أرباح شركة تكساس إنسترومنتس: نمو بدون نقد

حققت شركة تكساس إنسترومنتس نتائج فاقت التوقعات بشكل واضح، وقدمت توقعات قوية للربع القادم. مع ذلك، لم يُبدِ المستثمرون حماسًا كبيرًا، حيث انخفضت أسهم الشركة المصنعة لأشباه الموصلات بنحو 5% عند افتتاح السوق.

إذا لم يكن معدل النمو وحجمه، فما الذي يضغط على قيمة الشركة؟

المؤشرات الرئيسية:

بلغت الإيرادات في الربع الثاني من عام 2026 ما مجموعه 5.46 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي.

وبلغ ربح السهم 2.14 دولار أمريكي، أي أعلى بنحو 9% من التوقعات السابقة.

وارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 61.4%، بينما بلغ هامش الربح التشغيلي 42.3%.

وزاد الربح التشغيلي بنسبة 48% على أساس سنوي، أي ما يقارب ضعف معدل نمو الإيرادات.

يشير هذا إلى ارتفاع الرافعة التشغيلية مع زيادة معدل استخدام المصانع وانتعاش الطلب على الدوائر المتكاملة التناظرية.

شمل الانتعاش معظم الأسواق النهائية الرئيسية:

ارتفعت المبيعات للعملاء الصناعيين بنحو 30% على أساس سنوي.

وتضاعفت إيرادات قطاع مراكز البيانات.

نما قطاع السيارات بوتيرة تتراوح بين 10% و15%.

تؤكد هذه النتائج أن التحسن لا يقتصر على طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي فحسب.

التوقعات

من المؤشرات الإيجابية الأخرى التوقعات للربع الثالث. تتوقع إدارة شركة تكساس إنسترومنتس إيرادات تبلغ حوالي 6 مليارات دولار أمريكي وأرباحًا للسهم الواحد تبلغ 2.50 دولار أمريكي.

يمثل هذا مستويات أعلى بنحو 5% و12% على التوالي من توقعات السوق السابقة.

ما الذي حدث؟

أعلنت شركة تكساس إنسترومنتس عن أرباحها بعد أن ارتفع سهمها بنحو 70% منذ بداية العام. مع هذا التقييم المرتفع، توقع المستثمرون ليس فقط تجاوز التوقعات، بل أيضًا تحسنًا سريعًا في التدفق النقدي الحر. في الوقت نفسه، قد يشجع الطلب المتزايد الشركة على مواصلة الإنفاق المرتفع على مصانع جديدة.

بلغ التدفق النقدي الحر المُعلن عنه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حوالي 6.53 مليار دولار أمريكي، ولكنه تضمن ما يقارب 1.61 مليار دولار أمريكي من المنافع المتعلقة بقانون CHIPS. وباستثناء هذه المنافع، ينخفض ​​التدفق النقدي الحر إلى حوالي 4.92 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 25.3% فقط من الإيرادات.

تعزز هذه النتائج التوقعات بانتعاش واسع النطاق في سوق أشباه الموصلات التناظرية، إلا أن السوق غير مستعد لدفع هذا المبلغ لشركة تعاني من نقص السيولة.

لا تزال شركة تكساس إنسترومنتس تتمتع بوضع تشغيلي قوي، ولكن بعد ارتفاع سعر سهمها هذا العام، يحتاج السوق إلى مزيد من الأدلة التي تثبت أن تحسن النتائج سينعكس إيجابًا على زيادة مستدامة في التدفقات النقدية.