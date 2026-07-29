أرباح شركة إس كيه هاينكس: هل بالغ السوق في البيع؟

أعلنت شركة ميكرون، الموردة الكورية لذاكرة DRAM والمنافس الرئيسي لها، عن نتائجها للربع الثاني من عام 2026. وعلى الرغم من النمو القوي للغاية في الأرباح، فقد شهدت الشركة انخفاضًا في قيمتها السوقية بنسبة تصل إلى 9%.

المؤشرات الرئيسية

الإيرادات: توقع السوق حوالي 84 مليار وون كوري، لكن الشركة حققت 79.3 مليار وون كوري فقط.

على الرغم من هذا التراجع، إلا أن الإيرادات لا تزال مرتفعة بنسبة 257% على أساس سنوي.

الربح التشغيلي: أعلنت الإدارة عن ربح تشغيلي قدره 60.54 مليار وون كوري مقابل توقعات بلغت حوالي 64 مليار وون كوري.

يمثل هذا زيادة هائلة بنسبة 557% على أساس سنوي، ولكنه لا يزال أقل بنسبة تصل إلى 5% من متوسط ​​التوقعات.

هامش الربح: ربما كان هامش الربح التشغيلي هو العامل الوحيد الذي طمأن المستثمرين، حيث حقق التوقعات وبلغ 76.3% (بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية تقريبًا مقارنة بالربع السابق).

على الرغم من بعض التراجع الطفيف في الأرقام المالية الرئيسية، إلا أن هناك أسبابًا للتفاؤل في بيانات المبيعات.

ارتفعت مبيعات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) وذاكرة NAND (مقارنةً بالربع السابق) بنسبٍ تتراوح بين عدة خانات، مع ارتفاع متوسط ​​الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وذلك بحسب القطاع.

وتضاعفت مبيعات محركات الأقراص الصلبة SSD من فئة المؤسسات مقارنةً بالربع السابق.

يُعدّ قطاع ذاكرة HBM4 الأكثر تباينًا، ولكنه في الوقت نفسه الأكثر واعدة. لا تزال الشركة حاليًا في المراحل النهائية من الإنتاج الضخم، على الأقل وفقًا لتأكيدات الإدارة.

من الواضح أن التأخيرات في هذا القطاع تُؤثر سلبًا على النتائج ومعنويات المستثمرين.

قد يكون الوضع النقدي للشركة، وليس حجمها، هو المشكلة الأخرى المُحتملة، وذلك بسبب عدم تحويل أي أرباح للمساهمين.

وعدت الإدارة بخطة توزيع نقدي للمساهمين بحلول نهاية العام، لكنها لم تُقدّم تفاصيل مُحددة.

التوقعات

بالنسبة للربع الثالث، تتوقع الإدارة نموًا في حجم مبيعات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) بنسبة 10% (مقارنةً بالربع السابق)، وزيادة مماثلة في مبيعات ذاكرة NAND ، وتسريع إنتاج ذاكرة HBM4 ، وألا تتجاوز النفقات الرأسمالية 50 مليار وون كوري. هذه التصريحات أقل بقليل من توقعات المستثمرين، لكنها تُشير إلى ضغط سعري مُعتدل.

الخلاصة

كانت نتائج الشركة جيدة موضوعيًا، بل ممتازة. لكن في ظل ظروف السوق الحالية، لا يكفي وصفها بـ"الجيدة". يُعدّ مفهوم القيمة النهائية أحد المفاهيم الأساسية لتقييم شركات "النمو المتسارع"، والتي تشمل حاليًا شركتي إس كيه هاينكس ومايكرون.

مع توقعات نمو تصل إلى مئات النسب المئوية ومضاعفات تقييم عالية، فإن أي انخفاض طفيف عن التوقعات يُشير إلى تزايد الفروقات (الاسمية) بمرور الوقت في القيمة النهائية الضمنية للشركة.

تكمن المشكلة الأكبر في هذا المفهوم، والتي تُعدّ بمثابة عزاء للمساهمين، في أن هذه الآلية لم تعد تُفسّر بشكل كامل ردة فعل سعر السهم على النتائج، مما قد يُشير إلى طبيعة غير منطقية لعمليات البيع المكثفة. فعملية البيع هذه مدفوعة بالعواطف أو المضاربة أكثر من كونها ناتجة عن مشاكل تشغيلية أو استراتيجية حقيقية.

سيكون من التفاؤل المفرط، إن لم يكن من السذاجة، توقع أن تحافظ الشركة على وتيرة نموها الحالية لعدة سنوات. ومع ذلك، فإن سعر السهم الحالي يعكس بالفعل قدرًا كبيرًا من المخاطر المتعلقة بجودة تقارير الأرباح المستقبلية.

سعر سهم شركة إس كيه هاينكس مقابل توقعات ربحية السهم

بالنظر إلى العلاقة بين توقعات السوق لأرباح السهم وسعر السهم، نلاحظ أن السعر قد تراجع بالفعل إلى مستوى أواخر مارس/أوائل أبريل، على الرغم من أن النتائج لا تزال أعلى بكثير، ومن المتوقع أن تستمر في نموها المتسارع لفترة من الزمن على الأقل.

التحليل الفني والتقييمي:

نسبة السعر إلى الأرباح ( P/E ) حاليًا حوالي 13.

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية حاليًا أقل بقليل من 4.

نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للنمو ( PEG ) (نسبة السعر إلى الأرباح مقسومة على معدل نمو أرباح السهم المتوقع) حوالي 0.1.

للمقارنة، تشير القيم الأقل من 1 إلى أن السهم "رخيص" مقارنةً بمعدل نموه.

من الناحية الفنية، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 35 إلى مستويات بيع مفرط.