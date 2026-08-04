لم تعد شركة فايزر مقتصرة على كوفيد-19 فقط؛ فقد أعلنت الشركة عن نتائج قوية 💰

حققت شركة فايزر نتائج قوية للربع الثاني من عام 2026، مما يدعم الرأي القائل بأن الشركة تتجه نحو تقليل اعتمادها على أعمالها المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وتحقيق إيرادات متزايدة من منتجاتها الأساسية الأخرى.

نتائج الربع

الإيرادات: 15.03 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 14.41 مليار دولار أمريكي (+3% على أساس سنوي)

معدلة ربحية السهم: 0.77 دولار أمريكي مقابل 0.68 دولار أمريكي متوقعة

صافي الخسارة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: 248 مليون دولار أمريكي (ربحية السهم: -0.04 دولار أمريكي)، مقارنةً بربح قدره 2.91 مليار دولار أمريكي في العام السابق - ويعود هذا الفرق بشكل رئيسي إلى تكاليف إعادة الهيكلة لمرة واحدة وشطب الأصول غير الملموسة.

إليكويس (مضاد للتخثر، يُسوّق بالاشتراك مع بريستول مايرز سكويب): 2.43 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من التوقعات (2.08-2.09 مليار دولار أمريكي تقديرية).

بريفنار (لقاحات): 1.34 مليار دولار أمريكي، أقل بقليل من التقدير البالغ 1.38 مليار دولار أمريكي.

لم يعد الأمر مقتصرًا على كوفيد-19 فقط.

الخلاصة الرئيسية من التقرير: ارتفعت الإيرادات من المنتجات غير المتعلقة بكوفيد-19 بمقدار 1.5 مليار دولار أمريكي إضافية، مما مكّن الشركة من رفع الحد الأدنى لتوقعاتها للعام بأكمله. في الوقت نفسه، خفّضت الشركة توقعاتها للإيرادات من قطاع كوفيد-19 (اللقاح + باكسلوفيد) إلى 4 مليارات دولار أمريكي، بعد أن كانت 5 مليارات دولار أمريكي.

يُظهر هذا تحولًا واضحًا في هيكل الإيرادات، حيث تعوّض شركة فايزر انخفاض المبيعات المتعلقة بكوفيد-19 من خلال:

إليكويس - ارتفاع المبيعات بفضل تحسّن صافي الأسعار في الولايات المتحدة (انخفاض الخصومات) والطلب العالمي القوي.

بادسيف - دواء مُوجّه لعلاج السرطان - ساهم أيضًا في تخفيف الضغط على قسم كوفيد-19.

المنتجات المُستحوذ عليها - ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 25% على أساس تشغيلي سنوي.

مراجعة التوقعات

الإيرادات السنوية: الآن 60.5-62.5 مليار دولار أمريكي (سابقًا 59.5-62.5 مليار دولار أمريكي) - تم رفع الحد الأدنى.

ربحية السهم (المعدّلة): دون تغيير، 2.80-3.00 دولار أمريكي (مع الأخذ في الاعتبار تأثير 650 مليون دولار أمريكي متعلقة باتفاقية الترخيص مع شركة إينوفنت بيولوجيكس الصينية، والتي تصل قيمتها إلى 10.5 مليار دولار أمريكي).

يشير هذا النطاق إلى أن المبيعات ستبقى ثابتة تقريبًا أو تنخفض انخفاضًا طفيفًا مقارنةً برقم 62.6 مليار دولار أمريكي. ٢٠٢٥

خفض التكاليف - مرحلة جديدة

أعلنت شركة فايزر عن تمديد برنامجها لخفض التكاليف:

الهدف الجديد: تحقيق وفورات صافية إجمالية قدرها ٦.٧ مليار دولار أمريكي (بزيادة عن المستويات السابقة)

وسيتم تحقيق وفورات إضافية بقيمة ٢.٥ مليار دولار أمريكي بين عامي ٢٠٢٧ و٢٠٢٩

التركيز على: تحسينات في مجموعة المنتجات، وتغييرات في هيكل الشبكة التشغيلية، وزيادة الكفاءة التشغيلية

المرحلة الأولى من البرنامج (١.٥ مليار دولار أمريكي) تسير وفق الخطة الموضوعة لإنجازها بحلول نهاية عام ٢٠٢٧

التوقعات - مجال النمو: السمنة

أكد الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا أن "المنتجات التي تم إطلاقها والاستحواذ عليها حققت أداءً جيدًا"، وأن برنامج علاج السمنة "يتقدم بزخم قوي". ويشير هذا إلى استحواذ فايزر على شركة ميتزر مقابل ١٠ مليارات دولار أمريكي، حيث تأمل الشركة أن يُمكّنها ذلك من ترسيخ مكانة قوية في سوق أدوية السمنة سريع النمو (قطاع GLP-1). ينتظر المستثمرون بيانات التجارب السريرية التي تجمع بين حقنة GLP-1 ومركب الأميلين، إذ قد يكون هذا عاملاً محفزاً رئيسياً لارتفاع سعر السهم في الفصول القادمة.

وقد كان رد فعل السوق هادئاً نسبياً على النتائج، حيث استقرت أسعار الأسهم في التداولات قبل افتتاح السوق، مما يشير إلى أن النتائج القوية قد تم استيعابها جزئياً في السعر، وأن المستثمرين ينتظرون المزيد من الأدلة طويلة الأجل على تحول الشركة بعد جائحة كوفيد-19.

منذ موجة كوفيد-19، شهدت أسهم شركة فايزر انخفاضًا حادًا، متأثرة بالمتوسطات المتحركة الأسية. المصدر: xStation