أرباح سبوتيفاي: ارتفاع الربحية وانخفاض السعر

انخفض سهم منصة توزيع الصوت السويدية، المدرجة في بورصة أمريكية، بأكثر من 10% بعد نشر نتائجها للربع الأول من عام 2026. ورغم ردة فعل السوق الحادة، لا تبدو الأرقام مبررة لهذا الانخفاض، على الأقل للوهلة الأولى.

جاءت ربحية السهم أعلى بكثير من التوقعات، حيث بلغت 3.45 يورو مقابل توقعات السوق التي كانت حوالي 2.95 يورو.

أما الإيرادات فكانت جيدة، متوافقة تقريبًا مع التوقعات، حيث بلغت 4.53 مليار يورو.

من بين الجوانب الإيجابية الأخرى للشركة:

ارتفع عدد المشتركين المميزين بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 293 مليون مشترك، وهو رقم قريب من توقعات السوق.

وزادت الإيرادات من المستخدمين المميزين بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 4.15 مليار يورو.

وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 761 مليون مستخدم، وهو أيضًا أعلى من التوقعات.

وارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 33%، متجاوزًا بذلك توقعات الشركة نفسها.

و بلغ الربح التشغيلي مستوى قياسياً، حيث وصل إلى 715 مليون يورو بهامش ربح 15.8%.

كما بلغ التدفق النقدي الحر مستوى قياسياً أيضاً، حيث وصل إلى 824 مليون يورو.

هل يُمكن لأي شيء أن يُعكّر صفو هذه النتائج القوية؟ يبدو أن السوق يُركّز بشكل شبه كامل على التوقعات.

أعلنت الشركة أن الربح التشغيلي المتوقع للربع الثاني سيبلغ 630 مليون يورو. وهذا يُمثّل انخفاضاً مقارنةً بالربع الأول، وأقل بكثير من توقعات السوق التي كانت تُقدّر بنحو 674 مليون يورو. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 4.8 مليار يورو، مع ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهرياً إلى 778 مليون مستخدم.

يشير هذا إلى أن الشركة لا تتوقع تدهوراً هيكلياً في ظروف العمل، بل تُشير إلى انخفاض مؤقت في الربحية - وإن كان ذلك انطلاقاً من قاعدة مرتفعة للغاية.

في الوقت نفسه، تُظهر الشركة قدرتها على تحقيق نمو مطرد في الإيرادات، كما تُوفّر مؤشرات المستخدمين أيضاً أسباباً للتفاؤل.

رغم أن الانخفاض الكبير في الربحية ربع السنوي يُعدّ مشكلةً ملحوظةً على المدى القصير، إلا أن حجم عمليات البيع المكثفة يبدو، في سياق هذا البيان، مبالغًا فيه.

SPOT.US (D1)

شهد النصف الثاني من عام 2025 صعوبات جمة لشركة سبوتيفاي، حيث انخفضت قيمتها السوقية بنسبة تصل إلى 45%، مما محا جميع المكاسب التي حققتها في أوائل عام 2025. وقد يثير هذا التراجع الحاد تساؤلات، وهي تساؤلات يتشاركها المحللون في شركات الاستثمار. وبالنظر إلى الفترة الزمنية، يُرجح أن يكون انخفاض قيمة الشركة مدفوعًا بشكل رئيسي بتحول رؤوس الأموال نحو الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. المصدر: xStation5