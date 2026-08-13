افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يقترب من أعلى مستوياته - مع انخفاض احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر (13.08.2026)

ارتفعت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، مقتربةً من أعلى مستوياتها التاريخية. كما يشهد مؤشر ناسداك 100 اتجاهاً صعودياً أيضاً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.6%. ومن أهم العوامل الداعمة لهذه المكاسب بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع.

جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس متوافقةً مع التوقعات، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن انتشار ضغوط الأسعار، بينما جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة اليوم أقل من المتوقع (فيما يتعلق بالمؤشر الرئيسي). وقد انخفضت احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر من حوالي 50% في بداية الأسبوع إلى ما يزيد قليلاً عن 30% حالياً.

Figure 1: تسعير السياسة النقدية الضمنية للاحتياطي الفيدرالي: اجتماع سبتمبر 2026 (2025 - 2026)

المصدر: XTB Research, 13.08.2026

كما طرأ تحول ملحوظ في تسعير قرارات اللجان اللاحقة. فلم يعد ارتفاع سعر الفائدة قبل نهاية العام مُسعّراً بالكامل، وينظر السوق بشكل متزايد إلى أي ارتفاع محتمل في أكتوبر بعين الشك.

Figure 2: مسار السياسة النقدية الضمني للاحتياطي الفيدرالي (زيادات/تخفيضات) (2026 - 2027)

المصدر: XTB Research, 13.08.2026

وقد يسعد المستثمرون أيضاً بانخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط (-2.5%)، والتي يبلغ سعرها حالياً ما يزيد قليلاً عن 81 دولاراً للبرميل.

Figure 3: الفائزون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (13.08.2026)

المصدر: XTB Research, 04.08.2026

يتصدر مؤشر ناسداك 100 اليوم شركات CoreWeave وNetflix وAppLovin، وهي شركات لم تحقق أداءً متميزًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. في المقابل، نجد شركة Cisco Systems التي نشرت نتائجها للربع الثاني أمس بعد إغلاق السوق.

قدّرت الشركة مبيعاتها المستقبلية المرتبطة بطفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بـ 7.5 مليار دولار للسنة المالية الحالية. كان هذا مخيبًا للآمال بالنسبة للمستثمرين، إذ حصلت الشركة على طلبات متعلقة بالذكاء الاصطناعي بقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار دولار في العام الماضي وحده.

وبالنظر إلى هذه النتائج، بالإضافة إلى ما ورد في منشورات سابقة، يمكن استنتاج أن المستثمرين يركزون حاليًا بشكل أساسي على سرعة تحويل الطلب الوارد إلى إيرادات ملموسة. لم يعد ارتفاع مستويات الطلبات أو الاستفادة من طفرة الإنفاق الرأسمالي كافيًا.

Figure 4: لوحة تحكم سيسكو

المصدر: XTB Research, 13.08.2026

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