  
١٤:٥٠ · ١١ أغسطس ٢٠٢٦

أرباح “طيران الجزيرة” الكويتية تقفز 99.23% في الربع الثاني من العام

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

قفزت أرباح شركة طيران الجزيرة في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 99.23% سنوياً؛ بحسب بيان لبورصة الكويت

حيث سجلت الشركة ربحاً بقيمة 9.63 مليون دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو/حزيران السابق، مقابل 4.83 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025.

كما حققت “طيران الجزيرة” ربحاً خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 8.57 مليون دينار، مقارنةً بـ9.55 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق، مسجلة انخفاضاً سنوياً بـ10.25% وعزا البيان تراجع صافي الربح النصفي إلى ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الطاقة التشغيلية نتيجة تداعيات الأزمة الجيوسياسية.

كما أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة وافق على المعلومات المالية المرحلية، وبعض الأمور التشغيلية الأخرى.

هذا وكانت “طيران الجزيرة” قد مُنيت بخسائر قيمتها 1.06 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بأرباح الربع المناظر من عام 2025 البالغة 4.72 مليون دينار؛ بسبب تداعيات الأزمة الجيوسياسية.

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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