي إس آي 300 -0.32%، مؤشر إيه إس إكس 200 -0.21%، مؤشر كوسداك -1.58%. تباين في معنويات السوق في المنطقة، مع توخّي الحذر إزاء عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 5% بعد الإعلان عن استثمار بقيمة 45 مليار يورو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا على مدى خمس سنوات.
العملات
- يُعدّ الدولار الأسترالي أقوى عملة في السوق اليوم بفارق كبير، حيث يُظهر مؤشر قوة العملات (7:10 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي) تفوقه الواضح على الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي واليورو. في المقابل، يشهد الدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري تراجعًا ملحوظًا.
- يحافظ الدولار الأمريكي على استقراره بعد انخفاضه الأسبوعي. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.04% ليصل إلى حوالي 99.05، بينما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% (1.1651)، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% (159.44)، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% (1.3461). ويشهد الين ضعفاً ملحوظاً، حيث يحوم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول 159.48.
- ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الزلوتي البولندي بنسبة 0.07% (4.2293)، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي بنسبة 0.10% (3.6297). ويحافظ الزلوتي على استقراره رغم التوترات الجيوسياسية.
أسعار السلع
- ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد. ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.69% ليصل إلى 89.52 دولاراً، وارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.23% ليصل إلى 92.95 دولاراً، وذلك في أعقاب تقارير عن هجمات عسكرية إسرائيلية جديدة على لبنان وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. في غضون ذلك، سجل النفط في مايو أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2025 (حوالي -17%)، حين كانت الآمال معقودة على التوصل إلى اتفاق.
- انخفض سعر الذهب بنسبة 0.63% (4516.69 دولارًا أمريكيًا للأونصة). وارتفع سعر الفضة ارتفاعًا طفيفًا (+0.12%، 75.58 دولارًا أمريكيًا للأونصة). وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 1.83% ليصل إلى 3.34 دولارًا أمريكيًا.
الشركات
- إنفيديا + مايكروسوفت = "عصر جديد لأجهزة الكمبيوتر الشخصية". من المقرر أن تُطرح أول أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام ويندوز مزودة بمعالجات إنفيديا (ARM) في معرضي COMPUTEX وMicrosoft Build الأسبوع المقبل. الشركات المصنعة: سيرفس، ديل. كما تعمل مايكروسوفت على تطوير برامج لوكلاء الذكاء الاصطناعي المحليين.
- تدخل إنفيديا رسميًا سوق معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية. خلال كلمته الرئيسية في معرض COMPUTEX في تايبيه، كشف جنسن هوانغ النقاب عن شريحة N1X الجديدة (معمارية ARM، من إنتاج MediaTek) وشريحة RTX Spark الفائقة - وهي عبارة عن مزيج من وحدة معالجة الرسومات Blackwell ووحدة المعالجة المركزية N1X مع ذاكرة موحدة بسعة 128 جيجابايت، مصنعة باستخدام تقنية TSMC بدقة 3 نانومتر. وقد شبّه هوانغ هذا التغيير باختراع الهاتف الذكي، قائلاً: "هذه هي أول إعادة ابتكار كاملة للحاسوب الشخصي منذ 40 عامًا".
- كما أعلنت Nvidia أن وحدة المعالجة المركزية Vera الخاصة بمراكز البيانات قد دخلت مرحلة الإنتاج الكامل. تُنتج Vera الرموز أسرع بـ 1.8 مرة من x86، وهي عنصر أساسي في "مصانع الذكاء الاصطناعي" - إذ تدعم استنتاج الوكلاء، الذي يتطلب معالجة مركزية للأغراض العامة بدلاً من مجرد معالجة متوازية لوحدة معالجة الرسومات. وصف هوانغ Vera بأنها "محرك النمو الرئيسي الجديد" للشركة. من بين أوائل العملاء: OpenAI، وAnthropic، وSpaceX/xAI، وDell، وOracle، وCoreWeave، وسيبدأ توفر المنتج في خريف 2026.
- أرسلت سامسونج عينات من رقائق HBM4e الخاصة بها إلى عملائها، متفوقةً بذلك على منافسيها. أغلقت Nvidia ثغرة التصدير: فقد منعت وزارة التجارة الأمريكية تدفق رقائق Nvidia وAMD إلى الشركات الصينية عبر فروعها الخارجية، حيث كان من الممكن أن تصل مئات الآلاف من الرقائق المتطورة إلى الصين عبر هذه القناة خلال العام الماضي.
- تستحوذ Berkshire Hathaway على Taylor Morrison مقابل 8.5 مليار دولار نقدًا، بزيادة قدرها 24% عن سعر إغلاق يوم الجمعة؛ ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2026.
🔐 العملات المشفرة
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.52%، ويتداول حاليًا عند حوالي 73,293 دولارًا.
🔑 ما الذي يجب الانتباه إليه اليوم؟
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد (بعد الظهر) (التوقعات: 53.0 مقابل 52.7 سابقًا) - أول مؤشر اقتصادي كلي هام يصدر هذا الأسبوع.
- أي أخبار تتعلق بالوضع بين الولايات المتحدة وإيران قد تُسبب تقلبات حادة في أسعار النفط والأسواق المالية، حيث يقول المحللون إن سيناريو "بيع الأسهم بعد الإعلان عن اتفاق محتمل" وارد جدًا.
- وتُعدّ أسهم شركات إنفيديا ومايكروسوفت وسامسونج وإل جي مؤشرًا على توجهات السوق تجاه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا خلال معرض كومبيوتكس واجتماعات جينسن هوانغ.
ملخص اليوم: لا يزال المشترون يسيطرون على الأسواق رغم الاضطرابات الجيوسياسية ⏰
📆 ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (29.05.2026)
تمويلات الاتحاد الأوروبي؛ وانخفاض EUR/HUF بنسبة 0.5%
🔄 تحديث: إيران ترفض تصريح ترامب - أسعار النفط تنتعش 💥