انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3%، مما زاد من حدة عمليات البيع 📉 هل يلوح في الأفق نموذج القاع المزدوج؟

انخفض سعر البيتكوين اليوم إلى حوالي 61,000 دولار أمريكي قبل أن يحاول الاستقرار في نطاق 63,000-64,000 دولار أمريكي وسط تراجع الزخم في سوق العملات الرقمية. وبالنظر إلى مؤشر القوة النسبية اليومي، الذي انخفض إلى 19، يُظهر السوق بالفعل علامات على حالة بيع مفرط وتراجع ضغط الشراء. من ناحية أخرى، كانت موجتا الهبوط الرئيسيتان السابقتان أكبر بكثير، وأسفرت كل منهما عن تصحيحات بنسبة 40% تقريبًا. إذا تكرر سيناريو مماثل هذه المرة، فسيظهر هدف هبوط طبيعي بالقرب من مستوى 50,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة لأن يدافع المضاربون على الصعود عن منطقة الدعم المهمة فنيًا حول 60,000 دولار أمريكي، حيث حدثت ردود فعل سعرية سابقة. قد لا يكون الاختراق الحاسم دون هذا المستوى سهلًا، ومن المرجح أن يتطلب قناعة قوية بعودة سوق هابطة أعمق.

النقاط الرئيسية:

خلال الـ 24 ساعة الماضية، خسر البيتكوين ما يقرب من 8%، حيث انخفض سعره بأكثر من 5,000 دولار أمريكي عن أعلى مستوى له خلال اليوم.

أدى هذا الانخفاض إلى اقتراب سعر البيتكوين من عتبة 60,000 دولار، وهي عتبة ذات أهمية نفسية، ومحو أسابيع من الانتعاش السابق.

يتداول البيتكوين حاليًا بانخفاض يقارب 50% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغ 126,000 دولار في أكتوبر 2025.

وقد تفاقمت ضغوط السوق بسبب تدفقات رأس المال الخارجة من المؤسسات، لا سيما من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، إلى جانب تصفية المراكز ذات الرافعة المالية وتزايد المخاوف الجيوسياسية.

وزاد من ضعف المعنويات خبر بيع شركة "ستراتيجي" 32 بيتكوين مقابل حوالي 2.5 مليون دولار.

ورغم أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بحيازات الشركة التي تتجاوز 818,000 بيتكوين، إلا أن الصفقة كانت ذات دلالة رمزية، إذ مثّلت أول تخفيض معلن في حيازاتها من البيتكوين منذ سنوات.

وقد تم البيع لتمويل توزيعات أرباح أسهم "إس تي آر سي" الممتازة، والتي تحمل عائدًا سنويًا متغيرًا بنسبة 11.5%.

عقب الإعلان، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 72,000 دولار، بينما تراجعت أسهم "ستراتيجي" بنسبة تقارب 6% في اليوم نفسه.

تم تنفيذ عملية البيع لتمويل توزيعات أرباح أسهم "إس تي آر سي" الممتازة، والتي تحمل عائدًا سنويًا متغيرًا بنسبة 11.5%.

عقب الإعلان، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 72,000 دولار، بينما تراجعت أسهم "ستراتيجي" بنسبة تقارب 6% في اليوم نفسه. لا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه السوق هو ضعف الطلب الفوري ومحدودية اهتمام المستثمرين، حيث تحوّل رأس المال بشكل متزايد من العملات المشفرة نحو الأسهم والاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي.

مخطط بيتكوين (الإطار الزمني اليومي)