أرباح “طيران الجزيرة” الكويتية تقفز 99.23% في الربع الثاني من العام

قفزت أرباح شركة طيران الجزيرة في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 99.23% سنوياً؛ بحسب بيان لبورصة الكويت

حيث سجلت الشركة ربحاً بقيمة 9.63 مليون دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو/حزيران السابق، مقابل 4.83 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025.

كما حققت “طيران الجزيرة” ربحاً خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 8.57 مليون دينار، مقارنةً بـ9.55 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق، مسجلة انخفاضاً سنوياً بـ10.25% وعزا البيان تراجع صافي الربح النصفي إلى ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الطاقة التشغيلية نتيجة تداعيات الأزمة الجيوسياسية.

كما أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة وافق على المعلومات المالية المرحلية، وبعض الأمور التشغيلية الأخرى.

هذا وكانت “طيران الجزيرة” قد مُنيت بخسائر قيمتها 1.06 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بأرباح الربع المناظر من عام 2025 البالغة 4.72 مليون دينار؛ بسبب تداعيات الأزمة الجيوسياسية.