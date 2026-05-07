أرباح شركة راينميتال: ضعف المبيعات يُلقي بظلاله على التوقعات القوية

نشرت الشركة الرائدة في صناعة الدفاع الأوروبية النسخة النهائية من نتائجها قبل افتتاح السوق يوم الخميس.

يُظهر هذا الوضع مدى تقلب معنويات السوق تجاه الشركة، بل وتجاه القطاع بأكمله. فقد أظهرت النتائج الأولية التي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أرقامًا مطابقة تقريبًا للتقرير النهائي، إلا أن رد فعل السوق كان مختلفًا تمامًا تجاه إصدارات مماثلة. وفي فترة ما بعد الظهر، انخفضت أسهم الشركة الألمانية بنسبة تتراوح بين 2% و3%.

المؤشرات المالية:

ارتفعت إيرادات المبيعات إلى 1.94 مليار يورو، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 7.7%.

وارتفاع الربح التشغيلي إلى 224 مليون يورو (+17% سنويًا)، ولكنه لا يزال أقل من التوقعات التي بلغت 262 مليون يورو.

كما تجاوز التدفق النقدي الحر التوقعات، حيث ارتفع إلى 285 مليون يورو مقابل توقعات بلغت 181 مليون يورو.

ارتفع هامش الربح التشغيلي إلى 11.6% مقارنةً بـ 10.6% قبل عام.

بلغت ربحية السهم 2.42 يورو مقابل توقعات بلغت حوالي 2.70 يورو.

ارتفع حجم الطلبات المتراكمة بنسبة 30%، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 73 مليار يورو.

على الرغم من النمو القوي، لا سيما في الربحية، إلا أن المستثمرين تفاعلوا سلبًا مع المبيعات التي جاءت أقل بكثير من التوقعات. وقد خيبت الشركة الآمال، عمليًا، في جميع قطاعات عملياتها. وكان إجماع السوق قد توقع إيرادات مبيعات تتراوح بين 2.1 و2.2 مليار يورو.

توجيهات الشركة:

على الرغم من أن الشركة أعلنت عن مبيعات وأرباح تشغيلية أقل من التوقعات، إلا أن الإدارة طمأنت المستثمرين خلال المكالمة الجماعية بأن الهدف السنوي المتمثل في نمو المبيعات بنسبة 40-45% لا يزال قائمًا.

أبرز النقاط الأخرى:

قد يرحب المستثمرون بالبدء في الإنتاج بكامل طاقته في مصنع الذخيرة في مورسيا.

يبدو أن السوق يعلق آمالًا كبيرة على المدى القريب على زيادة عمليات تسليم الشاحنات والتوسع الكبير للشركة في القطاع البحري.

أرجعت الإدارة ضعف المبيعات والأداء التشغيلي بشكل رئيسي إلى قاعدة المقارنة الكبيرة وخصائص دورة المبيعات.

كما تبرز سلسلة من المعاملات الداخلية. قام عضوان رئيسيان في مجلس الإدارة، أحدهما الرئيس التنفيذي، بشراء أسهم بقيمة إجمالية تقارب مليون يورو.

الخلاصة: تاريخيًا، كانت الأرباع الأولى من السنة المالية هي الأضعف أداءً لشركة راينميتال. لا يعكس هذا نقصًا في الطلب، بل جدولة عقود الدفاع. يُعدّ تراكم الطلبات القياسي، إلى جانب ارتفاع هوامش الربح، مؤشرًا قويًا على تحسّن الكفاءة وآفاق واعدة؛ أما نمو المبيعات الذي جاء أقل من التوقعات المرتفعة نسبيًا، فهو مجرد مؤشر على تباطؤ مؤقت.

تُبرز معاملات المطلعين هذا الأمر بوضوح. عند تحليل تداولات المطلعين، يجدر التذكّر أن هناك أسبابًا عديدة للبيع، ولكن سببًا واحدًا فقط لشراء الأسهم.

RHM.DE (D1)

يُظهر الرسم البياني أن سعر السهم لا يزال في الجزء السفلي من نطاق تجميع طويل الأجل. تاريخيًا، يقترب السعر من مناطق ومستويات (خاصةً مؤشر القوة النسبية) شهدت ارتدادات، وعاد السعر إلى الحد العلوي للنطاق. من الناحية الفنية، يُعدّ رصد المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 و200 ساعة (EMA100 وEMA200) أمرًا بالغ الأهمية. المصدر: xStation5.