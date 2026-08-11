ادنوك للامداد والخدمات ترفع توقعاتها بعد قفزة بالارباح

حققت أدنوك للإمداد والخدمات إيرادات بلغت 9.490 مليار درهم (2.584 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة 98% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 176% على أساس سنوي لتصل إلى 4.063 مليار درهم (1.106 مليار دولار)، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 303% على أساس سنوي ليصل إلى 3.491 مليار درهم (951 مليون دولار).

يشار أنه خلال النصف الأول 2026، ارتفعت الإيرادات 46% على أساس سنوي لتصل إلى 13.466 مليار درهم (3.667 مليار دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 98% على أساس سنوي لتصل إلى 5.416 مليار درهم (1.475 مليار دولار) بهامش ربح بلغ 40%، وبزيادة قدرها 11 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القياسي لقطاع الشحن، وارتفع صافي الربح بنسبة 179% على أساس سنوي ليصل إلى 4.308 مليار درهم (1.173 مليون دولار).

الجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2026 بمبلغ إجمالي وقدره 85,312,500 دولار، ما يعادل 313,310,156 درهماً، بمقدار 4.23 فلس لكل سهم.