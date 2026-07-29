إفتتاح الأسواق الأمريكية: وول ستريت تحبس أنفاسها قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي وأرباح عمالقة التكنولوجيا

تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لواحدة من أهم جلسات التداول هذا الصيف. تفتتح المؤشرات الرئيسية على انخفاض ملحوظ، وينصبّ اهتمام المستثمرين في وول ستريت اليوم على عاملين مؤثرين في تقلبات السوق. أولًا، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت بولندا (2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة، يليه المؤتمر المرتقب لرئيسه كيفن وارش. ثانيًا، مباشرةً بعد إغلاق جلسة التداول، ستُعلن نتائج التمويل لشركتي التكنولوجيا العملاقتين - مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز - والتي قد تُحدد اتجاه قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله على المدى القريب والمتوسط.

وضع السوق والمؤشرات الرئيسية

مع ذلك، يظهر انقسام واضح في السوق بين قطاع التكنولوجيا الذي يسعى للتعافي والقطاع الصناعي التقليدي الذي يشهد تراجعًا. نلاحظ اليوم ضعفًا ملحوظًا في "السوق التقليدية"، ويتجلى ذلك في الانخفاض الحاد لمؤشر داو جونز الصناعي. مع ذلك، يشهد مؤشر ناسداك 100 انخفاضًا ملحوظًا، بينما يُعدّ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأكثر خسارةً بين جميع المؤشرات.

مؤشر ( US500 ): انخفضت العقود الآجلة بنحو 0.8%. حاول المؤشر العام للسوق الاستقرار، ولكن بعد الساعة الأولى من الافتتاح، نشهد تراجعًا واضحًا وانخفاضًا إلى أدنى مستوياته منذ نهاية يونيو. تُقدّر أسواق الخيارات تقلبات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.8% عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لمحللي جي بي مورغان، تُشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 28% لبقاء المؤشر في حالة "تيسير" (أي بقاءه على حاله)، وهو ما يُعدّ أفضل سيناريو للمستثمرين المتفائلين، وقد يُؤدي إلى ارتفاع المؤشر بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.0%. مع ذلك، لا يزال هناك احتمال يزيد عن الثلث لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

مؤشر ( US100 ): انخفض المؤشر القياسي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 1.4% بعد انتعاش أولي خلال اليوم. يشهد السوق اليوم انخفاضات حادة في مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي نتيجةً لإعلان شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية عن إنفاق رأسمالي ضخم. ويترقب المستثمرون بتفاؤل التقارير المسائية من مايكروسوفت وميتا.

رغم أن سهم شركة تيراداين كان الأقوى أداءً عند الافتتاح، إلا أنه يحتل حاليًا المركز الرابع، ولكنه حقق ارتفاعًا يزيد عن 260% منذ بداية العام. المصدر: XTB

مؤشر ( US30 ): يُعدّ هذا المؤشر الأضعف أداءً اليوم، حيث انخفض بنحو 0.6% عند الافتتاح، ثم ارتفع لاحقًا إلى 1.4%. ويعود ذلك إلى تراجعه نتيجة التوقعات المخيبة للآمال وضعف أداء شركات القطاعين الصناعي والاستهلاكي (بما في ذلك كاتربيلر وبروكتر آند غامبل).

حققت أسهم شيفرون مكاسب ملحوظة اليوم بفضل ارتفاع أسعار النفط، بينما احتلت كوكاكولا المركز الثاني بعد نتائج الأمس. المصدر: XTB

مؤشر ( US2000 ): انخفض مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 1.25%.

التحليل الفني لمؤشر (US100)

بالنظر إلى تقييمات مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي، يراقب المستثمرون، سواءً من خلال التحليل الفني أو الأساسي، مؤشر أشباه الموصلات (SOX) المرتبط به عن كثب. يقترب مؤشر SOX من مستوى دعم تقييمي حاسم (انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية من حوالي 28 إلى 19.8). في الماضي (عند أدنى مستوياته في أبريل 2025 و2026)، شكّل هذا المستوى دعمًا قويًا وأوقف عمليات البيع المكثفة. بالنسبة لمؤشر ناسداك 100، ستكون جلسة اليوم اختبارًا هامًا للمستثمرين المتفائلين. يتراجع مؤشر US100 إلى ما دون 7430 نقطة، أي أقل من آخر مستوى تم تسجيله، ويسجل أدنى مستوياته منذ 29 يونيو. ويمكن أن يعود المؤشر فوق مستوى الدعم إذا جاءت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى مفاجئة وإيجابية للغاية، على الرغم من أن هذا سيكون مهمة صعبة للغاية بعد الأسبوع الماضي ونتائج ألفابت وتسلا.

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