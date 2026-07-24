أرباح SAP: يشهد قطاع الحوسبة السحابية طلباً قوياً، لكن هوامش الربح لا تزال تحت ضغط.

تُعدّ SAP من الشركات الرائدة في قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS)، ولكن على الرغم من نمو عملياتها وأرباحها، فقد كانت أيضًا من بين الشركات الأكثر تراجعًا خلال الأرباع القليلة الماضية.

SAP (D1)

المصدر: xStation5

ليست هذه الحالة فريدة، فهذه ظاهرة منتشرة في قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS) بأكمله، حيث لا يزال السوق مترددًا في تصديق أنها لن تختفي فجأة تحت ضغط الذكاء الاصطناعي. حتى النتائج الجيدة لا تُجدي نفعًا. كيف كان الوضع هذه المرة؟

كما هو الحال مع ServiceNow، على سبيل المثال، تُعد الإيرادات وربحية السهم مؤشرين مهمين، لكنهما مؤشران ثانويان.

الإيرادات: 9.88 مليار يورو (المتوقع حوالي 9.85 مليار يورو)

ربحية السهم: 1.59 يورو (المتوقع حوالي 1.75 يورو)

الربح التشغيلي: 2.74 مليار يورو (المتوقع 2.9 مليار يورو)

بالنسبة لشركة ذات توجهات سوقية سلبية كهذه، فإن عدم تحقيق التوقعات عادةً ما يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر السهم. ما الذي أقنع السوق برفع سعر السهم؟

يُعدّ قطاع الحوسبة السحابية في الشركة القطاعَ الرئيسي في سياق السوق الحالي، والذي يُراد له أن يصبح المحرك الأساسي لأرباحها. وقد حقق المستثمرون هنا ما كانوا يصبون إليه. لم تكتفِ الشركة بالحفاظ على وتيرة نمو الطلبات، بل زادتها بشكل ملحوظ: 26% مقابل توقعات بلغت 24%. وهذا مؤشر واضح على الأداء المتميز لهذا القطاع الواعد.

التوقعات

تُظهر النتائج ومؤشرات التقييم بشكل متزايد أن السوق بالغ في تقدير الضغط الذي سيُشكّله الذكاء الاصطناعي على الشركة، ولكنه ربما قلّل من تقدير تكاليف التحوّل والتكيّف مع البيئة الجديدة. فما هو وضع الشركة في هذا السياق؟