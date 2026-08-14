انضم Reddit إلى مؤشر S&P 500، وارتفعت أسهمه بنسبة 12% 📈 من منتدى متخصص إلى قلب وول ستريت

ستنضم شركة Reddit إلى مؤشر S&P 500 قبل افتتاح التداول في 18 أغسطس، لتحل محل شركة AvalonBay Communities. وقد كان رد فعل السوق حاسماً: فبعد الإعلان، ارتفعت أسهم RDDT بنسبة 12% في التداولات المسائية. ويأتي هذا الانضمام بعد بضعة أشهر صعبة، حيث انخفض سعر السهم بنحو 30% منذ بداية العام عند إغلاق جلسة الخميس، وظل أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي سجله العام الماضي والذي تجاوز 270 دولارًا. وبقيمة سوقية تبلغ حوالي 29.5 مليار دولار، تنضم Reddit إلى أهم مؤشر للأسهم الأمريكية في مرحلة مهمة من تطورها: إذ لا يزال الأداء التشغيلي قويًا، لكن المستثمرين يولون اهتمامًا متزايدًا لاستدامة نمو المستخدمين وتأثير الذكاء الاصطناعي على نموذج أعمال الشركة.

انضمام Reddit إلى مؤشر S&P 500. لماذا كان رد فعل السهم قويًا إلى هذا الحد؟

يُحفز الانضمام إلى مؤشر S&P 500 الطلب من رأس المال السلبي. يتعين على صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المؤشر القياسي إضافة أسهم RDDT إلى محافظها، مما يعني أن جزءًا من ردة فعل سعر السهم ذو طبيعة فنية. ويعتمد حجم هذا التأثير، من بين عوامل أخرى، على وزن سهم Reddit في المؤشر وعلى المراكز التي بناها المستثمرون النشطون مسبقًا تحسبًا لإدراجه. وبالتالي، فإن قفزة 12.6% لا تعني أن السوق أعاد تقييم آفاق أعمال Reddit طويلة الأجل بنفس القدر في ليلة واحدة.

بالنسبة للشركة، يُمثل هذا أيضًا علامة فارقة في تاريخها القصير نسبيًا كشركة مُدرجة في البورصة. أُدرجت أسهم Reddit في بورصة نيويورك في مارس 2024، وكانت التكهنات حول إمكانية إدراجها في مؤشر S&P 500 قد ظهرت سابقًا. إلا أنه في يوليو، ذهب المقعد المتاح إلى شركة Ferguson Enterprises. هذه المرة، أتيحت الفرصة من خلال استحواذ Equity Residential على AvalonBay Communities. بمجرد إتمام الصفقة، من المتوقع أن تعمل الشركة المندمجة تحت اسم "فيفمارك ريزيدنشال" وأن تبقى ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما سيحل موقع "ريديت" محل "أفالون باي".

يختلف توقيت إدراج "ريديت" (RDDT) اختلافًا جذريًا عن الصورة النمطية لانضمام شركة إلى مؤشر رئيسي في ذروة انتعاش سوق الأسهم. قبل الإعلان، انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 30% منذ بداية عام 2026، بينما تراجعت قيمتها السوقية إلى ما دون مستويات العام الماضي. وقد عانى السهم للحفاظ على زخمه الصعودي منذ عام 2024. في ظل هذه الظروف، قد يتحول اهتمام المستثمرين الآن من إدراج السهم في المؤشر نفسه إلى ما إذا كان الانخفاض السابق في سعر السهم قد استوعب بشكل كافٍ المخاطر المتعلقة بحركة المستخدمين والتغيرات الهيكلية الجارية في البحث عبر الإنترنت. هل أصبح الطريق مفتوحًا للارتفاع الآن؟ يبقى هذا الأمر رهنًا بالتطورات المستقبلية.

تعتمد قيمة "ريديت" على جودة نموها المستقبلي.

توفر العوامل الأساسية لـ"ريديت" بعض المبررات التي تدعم قيمتها المرتفعة. في أحدث تقرير ربع سنوي لها، تجاوزت الشركة توقعات وول ستريت فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح للسهم الواحد، مع بقاء الإعلانات مصدرًا هامًا للنمو. تتمتع المنصة بقاعدة مستخدمين واسعة ومتفاعلة للغاية، موزعة حول اهتمامات محددة. من وجهة نظر المعلنين، تُعد هذه البيئة قيّمة للغاية، لأن سياق المحادثة غالبًا ما يكشف عن نوايا المستخدم بشكل أوضح بكثير من مجرد تصفح موجز عام لوسائل التواصل الاجتماعي.

مع ذلك، وبقيمة سوقية تبلغ حوالي 29.5 مليار دولار، يتوقع المستثمرون مزيدًا من التحسن في أداء الشركة. تشمل محركات النمو المحتملة تحسين تحقيق الدخل من المستخدمين خارج الولايات المتحدة، حيث لا تزال الإيرادات لكل مستخدم أقل، بالإضافة إلى تطوير منتجات إعلانية والاستخدام التجاري لبيانات ريديت. كلما زادت فعالية ريديت في تحويل نشاط المجتمع إلى إيرادات دون المساس بتجربة المستخدم، كلما سهُل تبرير ارتفاع قيمتها السوقية مقارنةً بمنصات الإنترنت الأبطأ نموًا.

لا يزال اكتساب الزيارات يمثل نقطة ضعف. وقد أشارت الإدارة إلى تقلبات في حركة المرور وعدم انتظام الإحالات من محركات البحث. يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لموقع Reddit، إذ لطالما وصل عدد هائل من المستخدمين إلى المنصة عبر جوجل بحثًا عن إجابات لأسئلة محددة للغاية. إذا بدأ هذا المسار بالتراجع، ستزداد أهمية حركة المرور المباشرة، وتطبيق Reddit، وقدرة الشركة على بناء استخدام منتظم للمنصة بمعزل عن محركات البحث الخارجية. في ظلّ مشهد الإنترنت الذي يُعاد تشكيله بفعل الذكاء الاصطناعي، يُمثّل هذا تحديًا يواجه جميع المواقع الإلكترونية تقريبًا التي بُنيت حول محتوى قابل للبحث.