أرباح شركة بالانتير: توقعات عالية ومكاسب أكبر

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية المثيرة للجدل نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026. وكما يتضح من أسعار التداول بعد إغلاق السوق، فقد أبدى المستثمرون رضاهم التام عن هذا الإعلان، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنحو 15% قبل افتتاح السوق.

وكانت النظرة العامة للشركة قبل الإعلان فاترة إلى حد كبير. فقد انخفض سعر السهم بنحو 40% منذ ذروته في العام الماضي.

التحليل الفني لشركة بالانتير (يوم واحد)

شهد السعر انتعاشًا حادًا من مستوى فيبوناتشي 161.8%، الذي يُمثل حاليًا أدنى مستوى محلي. كما كسر التصحيح الأخير خط الاتجاه الهابط. إذا حافظت الشركة على وتيرة التداول قبل افتتاح السوق، فمن المتوقع أن يفتتح السهم فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم. يُعد حجم التداول مؤشرًا إيجابيًا إضافيًا، حيث يُشير أيضًا إلى ضعف ضغط البيع من خلال انخفاض حجم التداول. المصدر: xStation5

لم يُسهم قادة الشركة أنفسهم، مثل أليكس كارب وبيتر ثيل، في تحسين معنويات السوق. فقد باعت الإدارة كميات كبيرة من الأسهم قبل إعلان الأرباح، وهو ما اعتبره العديد من المحللين مؤشرًا تحذيريًا خطيرًا. في حالة بالانتير، يُعتبر هذا المؤشر منخفض الجودة بشكل غير معتاد، لأن هذا الأمر شائع بين المطلعين على بواطن الأمور في الشركة.

لم يمنع هذا التوجه المعتدل، إن لم يكن المتشائم، السوق من توقع نمو كبير من بالانتير. وقد أثبتت الشركة مرة أخرى أن وصفها بـ "النمو الهائل" لم يكن مُبالغًا فيه. فقد تجاوزت التوقعات بشكل كبير.

الإيرادات:

المتوقع: 1.82 مليار دولار أمريكي (+82% على أساس سنوي)

الفعلي: 1.94 مليار دولار أمريكي (+94% على أساس سنوي)

ربحية السهم:

المتوقع: 0.34 دولار أمريكي (+213%)

الفعلي: 0.41 دولار أمريكي (+256%)

هذا يعني هامش ربح تشغيلي معدل يبلغ حوالي 62%، وهامش ربح إجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) يبلغ 84.7%.

تُظهر هذه النتائج لماذا تُعتبر بالانتير شركةً فريدةً من نوعها. مع ذلك، لا تُمثل الإيرادات والأرباح الصورة الكاملة للاستثمار، بل هي مجرد البداية.

جودة الأرباح

يشير بعض المحللين إلى تضخيم أرقام أرباح بالانتير. ويعود الفارق بين النتائج المُعدّلة والنتائج المُعلنة بشكل رئيسي إلى استثمار بالانتير في شركة سبيس إكس والتعويضات القائمة على الأسهم.

ارتفعت التعويضات القائمة على الأسهم بنسبة 66% على أساس سنوي، مما يعني انخفاض حصتها من الإيرادات فعليًا.

باستثناء مساهمة سبيس إكس في ربحية السهم، ستكون ربحية السهم المُعدّلة حوالي 0.39 دولار، مما يُشير إلى نمو يتجاوز 200%، ويتجاوز بشكل ملحوظ توقعات السوق.

التفاصيل ونموذج العمل

لتقييم جودة شركة تنمو بسرعة بالانتير، من الضروري فحص تقاريرها بدقة أكبر بكثير مما هو معتاد في شركات التكنولوجيا الأخرى.

بدءًا من التكاليف، بلغت الزيادة في التكاليف خلال الأشهر الستة الأولى من العام ما يزيد قليلاً عن 20%. وهذا يعني أن الرافعة التشغيلية لا تزال هائلة، وأن تجاوز توقعات السوق يُعزز القيمة النهائية للشركة.

بالنسبة للتكاليف، فقد بلغت الزيادة في التكاليف خلال الأشهر الستة الأولى من العام ما يزيد قليلاً عن 20%. وهذا يعني أن الرافعة التشغيلية لا تزال هائلة، وأن تجاوز توقعات السوق يُعزز القيمة النهائية للشركة.

من المؤشرات القوية الأخرى للنمو، والتي تُعدّ إحدى "نقاط الضعف" التي أشار إليها مايكل بوري على سبيل المثال، هي حسابات القبض. فقد ارتفع معدل تحصيل المدفوعات ( RPO ) في النصف الأول من عام 2026 بأكثر من 260% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

يشير هذا إلى أن الطلب على خدمات الشركة أقل مما أشارت إليه الإدارة سابقًا. مع ذلك، لا يعني نمو معدل تحصيل المدفوعات (RPO) بالضرورة انخفاضًا في تحويل الطلبات إلى إيرادات.

ارتفع مؤشر رئيسي لبرمجيات SaaS ، وهو "الاحتفاظ بالعملاء بالدولار"، إلى مستوى غير مسبوق تقريبًا بلغ 157% (+700 نقطة أساس).

ارتفعت الإيرادات من العملاء الحاليين بنسبة 85%، بينما انخفضت حصة أكبر 20 عميلًا من الإيرادات من 43% إلى 40%.

ارتفع إجمالي قيمة العقد ( TCV ) بنسبة 49%، بينما ارتفع إجمالي قيمة العقد المعدل حسب المدة بنسبة 129%.

كان ثاني أكبر عامل داعم للتقييمات هو الزيادة في العقود التجارية الأمريكية، بنسبة 153% على أساس سنوي. وهذا يعني:

أن شركة بالانتير أصبحت أقل اعتمادًا على العقود الحكومية غير المتوقعة وغير الشفافة نسبيًا، وعلى أوروبا التي تولي أهمية متزايدة لـ"الاستقلال الرقمي".

والأهم من ذلك، أن منتجات بالانتير لم تعد مجرد حلول تجريبية أو باهظة الثمن أو متخصصة لأكبر وأهم الشركات. وبهذه النتائج، تُشير بالانتير إلى أن منتجها أصبح الآن جاهزًا للتسويق.

سوق الخدمات الحكومية ضخم، ولكنه يتضاءل مقارنةً بحجم التوسع المحتمل في السوق المدنية.

التوجيهات

لم يكن التركيز مُنصبًا على الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أثار جدلًا واسعًا، بل على التوجيهات التي قدمها.

ومن مظاهر القوة مراجعة التوقعات بالزيادة للربع الثالث ونهاية العام.

في الربع الثالث، تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات يتجاوز 2.16 مليار دولار أمريكي، ودخلًا تشغيليًا يتجاوز 1.29 مليار دولار أمريكي.

بحلول نهاية العام، من المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات تتجاوز 8.15 مليار دولار أمريكي، منها 3.42 مليار دولار أمريكي من القطاع التجاري الأمريكي.

من المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 4.5 مليار دولار أمريكي و4.7 مليار دولار أمريكي، ما يعني نموًا يزيد قليلًا عن 100% على أساس سنوي، وبنحو 200 مليون دولار أمريكي فوق متوسط ​​توقعات المحللين.

في نهاية كل ربع سنة، ينشر الرئيس التنفيذي رسالة إلى المساهمين. قد تتسم اتصالات أليكس كارب بالفوضى أحيانًا، ويشير آخر منشور له إلى أن العقبة الرئيسية أمام تطوير قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي نموذج الأعمال الذي تتبناه شركتا OpenAI وAnthropic. ويرى أن أكبر عائق هو محاولة "حصر" المستخدمين في نموذج واحد لإدارة دورة حياة البرمجيات (LLM) لا يملكون أي سيطرة عليه. تعالج شركة Palantir هذه المشكلة من خلال توسيع نطاق التكاملات، بحيث يتمكن العملاء من استخدام النموذج الذي يرغبون فيه، وقتما يشاؤون، ولأي غرض يريدونه.

هذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لاستراتيجية أعمال Palantir. تُقدّم الشركة نفسها، وتُشير بوضوح إلى أن نموذج أعمال OpenAI وAnthropic يبدو أنه يقترب من الانهيار. تُقدّم Palantir حاليًا قيمة مضافة هائلة للعملاء والمساهمين، لكنها لا تُقدّم برنامجًا نوعيًا للاستقلال عن منتجات مختبرات الذكاء الاصطناعي.

إن النمو المذهل الذي حققته شركة بالانتير سلاح ذو حدين. فعلى سبيل المثال، تشير التوقعات الحالية لمتوسط ​​التدفق النقدي الحر إلى أن الشركة قد تُحقق 20 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر، وما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي من الإيرادات في الفترة ما بين عامي 2030 و2031. وهذا لا يُضاهي بعد مستوى مايكروسوفت أو إنفيديا، ولكنه يتجاوز بالفعل ما حققته ميتا قبل أن تبدأ استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

تُتداول أسهم الشركة حاليًا بمضاعفات تقييم مرتفعة للغاية، حوالي 140 لنسبة السعر إلى الأرباح، وحوالي 62 لنسبة السعر إلى المبيعات، وحوالي 186 لنسبة السعر إلى التدفق النقدي الحر. هل يعني هذا أن على المستثمرين الانتظار لأكثر من 100 عام لتحقيق عائد على استثماراتهم، وأن سعر السهم باهظ بشكل مبالغ فيه؟

نعم. هذا يعني أن الشركة لا تملك مجالًا لأي أخطاء أو خيبات أمل. وإلا، فقد تتعرض قيمتها لانخفاضات حادة. وينتج هذا عن العلاقة بين الرافعة التشغيلية والقيمة النهائية للشركة.

أي تباطؤ في معدل النمو يُحدث فجوة في التقييم المتوقع للشركة، والتي تتضاءل بمرور الوقت نظرًا لمضاعف الربحية المرتفع.

يتوقع المحللون في السوق حاليًا تباطؤ نمو الإيرادات واستقراره عند حوالي 40 إلى 50% في عام 2027. وتشير بعض نماذج التقييم إلى أنه في ظل هذه الافتراضات، لا تُعتبر الشركة باهظة الثمن على مدى 5 إلى 10 سنوات، بل قد تظل رخيصة نسبيًا، أو على الأقل ذات قيمة عادلة.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية في XTB