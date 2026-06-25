أرباح شركة مايكرون: هل لم يعد الكمال كافياً؟

أعلنت الشركة المصنعة للذاكرة عن نتائجها التي طال انتظارها، وعلى الرغم من التوقعات العالية، فقد تجاوزتها بشكل واضح. وارتفع سهم الشركة بأكثر من 10% في جلسة ما بعد الإعلان عن الأرباح.

البيانات المالية

أذهل معدل النمو وحجمه المحللين والمستثمرين.

رفعت الشركة إيراداتها الفصلية من 25 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 41 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 170% - مقارنةً بالربع السابق، وليس على أساس سنوي.

وارتفع ربح السهم من 12 دولارًا أمريكيًا إلى أكثر من 25 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 200%.

لا يزال هامش الربح الإجمالي أعلى من 80% في جميع قطاعات الشركة تقريبًا؛ حيث سجل قطاع السيارات وحده 79%.

يبلغ النمو في جميع قطاعات الأعمال حوالي 100%، مع أسرع نمو في قطاع مراكز البيانات، يليه قطاع الذاكرة.

بعد استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار أمريكي، بلغ التدفق النقدي الحر 18.3 مليار دولار أمريكي.

التوقعات

أعلنت الشركة عن نتائج أفضل في الربع الثالث، مع توقعات أعلى من التوقعات.

من المتوقع أن ترتفع الإيرادات المتوقعة في الربع القادم إلى 50 مليار دولار أمريكي، بهوامش ربحية تقارب 86% وربحية للسهم الواحد تبلغ 31 دولارًا أمريكيًا.

رد فعل السوق

على عكس ما توقعه العديد من المستثمرين، شكلت نتائج شركة مايكرون القوية ضغطًا على قطاع التكنولوجيا، لا دعمًا له.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس

تعني أرباح شركة مايكرون الضخمة وتوقعاتها المتفائلة استقرار الإنفاق الرأسمالي، لكنها في الوقت نفسه تُلقي بعبء متزايد على ميزانيات الشركات التي تُعاني أصلاً من ديون قياسية.

MU.US (D1)

يشهد سهم الشركة اتجاهًا صعوديًا حادًا وسريعًا، لكن مستويات فيبوناتشي تساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. إذا ما سيطر العرض، لأي سبب كان، على السوق، فمن المرجح أن تكون المقاومة القوية عند مستوى 1000 دولار أمريكي (وهو مستوى نفسي أيضًا). أما بالنسبة للمشترين، فالهدف التالي هو منطقة مقاومة واسعة حول 1300 دولار أمريكي.

ليس كل ما يلمع ذهبًا.

على الرغم من أن وتيرة وحجم نمو الشركة غير مسبوقين ومذهلين، إلا أن أي شركة لا تخلو من المخاطر ونقاط الضعف، وهذا ينطبق أيضًا على شركة مايكرون (وغيرها من شركات تصنيع الذاكرة).

تستفيد الشركة حاليًا من استثمارات غير مسبوقة من قطاع التكنولوجيا في مراكز البيانات. صحيح أن نمو الإيرادات هائل، إلا أنه مدفوع بزيادة مفاجئة ومركزة في الطلب، وليس بالابتكار من جانب الشركات.

تخضع الشركات العاملة في مجال إنتاج ذاكرة DRAM وNAND، وهو مجال متخصص كان يُعتبر سابقًا حكرًا على فئة معينة، لدورات اقتصادية، وهذا ليس من قبيل الصدفة. في ظل دورات الازدهار الاقتصادي وفترات فقاعات المضاربة (صغيرة كانت أم كبيرة) في قطاع التكنولوجيا، يرتفع الطلب على الذاكرة بشكل حاد وسريع. وتعني الزيادات الحالية أننا إما نشهد فترة أخرى من الاستثمارات المكلفة والواسعة النطاق - والتي قد لا تُؤتي ثمارها - على نطاق أوسع من أي وقت مضى... أو أننا نشهد تحولًا جذريًا، حيث يُصبح الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي هو "القاعدة" الجديدة ونقطة الانطلاق لإيرادات الشركة. كلا السيناريوهين صعب ومحفوف بالمخاطر من حيث التقييم.

وتتفاقم صعوبة التقييم نظرًا لتشابه منتجات مُصنّعي الذاكرة، مما يُؤدي إلى مزيج خطير من الطلب المُركّز والمنافسة القوية نسبيًا، على الرغم من أن عملية الإنتاج نفسها مُتخصصة للغاية.

وقد أدى هذا في الماضي مرارًا وتكرارًا إلى تشكيل احتكارات وتحديد الأسعار بين مُصنّعي ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). وقد أثبتت وزارة العدل الأمريكية سلوكًا مُضادًا للمستهلك وتواطؤًا على الأسعار من قِبل مُصنّعي ذاكرة الوصول العشوائي خلال فقاعة الإنترنت (1998-2002)؛ وكانت شركة مايكرون إحداها.

يُعدّ هذا السلوك في السوق الحالية محفوفًا بالمخاطر، ليس بسبب التبعات القانونية أو التنظيمية، بل لأنّ ميزانيات الإنفاق الرأسمالي اللازمة لشراء الذاكرة وحدها باهظة للغاية. تُشير تقديرات SemiAnalysis وCLSA إلى أنّه من بين مئات المليارات من الدولارات التي تُنفقها شركات التكنولوجيا على الإنفاق الرأسمالي، يُخصّص حاليًا ما بين 30 و40% منها للذاكرة فقط، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة.

تعتمد شركات مثل Micron اعتمادًا كليًا على هذا الإنفاق، وإذا ما بدأت هي نفسها في عرقلة "ثورة الذكاء الاصطناعي"، فقد تُوقفها تمامًا، وتفقد مكانتها بالسرعة نفسها التي اكتسبتها بها.

التوقعات المستقبلية

تُمثّل الصين عاملًا حاسمًا في هذا القطاع خلال الأرباع القادمة. فبفضل اندماجها العميق مع الاقتصاد المخطط مركزيًا وإمكانية حصولها المباشر على الدعم المالي، يُمكن لمصنّعي الذاكرة الصينيين إغراق السوق بكميات هائلة من الذاكرة بسرعة كبيرة، ما قد يُؤدّي إلى انخفاض هوامش الربح في القطاع، حتى مع استمرار نمو الإيرادات.

بغض النظر عن مدى "عقلانية" تقييمات وأرباح شركات الذاكرة، بما فيها شركة مايكرون، فإن الحقيقة هي أن ميزانيات الاستثمار الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة ستستمر في النمو على المدى القريب، وهذا يعني ببساطة أن هذه الشركات ستواصل إبهار السوق بنتائج باهرة.

هل هناك احتمال أن تتجاوز هذه الشركات طبيعة أعمالها الدورية؟ جزئيًا. حتى لو خيب قطاع الذكاء الاصطناعي آمال المستثمرين في نهاية المطاف، وأصبحت بعض الاستثمارات بلا قيمة، فلا ينبغي توقع اختفاء مئات مراكز البيانات الضخمة بين عشية وضحاها. فهي ستحتاج إلى صيانة وتحديث.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية، XTB