أرباح مرسيدس: هل التفاؤل مبرر؟

نشرت مرسيدس-بنز نتائجها للربع الثاني من عام 2026، والتي قد تبدو مشجعة للوهلة الأولى. ويبدو أن السوق يشاركها هذا الرأي، حيث ارتفع سعر السهم بأكثر من 2%.

ارتفع الربح التشغيلي، وتحسن صافي الربح، وجاء هامش الربح الرئيسي في قطاع سيارات الركاب أفضل قليلاً مما توقعه البعض في السوق. والسؤال المطروح هو: هل تبرر هذه النتائج التفاؤل حقاً؟

المؤشرات الرئيسية

انخفضت إيرادات مرسيدس على أساس سنوي بأكثر من 3%، لتصل إلى حوالي 32.1 مليار يورو. وارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب المعدل بنحو 16%، ليصل إلى 2.3 مليار يورو.

وارتفع صافي الربح إلى ما يقارب 1.1 مليار يورو.

على مستوى المجموعة، يمكن اعتبار النتائج جيدة، لا سيما في ظل ضعف الطلب في الصين وضغط المنافسة في سوق السيارات الفاخرة.

تكمن المشكلة في أن هذا التحسن لم يأتِ من انتعاش واضح في أعمال السيارات الأساسية.

نتائج مرسيدس-بنز (2002 إلى 2025)

حقق قطاع سيارات مرسيدس-بنز، وهو القطاع الأهم، هامش ربح معدلاً بنسبة 4%. يُعد هذا أفضل من التوقعات المتشائمة، ولكنه لا يزال ضعيفاً بالنسبة لشركة مصنعة تُصنّف نفسها كعلامة تجارية فاخرة. تجدر الإشارة إلى أن مرسيدس كانت قادرة قبل بضع سنوات فقط على تحقيق ربحية من رقمين في هذا القطاع.

انخفضت مبيعات السيارات بنحو 8%.

وبدا الوضع ضعيفاً بشكل خاص في الصين، حيث انخفض حجم المبيعات بنحو 30%.

لسنوات، كانت الصين مصدراً لهوامش ربح أعلى من المتوسط ​​للشركات المصنعة الألمانية، لا سيما في قطاع سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة. أما اليوم، فتواجه مرسيدس ضعفاً في الطلب ومنافسة متزايدة من الشركات المحلية.

وقد دعمت نتائج المجموعة بشكل واضح الأداء القوي لشركة مرسيدس-بنز للخدمات المالية خلال الربع الأخير.

ساهم ارتفاع الربحية في قطاع الشاحنات الصغيرة، وبرنامج خفض التكاليف، والتحكم المتقدم في التكاليف في التعويض جزئياً عن انخفاض حجم المبيعات.

تسعى مرسيدس حالياً للدفاع عن نتائجها، الضعيفة أصلاً، من خلال ضبط التكاليف بشكل أساسي بدلاً من النمو في أعمالها الأساسية.

لا تزال التدفقات النقدية تشكل مؤشراً تحذيرياً إضافياً. انخفض التدفق النقدي الحر من العمليات الصناعية بأكثر من 40%، على الرغم من دعمه جزئيًا بمبيعات الأصول.

التوجيهات

حافظت مرسيدس على توقعاتها لهامش ربح قطاع السيارات عند 3 إلى 5%، لكنها في الوقت نفسه خفضت توقعاتها للإيرادات ومبيعات السيارات. وتتوقع الإدارة الآن أن يكون كلا المؤشرين أقل بقليل من العام السابق.

الخلاصة

لا ينبع تفاؤل المستثمرين من جودة النتائج، بل من حقيقة أن السوق كان قد توقع بالفعل نتائج أسوأ بكثير. تجنبت مرسيدس خفضًا أكبر في توقعات الربحية، وأظهرت قدرتها على حماية الأرباح من خلال خفض التكاليف وتوسيع أعمالها المالية. ومع ذلك، لا يُعد هذا التقرير حتى الآن تأكيدًا على عودة المجموعة إلى مسار النمو المستدام. ومع ذلك، يُظهر التقرير أنه على الرغم من الوضع الصعب، فإن الشركة قادرة على إبطاء الاتجاهات السلبية.

تحليل الرسم البياني لسهم MBG.DE (D1)

يبقى السؤال مطروحًا: هل هذه مجرد فترة راحة مؤقتة قبل مزيد من تراجع الشركة، أم أنها مرحلة من التوطيد والإصلاح استعادت بعدها الشركة بعضًا من حجم مبيعاتها وهوامش ربحها السابقة؟ قد يتطلع المتفائلون إلى فرصة لتكرار سيناريو عامي 2019 و2020، حين انتعشت الشركة بشكل واضح بعد انخفاضات مماثلة. المصدر: xStation5