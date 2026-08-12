أرباح شركة CoreWeave: طمأنة المساهمين، مكاسب برقمين

نشرت شركة "السحابة الجديدة" نتائجها للربع الأخير. وقد تكبّد سهم الشركة خسائر فادحة على الرسم البياني خلال الأشهر الأخيرة؛ فمنذ يونيو وحده، انخفض بنحو 50%. ويعود هذا التراجع إلى تزايد الشكوك حول الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، والأهم من ذلك، حول المستفيد الحقيقي منها.

وبينما لا يزال نموذج العمل وطريقة تمويل الشركة لنفقاتها الرأسمالية بحاجة إلى تحسين، إلا أن أداء الشركة التشغيلي قد بدّد مخاوف العديد من المستثمرين. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 18% عند الافتتاح بعد الإعلان.

الأرباح

قد يكون ضعف المعنويات قد ساهم في استقبال النتائج بشكل إيجابي إلى حد ما، ولكن تجدر الإشارة بوضوح إلى أن النتائج جيدة، ولا تُظهر نموًا اسميًا فحسب، بل تُظهر تحسنًا ملحوظًا في الجودة.

تجاوزت الإيرادات 2.57 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 2.56 مليار دولار أمريكي. كان التجاوز طفيفًا، ولكنه مع ذلك يُمثل نموًا يزيد عن 100%. وارتفع حجم الطلبات المتراكمة إلى 104.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من 5% مقارنة بالربع السابق.

كانت المفاجأة الحقيقية هي الربحية التشغيلية. تشير الأسعار المواتية للعقود الجديدة إلى سرعة تحقيق العائد من الطاقة الإنتاجية المتاحة، وهو أمر بالغ الأهمية لشركة تعتمد نموذج أعمالها هذا.

بلغ الربح التشغيلي 128 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب ضعف المبلغ المتوقع البالغ 66 مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع هامش الربح التشغيلي إلى 5%، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنةً بالربع السابق.

على الرغم من هذا الأداء المتميز، لا تزال شركة CoreWeave هي نفسها.

بلغ صافي الخسارة 567 مليون دولار أمريكي، وهو أقل من المبلغ المتوقع البالغ حوالي 677 مليون دولار أمريكي.

تعود هذه الخسارة إلى استثمارات الشركة.

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 9.35 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا الحد الأعلى لتوقعات السوق التي كانت حوالي 9 مليارات دولار أمريكي.

لولا ذلك، لكان رد فعل السوق على النتائج أفضل على الأرجح.

التوجيهات

تدعم توجيهات الإدارة فرضية تحسن أساسيات الشركة.

من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات السنوية 12.4 مليار دولار أمريكي.

من المتوقع أن يرتفع معدل الإيرادات السنوية المتكررة إلى أكثر من 18.5 مليار دولار أمريكي بنهاية العام.

قد تصل الأرباح إلى 1.15 مليار دولار أمريكي.

من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 35 و39 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 31 و35 مليار دولار أمريكي.

الخلاصة

قدمت شركة CoreWeave تقريرًا ممتازًا فاق توقعات السوق في الجوانب التي كان ينبغي عليها تحقيقها، وفي وقتٍ كان المستثمرون بأمس الحاجة فيه إلى سببٍ يدفعهم للاستمرار في الثقة بالشركة.

التحسن التشغيلي واضح وملموس؛ ومن الصعب أيضًا توقع تراجع النتائج بشكلٍ ملحوظ على المدى القريب.

الأهم بالنسبة للتوقعات الإيجابية هو احتفاظ الشركة برافعة تشغيلية هائلة، والتي بدأت للتو في الظهور في الأرقام. تحقق الإيرادات نموًا بنسبة تتجاوز 10%، بينما يرتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وهوامش الربح بوتيرة أسرع. حتى الخسارة الصافية تقلصت بشكل ملحوظ، والشركة على وشك تحقيق الربحية الصافية. إذا استمر معدل النمو الحالي، فقد يحقق المساهمون أرباحًا هائلة في غضون بضعة فصول فقط.

لكن هذه ليست نهاية القصة.

يبلغ الفرق بين الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ما يصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي. ويعود ذلك إلى عمليات الإهلاك والاستهلاك الضخمة التي تسجلها الشركة. يُعدّ هذا أحد أبرز نقاط ضعف الشركات العاملة في مجال مراكز البيانات، مع العلم أنه على عكس CoreWeave، تُعتبر مراكز البيانات بالنسبة لمعظمها بنية تحتية عادية وليست الوسيلة الأساسية لتحقيق الربح. تبلغ نسبة تغطية الالتزامات 0.41 فقط؛ ورغم قدرة الشركة على تحمّل هذا الوضع حاليًا، إلا أن أي تدهور جوهري في الأوضاع أو في معنويات سوق ديون الشركات قد يُعرّضها للإفلاس.

لا تزال CoreWeave تُعتبر من أكثر الاستثمارات أحادية الجانب والمحفوفة بالمخاطر في ثورة الذكاء الاصطناعي، إلا أن نتائج الأرباح الأخيرة رجّحت كفة الميزان نحو تحقيق مكاسب.

التحليل الفني لشركة CoreWeave (D1)

لا يزال الاتجاه طويل الأجل على الرسم البياني سلبياً بشكل معتدل، وهو ما يتضح جلياً عند رسم قناة هابطة واسعة من ذروة منتصف عام 2025. وعلى المدى القصير، يُعد الوضع إشكالياً أيضاً بسبب الانخفاضات المتكررة دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم. مع ذلك، من المتوقع أن يُسهم إعلان الأرباح الأخير في رفع سعر السهم فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم والاقتراب من الحد العلوي للاتجاه الهابط، مما يُتيح فرصة لكسر سلسلة الخسائر الفنية. تُشكل منطقة المقاومة القوية حول 69 دولاراً أمريكياً مستوى دعم ثابتاً لم يتمكن العرض من اختراقه، ولا توجد مؤشرات تُذكر على أن هذا الوضع على وشك التغير. المصدر: xStation5