  
١٤:٢٥ · ١١ أغسطس ٢٠٢٦

ادنوك للامداد والخدمات ترفع توقعاتها بعد قفزة بالارباح

Dorsaf Gaidi
·

Content Specialist

حققت أدنوك للإمداد والخدمات إيرادات بلغت 9.490 مليار درهم (2.584 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة 98% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 176% على أساس سنوي لتصل إلى 4.063 مليار درهم (1.106 مليار دولار)، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 303% على أساس سنوي ليصل إلى 3.491 مليار درهم (951 مليون دولار).
يشار أنه خلال النصف الأول 2026، ارتفعت الإيرادات 46% على أساس سنوي لتصل إلى 13.466 مليار درهم (3.667 مليار دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 98% على أساس سنوي لتصل إلى 5.416 مليار درهم (1.475 مليار دولار) بهامش ربح بلغ 40%، وبزيادة قدرها 11 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القياسي لقطاع الشحن، وارتفع صافي الربح بنسبة 179% على أساس سنوي ليصل إلى 4.308 مليار درهم (1.173 مليون دولار).

الجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2026 بمبلغ إجمالي وقدره 85,312,500 دولار، ما يعادل 313,310,156 درهماً، بمقدار 4.23 فلس لكل سهم.

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

تغطية سوقية من الطراز الأول 
١٢ أغسطس ٢٠٢٦, ١٧:١٤

أرباح شركة لومينتوم: صناعة الفوتونيات تتسارع بفضل الذكاء الاصطناعي
١٢ أغسطس ٢٠٢٦, ١٧:٠٤

أرباح شركة CoreWeave: طمأنة المساهمين، مكاسب برقمين
١١ أغسطس ٢٠٢٦, ١٤:٥٠

أرباح “طيران الجزيرة” الكويتية تقفز 99.23% في الربع الثاني من العام
١٠ أغسطس ٢٠٢٦, ١٥:٥٩

رسن تواصل زخم نموها بإيرادات بلغت 517 مليون ريال ونمو 111% على أساس سنوي
اخبار التحليل الفني
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات