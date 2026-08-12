أرباح شركة لومينتوم: صناعة الفوتونيات تتسارع بفضل الذكاء الاصطناعي

جاءت نتائج شركة لومينتوم للربع الثاني من السنة المالية 2026 أفضل بكثير من المتوقع، وكانت المفاجأة الإيجابية الأكبر هي التوقعات للأشهر القادمة.

تستفيد الشركة المصنعة للمكونات البصرية من الارتفاع الحاد في الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يدفع الطلب على المفاتيح البصرية والليزر المتقدم.

ارتفعت أسهم الشركة بنحو 8% عند افتتاح التداول بعد الإعلان عن الأرباح.

الأرباح

تجاوزت إيرادات الشركة عتبة مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات السوق التي كانت حوالي 988 مليون دولار أمريكي.

يمثل هذا نموًا بنسبة 109% على أساس سنوي و24% على أساس ربع سنوي.

بلغ ربح السهم 3.23 دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات التي تراوحت بين 2.9 و3.0 دولار أمريكي.

ارتفع ربح السهم بنسبة مذهلة بلغت 267% على أساس سنوي، متجاوزًا بشكل كبير حتى الحد المتفائل لتوقعات الإدارة.

كان هذا النمو الهائل في الأرباح أحد أهم العوامل بالنسبة للمستثمرين.

ارتفع هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 50.4% من 47.9% في الربع السابق، بينما بلغ هامش الربح التشغيلي 36.6%، متجاوزاً بذلك الحد الأعلى لتوقعات الشركة السابقة.

يبدو صافي الخسارة المعلن عنه وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والبالغ 7.16 مليار دولار أمريكي كبيراً، ولكنه لا يعكس الوضع التشغيلي لشركة لومينتوم.

ويعود ذلك أساساً إلى خسارة محاسبية غير نقدية لمرة واحدة تتعلق بتحويل الديون.

تستغل شركة لومينتوم الطلب القوي بفعالية لتقديم مزيج منتجات أكثر جاذبية للسوق. لا يقتصر النمو على حجمه فحسب، بل يتميز أيضًا بجودته العالية، وكما يؤكد ممثلو الشركة، فهذه مجرد البداية.

التوقعات

يُعد هذا أبرز ما جاء في بيان الأرباح. تتوقع إدارة لومينتوم إيرادات تتراوح بين 1.225 و1.275 مليار دولار أمريكي، بينما كان التوقع السابق حوالي 1.16 مليار دولار أمريكي.

أما توقعات ربحية السهم المعدلة فتتراوح بين 4.05 و4.35 دولار أمريكي، مقابل توقعات سابقة بلغت حوالي 3.60 دولار أمريكي.

الخلاصة

يظل المحرك الرئيسي للنمو هو البنية التحتية المصممة للذكاء الاصطناعي. تتبوأ الشركة مكانة رائدة في صناعة الفوتونيات، أي استخدام المكونات البصرية لنقل البيانات. من المرجح أن تكون هذه الصناعة بالغة الأهمية في المراحل القادمة من تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك نظرًا للقيود الصارمة التي تفرضها بنية مراكز البيانات الحالية. فالكابلات والمحولات التقليدية تفرض حدًا أقصى للسرعة بناءً على الخصائص الفيزيائية للمكونات. بالإضافة إلى ذلك، ترتفع درجة حرارة هذه المكونات، مما يهدر الطاقة بتحويلها إلى حرارة أولًا، ثم مرة أخرى عند الحاجة إلى إزالة هذه الحرارة للحفاظ على كفاءة التشغيل. تستخدم تقنية الفوتونيات الليزر والألياف البصرية والزجاج لتجنب معظم هذه المشاكل، مع زيادة سرعات الإرسال إلى ما يقارب الحد الأقصى الذي تحدده قوانين الفيزياء الحالية.

حتى وقت قريب، لم يكن التوسع في استخدام تقنية الفوتونيات منطقيًا. ولكن في ظل الاستثمارات غير المسبوقة والطلب المتزايد من شركات التكنولوجيا على قوة الحوسبة، يتحول هذا المجال من مجرد فضول إلى ركيزة أساسية لازدهار الاستثمار. بدأت النتائج تظهر في الأرقام.

تضاعفت شحنات محولات OCS مقارنةً بالربع السابق، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعاتها 100 مليون دولار أمريكي في الفترة المقبلة.

كما تعمل الشركة على زيادة إنتاج أجهزة الإرسال والاستقبال 1.6T، بالإضافة إلى ليزرات EML وCW والليزر عالي الطاقة. لا يزال الطلب قويًا لدرجة أن الطاقة الإنتاجية في بعض الفئات لا تزال تحد من سرعة تلبية الطلبات.

تؤكد النتائج أن شركة لومينتوم من أبرز المستفيدين من تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، يشير التقييم المرتفع للغاية لسهم الشركة إلى أن السوق يتوقع المزيد من التعديلات التصاعدية على التوقعات، وتوسعًا شبه مثالي في الإنتاج. ويزداد تقييم جاذبية السهم صعوبةً، لا سيما بعد الارتفاع الكبير في سعره.

التحليل الفني لشركة لومينتوم (يوم واحد)

على الرغم من إعادة التسعير الكبيرة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، فقد تم الحفاظ على الاتجاه الصعودي بعد ارتداد السعر من حوالي 620. وقد ابتعد السعر عن المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، وطالما بقي فوق مستوى 100% فيبوناتشي للموجة الصعودية السابقة، فإن الصورة الفنية لا تزال إيجابية، مع احتمال تحرك السعر نحو الذروة المحددة بمستوى 161.8% فيبوناتشي. المصدر: xStation5