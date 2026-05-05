أرباح شركة بالانتير: أقل بقليل من التوقعات

أعلنت شركة بالانتير نتائجها بعد انتهاء جلسة تداول يوم الاثنين. وجاءت الأرقام - التي تُضاهي أداء معظم الشركات - أقل بقليل من التوقعات.

يُعدّ "قاعدة الأربعين" أحد أهمّ معايير الكفاءة التي تُركّز عليها إدارة بالانتير لشركات البرمجيات كخدمة (SaaS). باختصار، تعني هذه القاعدة أن مجموع معدل نمو الإيرادات السنوية للشركة وهامش أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) يجب أن يكون حوالي 40%.

بالنسبة لبالانتير، يبلغ هذا الرقم حوالي 58%، متفوقةً بذلك على معظم شركات قطاع التكنولوجيا، ومتجاوزةً أداء شركة إنفيديا بفارق طفيف.

بالنظر إلى المعايير التقليدية الأخرى:

الإيرادات: ارتفعت إلى 1.63 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت حوالي 1.55 مليار دولار أمريكي.

بزيادة قدرها 19% مقارنة بالربع السابق و85% مقارنة بالعام الماضي.

ربحية السهم المعدلة: ارتفعت إلى 0.33 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت حوالي 0.28 دولار أمريكي.

بزيادة قدرها 17% مقارنة بالربع السابق وأكثر من 250% مقارنة بالعام الماضي.

التدفق النقدي الحر المعدل: ارتفع إلى 924 مليون دولار أمريكي.

تم تحديد التوقعات للربع الثاني من عام 2026 على النحو التالي:

الإيرادات: 1.79 - 1.80 مليار دولار أمريكي

الدخل التشغيلي المعدل: 1,063 - 1,067 مليار دولار أمريكي

على أساس سنوي، رفعت الشركة توقعاتها على النحو التالي:

الإيرادات: 7.65 - 7.66 مليار دولار أمريكي

إيرادات القطاع التجاري في الولايات المتحدة: أكثر من 3.22 مليار دولار أمريكي

الدخل التشغيلي المعدل: 4.4 - 4.45 مليار دولار أمريكي

التدفق النقدي الحر: 4.2 - 4.4 مليار دولار أمريكي

على الرغم من ذلك، انخفض سعر السهم بشكل طفيف بنحو 3%. فما الذي لم يكن في صالح الشركة؟

تركزت مخاوف المستثمرين على الإيرادات في القطاع التجاري الأمريكي.

نمت المبيعات بنسبة 133% على أساس سنوي، لكنها جاءت أقل من 600 مليون دولار أمريكي (595 مليون دولار أمريكي)، وهو ما شكل خيبة أمل طفيفة للسوق. وتكتسب المخاوف بشأن القطاع التجاري أهمية خاصة في ظل تزايد الضغط التنافسي على الشركة وانتشار المنافسين في السوق.

المصدر: xStation5