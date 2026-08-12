افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ناسداك 100 يرتفع بأكثر من 1% 📈 هل عادت أسهم أشباه الموصلات إلى الانتعاش؟

تشير أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى احتمال بنسبة 58% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75% خلال شهر سبتمبر، مرتفعًا من نسبة تزيد قليلًا عن 45% قبل أسبوع.

تشير أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى احتمال بنسبة 58% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75% خلال شهر سبتمبر، مرتفعًا من نسبة تزيد قليلًا عن 45% قبل أسبوع.

تشير أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى احتمال بنسبة 58% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75% خلال شهر سبتمبر، مرتفعًا من نسبة تزيد قليلًا عن 45% قبل أسبوع.

تشير أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى احتمال بنسبة 58% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75% خلال شهر سبتمبر، مرتفعًا من نسبة تزيد قليلًا عن 45% قبل أسبوع.

تشير أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى احتمال بنسبة 58% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75% خلال شهر سبتمبر، مرتفعًا من نسبة تزيد قليلًا عن 45% قبل أسبوع.

تشير أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى احتمال بنسبة 58% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75% خلال شهر سبتمبر، مرتفعًا من نسبة تزيد قليلًا عن 45% قبل أسبوع.

افتتحت وول ستريت جلسة الأربعاء على ارتفاع بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، والتي لم تُسفر عن أي مفاجأة سلبية في التضخم، مما خفف المخاوف بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%، في حين يتداول مؤشر داو جونز فوق مستوى الاستقرار بقليل. وتتصدر أسهم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات السوق بعد أن عززت النتائج القوية والتوقعات الإيجابية من شركتي كورويف وسوبر مايكرو كمبيوتر الثقة في استمرار قوة الطلب على قدرات الحوسبة. في الوقت نفسه، لا يمكن للمستثمرين تجاهل مخاطر التضخم الناجمة عن النفط، حيث تجاوزت أسعار النفط الخام الأمريكي مجدداً 83 دولاراً للبرميل.

المصدر: xStation5

مؤشر ناسداك 100 - خريطة السوق

لا يزال مؤشر ناسداك 100 تحت ضغط طفيف، إلا أن الصورة العامة أقوى بكثير مما يوحي به المؤشر الرئيسي، حيث تشهد أسهم أشباه الموصلات إقبالاً واسعاً على الشراء. وترتفع أسهم إنفيديا بنحو 1.7%، بينما تحقق أسهم أبلايد ماتيريالز، وإنتل، ومايكرون، ولام ريسيرش مكاسب أقوى، مما يشير إلى استمرار الطلب على الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة. ويأتي التراجع الرئيسي من أكبر شركات البرمجيات والإنترنت، حيث انخفضت أسهم مايكروسوفت بنحو 1%، وآبل 0.5%، وميتا 0.4%، بينما لا تزال أسهم ألفابت في المنطقة السلبية بشكل طفيف. عملياً، لا ينسحب رأس المال من قطاع التكنولوجيا ككل، بل يتجه نحو أشباه الموصلات على حساب بعض الشركات العملاقة. وتكتسب إنفيديا أهمية خاصة نظراً لوزنها الكبير في المؤشر، حيث تساعد مكاسبها في تعويض ضعف أداء العديد من الشركات الرئيسية الأخرى المكونة له. وبالتالي، تظل الجلسة انتقائية للغاية: لم تختفِ شهية المخاطرة، لكن المستثمرين يميزون بشكل متزايد بين الشركات الفردية حتى داخل أكبر قطاعات مؤشر ناسداك 100.

المصدر: أبحاث XTB

مؤشر ناسداك 100 - ما هي القطاعات التي تدفع المؤشر نحو الانخفاض؟

يعود ضعف مؤشر ناسداك 100 اليوم بشكل أساسي إلى قطاع الاتصالات، حيث انخفض بنحو 2.37%، مساهماً بأكبر حصة من الانخفاض في المؤشر. في المقابل، انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.31% فقط، وهو ما يُظهر بوضوح أن ضغط البيع غير موزع بالتساوي على قطاعات النمو الأوسع. كما يُؤثر قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية سلباً على المؤشر بانخفاض يقارب 1%، بينما يتداول قطاعا الرعاية الصحية والمرافق العامة في المنطقة الإيجابية. يُشير هذا الوضع إلى تذبذب داخل المؤشر أكثر من كونه عملية بيع واسعة النطاق في الأصول الخطرة. في الوقت نفسه، يُبرز الأداء القوي لقطاع الاتصالات سمة أساسية للمؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية: إذ يُمكن لتحركات عدد قليل من أكبر الشركات أن تُحدد اتجاه المؤشر بأكمله حتى في ظل استقرار السوق بشكل عام. وبالتالي، خلال الفترة المتبقية من الجلسة، لن يكون السؤال الرئيسي هو أداء الشركات المدرجة في مؤشر ناسداك، بل ما إذا كان بإمكان أكبر شركات الاتصالات أن تبدأ في التعافي.

المصدر: أبحاث XTB

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - أبرز الرابحين والخاسرين

يُظهر ترتيب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم تفضيلًا واضحًا لشركات التكنولوجيا والمستفيدة من الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تتصدر شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (+14.14%) قائمة الرابحين. كما تُحقق شركات سيينا (+6.03%)، وتيراداين (+5.03%)، وأبلايد ماتيريالز (+4.58%)، ولام ريسيرش (+4.53%) أداءً قويًا، مما يؤكد عودة تدفق رؤوس الأموال إلى شركات تصنيع الأجهزة وأشباه الموصلات والبنية التحتية لمراكز البيانات. مع ذلك، لا تزال تقييمات بعض هذه الشركات الرائدة مرتفعة، حيث يتم تداول أسهم سيينا بنسبة سعر إلى ربحية تتجاوز 125 ضعفًا، بينما تُقدر قيمة مارفيل بحوالي 74 ضعفًا، مما يعني أن السوق لا يزال يتوقع نموًا قويًا جدًا في الأرباح المستقبلية. على الجانب السلبي، لا يوجد قطاع مهيمن واحد، إذ شهدت أسهم شركات الرعاية الصحية، مثل سينكورا (-3.72%) وإنسوليت (-2.86%)، انخفاضات، بالإضافة إلى شركات من قطاعات الطاقة والمستهلكين والتكنولوجيا. وتُعد بالانتير (-2.24%) حالة بارزة أخرى، حيث يبلغ مضاعف الربحية حوالي 139 ضعفًا - عند هذا التقييم، حتى التراجع الطفيف في معنويات المستثمرين تجاه أسهم النمو قد يُترجم إلى تقلبات في سعر السهم أعلى من المتوسط. عمومًا، لا تعكس جلسة اليوم زيادة عامة في الإقبال على المخاطرة بقدر ما تعكس عودة انتقائية للغاية لرأس المال إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حيث لا يزال المستثمرون على استعداد لدفع مضاعفات مرتفعة مقابل النمو المتوقع.

المصدر: أبحاث XTB

مؤشر ناسداك 100 - التقييم، الزخم، واتساع السوق

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنحو 0.3%، ولكن من منظور الاتجاه العام، لا توجد حتى الآن دلائل تُذكر على تدهور ملحوظ في وضع السوق. لا يزال المؤشر مرتفعًا بنسبة 16.9% منذ بداية العام، و25% خلال العام الماضي، بينما يتداول حاليًا على بُعد 3.7% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. كما أن اتساع السوق لا يزال جيدًا نسبيًا: 68.7% من مكونات المؤشر أعلى من متوسطها المتحرك لـ 200 يوم، و52.5% أعلى من متوسطها المتحرك لـ 50 يومًا، في حين أن 59% من الأسهم تتداول على ارتفاع خلال جلسة اليوم. هذا التباين مهم لأنه يُظهر أن انخفاض المؤشر مدفوع بشكل أساسي بضعف أداء عدد من مكوناته الرئيسية، وليس بانخفاض عام في السوق. لا تزال التقييمات تشكل العائق الرئيسي، حيث يتداول مؤشر ناسداك 100 بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 31.4 ضعفًا، بينما يتداول قطاع التكنولوجيا بنسبة تقارب 40 ضعفًا، مما يقلل من احتمالية حدوث خيبة أمل في الأرباح القادمة. وتستمر الشركات الرائدة في الأداء القوي نسبيًا في ضم شركات تكنولوجية مثل مايكرون، وإيه إم دي، وبالو ألتو نتوركس، وكراود سترايك، مما يؤكد أن المستثمرين ما زالوا يبحثون عن فرص استثمارية في النمو، وإن كان ذلك بشكل انتقائي متزايد. لذا، يبدو التراجع الحالي أقرب إلى كونه تحولًا خفيًا ضمن اتجاه قوي منه إلى انهيار لهذا الاتجاه، ولكن عند مستويات التقييم هذه، سيتطلب استدامة السوق الصاعدة استمرار نمو الأرباح الأساسية بدلًا من مجرد زيادة مضاعفات الربحية.

المصدر: أبحاث XTB

أخبار الشركات: نيبيوس، كافا، سوبر مايكرو كمبيوتر، وإنتل

حققت مجموعة نيبيوس (NBIS) مكاسب تجاوزت 12% بعد إعلانها عن نتائج فاقت توقعات السوق في كلٍ من الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. كما تجاوز هامش الربح الإجمالي التوقعات، وهو أمر بالغ الأهمية لمزود بنية تحتية للذكاء الاصطناعي سريع النمو، إذ يشير إلى أن توسيع نطاق الأعمال لا يعني بالضرورة التضحية بالربحية. ويتمثل التحدي الرئيسي أمام نيبيوس حاليًا في وتيرة توسيع البنية التحتية واستخدام القدرات الحاسوبية المضافة حديثًا، حيث ستحدد هذه العوامل ما إذا كان زخم الإيرادات الحالي سيُترجم إلى تحسن مستدام في الأرباح.

وشهدت مجموعة كافا (CAVA) ارتفاعًا بنسبة تقارب 12% بعد إعلان نتائج الربع الثاني. وحققت سلسلة المطاعم أرباحًا قدرها 0.19 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مقابل توقعات بلغت 0.18 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت الإيرادات 368.4 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً التقدير المتفق عليه البالغ 361 مليون دولار أمريكي. ويُظهر رد فعل سعر السهم أن السوق لا يزال يُكافئ شركات المنتجات الاستهلاكية القادرة على توسيع نطاق أعمالها مع الحفاظ على زخم قوي في الأرباح. مع نمو سلسلة مطاعم كافا، من المرجح أن يركز المستثمرون بشكل متزايد على اقتصاديات الوحدة للمطاعم الجديدة بدلاً من مجرد وتيرة افتتاحها.

في غضون ذلك، لا تزال شركة إنتل (INTC) محط الأنظار بعد زيادة طرحها للأسهم إلى 20 مليار دولار. سيؤدي رأس المال الإضافي إلى تخفيف حصص المساهمين الحاليين - حيث يقدر بنك أوف أمريكا تأثيره على ربحية السهم بنحو 5% - لكن المحللين يسلطون الضوء أيضاً على الجانب الآخر من الصفقة. يعزز هذا التمويل الضخم الميزانية العمومية لشركة إنتل ويوفر لها مرونة مالية أكبر لتنفيذ استراتيجيتها كثيفة رأس المال في مجال تصنيع الرقائق، بينما يرى بنك أوف أمريكا في هذه الخطوة مؤشراً على تزايد الثقة في الطلب المستقبلي وقدرة الشركة على توسيع نطاق الإنتاج. كما يرى بنك يو بي إس أن هذا الطرح يزيل مصدراً سابقاً للغموض المحيط بتمويل استراتيجية إنتل، ويمكن تفسيره كدليل على ثقة الإدارة المتزايدة في خطتها المستقبلية لتصنيع الرقائق. على المدى القريب، يتعين على المستثمرين استيعاب انخفاض قيمة الأسهم، لكن على المدى البعيد، يكمن السؤال الأهم في ما إذا كان مبلغ الـ 20 مليار دولار الإضافي سيمكن شركة إنتل من تحويل هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم إلى عملاء جدد، وزيادة استغلال مصانعها، وتحسين ربحيتها.

شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI.US، D1)

تشهد أسهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI) ارتفاعًا ملحوظًا عقب إعلان نتائجها وتوقعاتها القوية للربع القادم. تتوقع الشركة أرباحًا معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 1.01 و1.10 دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​التوقعات البالغ 0.76 دولار فقط، بينما تتجاوز توقعات إيراداتها التي تتراوح بين 14.5 و15.5 مليار دولار توقعات السوق البالغة 11.68 مليار دولار. يُعد هذا مؤشرًا هامًا لسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بشكل عام، نظرًا لأن سوبر مايكرو تعمل بالقرب من مركز الطلب النهائي على الخوادم وبنية مراكز البيانات. يشير هذا الفارق الكبير بين توقعات الإدارة ومتوسط ​​التوقعات السابق إلى أن الطلب على بنية الحوسبة التحتية لا يزال أقوى مما توقعه الكثيرون في وول ستريت.

المصدر: xStation5