أرباح شركة مايكرون القادمة: هل هي اختبار حاسم لأسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي؟

بعد انخفاض حاد تجاوز 13% في أسهم شركة مايكرون، وموجة بيع واسعة النطاق في قطاع أشباه الموصلات، يترقب المستثمرون بشغف نتائج الشركة للربع الثالث من السنة المالية 2026، والمقرر إعلانها بعد إغلاق السوق في 24 يونيو. وتُعد التوقعات عالية للغاية، حيث تتوقع وول ستريت إيرادات تتراوح بين 35.3 و35.4 مليار دولار أمريكي، وأرباحًا للسهم الواحد تتجاوز 20 دولارًا أمريكيًا، مسجلةً بذلك ربعًا آخر من النمو القياسي مدفوعًا بطفرة الذكاء الاصطناعي. ولا يزال الطلب على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو، في حين صرّحت مايكرون سابقًا بأن طاقتها الإنتاجية من ذاكرة HBM لعام 2026 قد تم تخصيصها بالكامل. ومع ذلك، لن يركز المستثمرون على النتائج الرئيسية فحسب، بل الأهم من ذلك، على توقعات الربع الرابع وتعليقات الإدارة بشأن اتجاهات العرض والطلب في أسواق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة NAND. بعد أن ارتفع سهم الشركة بأكثر من 1000% منذ أبريل 2025، يتطلع المستثمرون إلى تأكيد استمرار تسارع دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بدلاً من اقترابها من نقطة التشبع. ونتيجة لذلك، قد يكون تقرير أرباح شركة مايكرون حافزًا لانتعاش متجدد في قطاع الذكاء الاصطناعي، أو قد يُشعل موجة أخرى من جني الأرباح.

ما الذي سيركز عليه السوق بشكل أساسي؟

توقعات الإيرادات والأرباح للربع الرابع، بالإضافة إلى توقعات السنة المالية 2027.

اتجاهات النمو في شحنات ذاكرة HBM والطلب من عملاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

قدرة مايكرون على الحفاظ على هامش الربح الإجمالي القياسي، والذي تم تقديره سابقًا بنحو 81%.

أرباح مايكرون كاختبار لسوق الذكاء الاصطناعي الصاعدة

من المقرر أن تُعلن مايكرون عن نتائج الربع الثالث من السنة المالية في وقت يواجه فيه قطاع أشباه الموصلات ضغوطًا متزايدة في أعقاب انخفاض حاد في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. نتيجةً لذلك، لن يُقيّم التقرير بناءً على أرقام الإيرادات والأرباح فحسب، بل أيضاً على مدى قوة الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية بما يكفي لتبرير التقييمات المرتفعة للقطاع.

يتطلع السوق إلى أكثر من مجرد نتائج قياسية

تشير التقديرات إلى إيرادات تتراوح بين 35.3 و35.4 مليار دولار أمريكي، وأرباح للسهم الواحد تتجاوز 20 دولاراً أمريكياً، ما يُمثل نمواً استثنائياً على أساس سنوي. مع ذلك، ارتفعت التوقعات بشكلٍ كبير لدرجة أن تجاوز التوقعات قد لا يكون كافياً. سيبحث المستثمرون عن أدلة تُشير إلى استمرار قوة النمو في الفصول القادمة.

تبقى تقنية HBM جوهر قصة نمو شركة مايكرون

سيكون الجزء الأهم من التقرير هو أعمال الشركة في مجال تقنية HBM، التي تُوفر حلول ذاكرة متطورة تُستخدم في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي. وقد أشارت مايكرون سابقاً إلى أن طاقتها الإنتاجية من تقنية HBM لعام 2026 محجوزة بالكامل، ما يجعل أي تحديثات بشأن طلب العملاء والشحنات والأسعار وتوسيع الطاقة الإنتاجية في المستقبل ذات أهمية بالغة.

ستُظهر هوامش الربح قوة التسعير في القطاع

توقعت شركة مايكرون سابقًا هامش ربح إجماليًا يبلغ حوالي 81%، وهو ما يُمثل أحد أعلى مستويات الربحية في تاريخ الشركة. إن الحفاظ على هوامش الربح أو زيادتها سيُعزز الرأي القائل بأن ضيق العرض في أسواق DRAM وNAND وHBM يُواصل تعزيز قوة مايكرون في تحديد الأسعار.

قد تكون التوقعات أهم من النتائج نفسها

من المرجح أن يُركز السوق بشكل أكبر على توقعات الربع الرابع وتوقعات الإدارة للسنة المالية 2027 أكثر من تركيزه على الأرقام المُعلنة. إذا أشارت التوقعات إلى استمرار تسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فقد يُساهم التقرير في استعادة الثقة في قطاع أشباه الموصلات. في المقابل، قد يُؤدي الحذر في التوقعات إلى تفاقم المخاوف من بدء تباطؤ دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

قد يُحدّ من ردة فعل ما بعد الإعلان عن الأرباح وضع سوق الخيارات

إلى جانب العوامل الأساسية، سيُراقب المستثمرون عن كثب وضع سوق الخيارات، الذي يبدو مُبالغًا فيه بشكل غير معتاد قبل الإعلان عن الأرباح. بلغ التقلب الضمني لخيارات أسهم شركة مايكرون أعلى مستوياته منذ عامين تقريبًا، مما يعكس التوقعات المرتفعة لارتفاع كبير في سعر السهم بعد الإعلان عن الأرباح. في الوقت نفسه، لا تزال مراكز التداول تميل بشدة نحو خيارات الشراء، على غرار الوضع الذي كان سائدًا قبل تقرير أرباح مايكرون في مارس، عندما انخفض سعر السهم رغم تحقيق نتائج قوية.

يتركز معظم خيارات الشراء حول مستوى 1200 دولار، والذي قد يشكل منطقة مقاومة على المدى القريب. في حال توقع ارتفاع السعر، قد يقوم صناع السوق ببيع الأسهم مع اقترابها من هذا المستوى، مما قد يحد من زخم الصعود. في المقابل، من المتوقع أن ينخفض ​​التقلب الضمني بشكل حاد بعد الإعلان عن الأرباح، وهو ما أدى تاريخيًا إلى انخفاض سريع في علاوة الخيارات وزيادة عمليات جني الأرباح. في نهاية المطاف، قد يعتمد رد فعل السهم على ديناميكيات سوق الخيارات بقدر اعتماده على نتائج الأرباح نفسها.

المصدر: xStation 5

المصدر: XTB Research

المصدر: XTB Research