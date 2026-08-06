أرباح سالك الإماراتية تتراجع 16.3% في الربع الثاني 2026 رغم بوادر تعافي الحركة المرورية

سجلت شركة سالك الإماراتية تراجعًا في أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 16.3% على أساس سنوي، لتبلغ 334.7 مليون درهم، متأثرة بانخفاض الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، وفقًا للنتائج المالية الصادرة عن الشركة.

انخفاض إيرادات سالك في الربع الثاني 2026

تراجعت إيرادات سالك خلال الربع الثاني بنسبة 11.9% لتصل إلى 683 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع عدد من بنود المصروفات، أبرزها:

تكلفة البطاقات.

مصاريف التشغيل والصيانة.

منافع الموظفين.

في المقابل، انخفضت رسوم الامتياز إلى 133.4 مليون درهم، مقارنة مع 155.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما ساهم جزئيًا في الحد من تأثير ارتفاع التكاليف.

ارتفاع خسائر الذمم المدينة

أظهرت النتائج المالية أيضًا ارتفاع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية إلى 11.3 مليون درهم، مقابل 7.8 ملايين درهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وهو ما انعكس سلبًا على صافي الأرباح.

أداء سهم سالك خلال النصف الأول من 2026

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، انخفض صافي أرباح سالك بنسبة 8.6% ليصل إلى 704 ملايين درهم.

كما تراجعت الإيرادات بنسبة 7.5% إلى 1.412 مليار درهم، بينما انخفض هامش الربح بمقدار 61 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 49.9%.

تراجع عدد الرحلات عبر بوابات سالك

شهدت الحركة المرورية انخفاضًا خلال النصف الأول من العام، حيث تراجع إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات سالك بنسبة 9.5% على أساس سنوي إلى 383.8 مليون رحلة.

ورغم ذلك، واصلت الشركة توسيع قاعدة عملائها، إذ ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 6.6% ليصل إلى 2.9 مليون حساب.

بوادر تعافي الحركة المرورية

وأوضحت الشركة في بيانها أن الربع الثاني من 2026 شهد بداية تعافي تدريجي في الحركة المرورية، حيث تحسنت أحجام المرور خلال شهري أبريل ومايو، قبل أن تعود في يونيو إلى مستويات قريبة من الطبيعية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويعكس هذا التحسن مؤشرات إيجابية قد تدعم أداء الشركة خلال النصف الثاني من العام إذا استمرت وتيرة التعافي.

صافي الدين والتدفقات النقدية لسالك

على صعيد المركز المالي، تجاوز صافي دين سالك مستوى 5 مليارات درهم، فيما سجلت الشركة رافعة مالية بلغت 2.45 مرة خلال آخر 12 شهرًا.

كما انخفض التدفق النقدي الحر خلال النصف الأول من 2026 إلى 551 مليون درهم، مسجلًا تراجعًا تجاوز 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

نظرة مستقبلية لشركة سالك

رغم تراجع أرباح سالك في 2026 نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية، فإن بوادر تعافي الحركة المرورية وارتفاع عدد الحسابات النشطة قد يساهمان في تحسين الأداء المالي خلال الفصول المقبلة، خاصة إذا استمرت مستويات المرور في العودة إلى معدلاتها الطبيعية.