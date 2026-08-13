ملخص يومي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق (13/08/2026)

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مكاسب اليوم. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند 7814.88 نقطة. وتتلقى الأسهم دعماً من المستثمرين الذين قلصوا رهاناتهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي هذا التوجه في أعقاب انخفاض التضخم، كما يتضح من تقارير شهر يوليو الصادرة اليوم وأمس، إلى جانب تراجع طفيف في أسعار النفط الخام.

بيانات الاقتصاد الكلي

على غير العادة، نبدأ ملخص اليوم ببيانات الاقتصاد الكلي، عقب صدور أرقام التضخم لشهر يوليو في الولايات المتحدة، وهما مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين. ما الذي توصلنا إليه تحديداً؟

أمس:

انخفض معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 3.4% (بزيادة قدرها 0.1% على أساس شهري).

تباطأ معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 3.4% (بزيادة قدرها 0.1% على أساس شهري).

باستثناء أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.5% (مع ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري).

اليوم:

انخفض مؤشر أسعار المنتجين إلى 4.7%.

كما انخفض المؤشر الأساسي ليصل إلى 4.2%.

Figure 1: التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (2018 - 2026)

المصدر: XTB Research, 13.08.2026

في حين يُعزى انخفاض الأرقام الرئيسية إلى حد كبير إلى انخفاض تكاليف الوقود، يُعدّ تباطؤ المؤشرات الأساسية تطورًا إيجابيًا. تُتيح هذه البيانات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر، مما يُخفف الضغط على تشديد السياسة النقدية بشكل فوري. في ظل غياب أخبار جيوسياسية هامة، يبدو أن البيانات الاقتصادية الكلية قد عادت إلى دائرة الضوء، حيث يُمعن المستثمرون النظر فيها.

لم يعد رفع سعر الفائدة في سبتمبر السيناريو الأساسي للسوق (باحتمالية ضمنية تبلغ حوالي 35%)، كما أن الانخفاض قبل نهاية العام لم يُؤخذ في الحسبان بشكل كامل بعد (باحتمالية ضمنية تبلغ حوالي 94%).

Figure 2: التسعير الضمني للسوق لزيادات/تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية سبتمبر 2026 (2025 - 2026)

المصدر: XTB Research, 13.08.2026

سوق الأسهم

وقد عزز هذا الوضع سوق الأسهم. وبالنظر عن كثب إلى مؤشر ناسداك 100، نجد أن أفضل الشركات أداءً اليوم هي شركات توريد ذاكرة مراكز البيانات مثل سانديسك (+16.6%) وويسترن ديجيتال (+8.6%).

Figure 3: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (13.08.2026)

المصدر: XTB Research, 13.08.2026

فيما يخص شركة سانديسك، كشفت الشركة عن أهداف مالية وتقنية طويلة الأجل تجاوزت توقعات السوق بشكل ملحوظ، مما بدد شكوك المحللين السابقة.

تتوقع الإدارة أن ينمو الإيراد خلال السنوات المالية 2028-2030 بمعدل سنوي يتراوح بين 15% و20%. علاوة على ذلك، تم تحديد هامش الربح الإجمالي المستهدف (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) بنحو 80%، مع توقعات بوصول هامش الربح التشغيلي إلى 75%.

أعلنت الشركة عن اتفاقيات توريد جديدة تغطي الغالبية العظمى من الإنتاج المخطط له للسنتين الماليتين 2027 و2028.

يبدو أن الانخفاض الحاد في أسعار أسهم قطاع أشباه الموصلات في يوليو كان مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل فنية، مثل إعادة توازن المحافظ الاستثمارية وتدوير رأس المال، وليس بانهيار جوهري في أعمال الشركة. وصلت أسهم شركات قطاع الذاكرة إلى مستويات تُعتبر مبالغاً في بيعها، مما خلق بيئة مثالية لانتعاشها مع تحسن معنويات المخاطرة العالمية.

في المقابل، انخفض سهم شركة سيسكو سيستمز بعد نتائج الربع الثاني المخيبة للآمال. وقد شعر المستثمرون بخيبة أمل إزاء توقعات المبيعات للسنة المالية الحالية (7.5 مليار دولار).