أسعار العقود الآجلة للقمح تصل إلى أعلى مستوى لها في عامين 🔼 الصادرات الروسية في خطر

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) لتتجاوز 680 سنتًا للبوشل، بعد تصاعد حاد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مما هدد مجددًا صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود. وصعدت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنحو 5% في جلسة واحدة، مسجلةً أعلى مستوياتها في عامين، وهي الآن مرتفعة بنحو 7% منذ بداية الأسبوع. ويحاول المستثمرون الآن تحديد ما إذا كان هذا الارتفاع يُمثل بداية اتجاه صعودي مستدام، أم أنه مجرد رد فعل قصير الأجل مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية وعمليات تغطية المراكز المكشوفة المكثفة من قبل الصناديق المضاربة.

ما الذي يدفع أسعار القمح للارتفاع؟ عوامل رئيسية للمستثمرين

يتأخر حصاد القمح الروسي من 7 إلى 14 يومًا عن العام الماضي. ويعزى هذا التأخير إلى تأخر الزراعة ونقص وقود الديزل، مما أدى إلى تباطؤ وصول الحبوب إلى أسواق التصدير.

قد خفض المحللون توقعاتهم لصادرات القمح الروسي لشهر يوليو بنسبة تتراوح بين 13 و20%. تتوقع مؤسسة إيكار الآن أن تقل الصادرات عن مليوني طن، بانخفاض عن تقديراتها السابقة البالغة 2.5 مليون طن، بينما خفضت مؤسسة سوف إيكون توقعاتها إلى مليوني طن، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

تزيد الاضطرابات في بحر آزوف من المخاوف بشأن إمدادات القمح العالمية. فمنذ 10 يوليو/تموز، بدأت شركات الشحن بتقييد حركة السفن عبر قناة آزوف-دون بسبب تزايد خطر الهجمات، على الرغم من عدم وجود حظر رسمي على الملاحة.

تمر حوالي 25% من صادرات روسيا من الحبوب وزيت عباد الشمس عبر الموانئ الضحلة في بحر آزوف. وخلال ذروة الصادرات في الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول، قد لا تتمكن موانئ البحر الأسود ذات المياه العميقة من تعويض النقص في الطاقة الاستيعابية بشكل كامل، ما يزيد من خطر تأخير الشحنات.

تقول وزارة النقل الروسية إنها تتخذ إجراءات للحفاظ على الخدمات اللوجستية للتصدير، لكن المشاركين في السوق يحذرون من أن بعض المزارعين قد يضطرون إلى تخزين الحبوب المحصودة إذا ثبت عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للنقل.

قد أصبح الطقس عاملًا محفزًا آخر للارتفاع. تتوقع وزارة الزراعة الفرنسية انخفاض محصول القمح الطري في البلاد بنسبة 4% هذا العام ليصل إلى حوالي 32 مليون طن، وذلك بعد أن أدت موجات الحر المتكررة إلى انخفاض الإنتاج.

يُتوقع أن يبلغ متوسط ​​إنتاج القمح في فرنسا 6.93 طن للهكتار، أي أقل بنحو 7% عن العام الماضي، في حين يُحتمل أن تكون درجات الحرارة المرتفعة قد ألحقت أضرارًا بما يصل إلى ثلث محصول الذرة في البلاد.

قد ارتفعت العقود الآجلة للقمح في باريس إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2025، حيث تجاوز سعر الطن 225 يورو، مما يُسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن إمدادات الحبوب الأوروبية.

يمكن أن تؤدي الاضطرابات المحتملة في الصادرات الروسية إلى تحويل الطلب على الواردات نحو الاتحاد الأوروبي ومناطق تصدير أخرى. ويستند الارتفاع الحالي بشكل أساسي إلى المخاطر الجيوسياسية في البحر الأسود، وانخفاض توقعات الصادرات الروسية، وتدهور آفاق المحاصيل في فرنسا، ومراكز البيع المكشوفة الكبيرة التي تزيد من احتمالية تحقيق مكاسب سعرية حادة أخرى.

أصبح البحر الأسود مجدداً المحرك الرئيسي لسوق القمح.

في أعقاب هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة، قيّدت روسيا حركة الشحن عبر بحر آزوف، الذي كان يُسيّر نحو 25% من صادرات الحبوب الروسية. وفي الوقت نفسه، شنت روسيا غارات إضافية على البنية التحتية لميناء أوديسا، بينما أفادت التقارير أن غارات أمريكية على إيران ألحقت أضراراً بمرفق لتخزين القمح. تُسعّر أسواق السلع الأساسية المخاطر اللوجستية بسرعة، لأن روسيا لا تزال أكبر مُصدّر للقمح في العالم، بينما تُشكّل روسيا وأوكرانيا معاً حصة كبيرة من تجارة الحبوب العالمية.

يُمثّل البحر الأسود ممراً تصديرياً استراتيجياً يربط مُنتجي أوروبا الشرقية بالمشترين في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. حتى الاضطرابات الجزئية في حركة الشحن يُمكن أن تزيد من تكاليف الشحن، وتُؤخّر عمليات التسليم، وترفع أسعار الغذاء العالمية. كما يُحذّر المحللون من أن هذه الاضطرابات قد تمتد في نهاية المطاف إلى شحنات الأسمدة وغيرها من السلع الزراعية، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية لتتجاوز سوق القمح.

ساهمت صناديق المضاربة في تعزيز هذا الارتفاع. ولا تُقدّم التطورات الجيوسياسية سوى جزء من الصورة. قبل بدء الارتفاع، احتفظت صناديق الاستثمار المُدارة بواحدة من أكبر مراكز البيع الصافية في عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية منذ أشهر، مما يعكس توقعات واسعة النطاق بمزيد من الانخفاض في الأسعار.

أجبر التدهور المفاجئ في الوضع الجيوسياسي العديد من المستثمرين على إعادة شراء العقود التي سبق بيعها للحد من الخسائر. غالبًا ما تُؤدي عمليات تغطية مراكز البيع هذه إلى تحركات سعرية أكبر بكثير مما تُبرره أساسيات العرض والطلب وحدها. وقد سمح اجتماع تصاعد التوترات في البحر الأسود مع مراكز البيع القوية بوصول عقود القمح الآجلة إلى أعلى مستوياتها في عامين.

لا تزال الأساسيات مستقرة، لكن الوضع الجيوسياسي هو المحرك الرئيسي للسوق.

على الرغم من الارتفاع الحاد، لا تزال أساسيات العرض في الولايات المتحدة جيدة نسبيًا. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية حول تقدم المحاصيل، فقد تم حصاد 67% من محصول القمح الشتوي الأمريكي، متجاوزًا المتوسط ​​التاريخي، وبلغت نسبة سنابل القمح الربيعي التي بدأت بالظهور 72%، وصُنّف 58% من المحصول بين الجيد والممتاز. يشير هذا إلى أن الارتفاع الحالي مدفوع في المقام الأول بالمخاطر الجيوسياسية ومراكز المستثمرين، وليس بتدهور في الإنتاج العالمي.

لا يزال الطلب على الصادرات داعماً. فقد اشترت تايوان مؤخراً ما يقارب 98 ألف طن من القمح الأمريكي، مؤكدةً استمرار الطلب الدولي، على الرغم من أن صادرات القمح من الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من يوليو كانت أقل بقليل من وتيرة العام الماضي. بالنسبة للمستثمرين، يعني هذا أن اتجاه الأسعار على المدى القريب سيعتمد على الأرجح بشكل أكبر على التطورات في منطقة البحر الأسود منه على بيانات الحصاد أو توازن العرض العالمي بشكل عام.

ستحدد الأيام القادمة ما إذا كانت اضطرابات التصدير في البحر الأسود مؤقتة أم ستتحول إلى قيود مطولة على العرض. إذا استمرت روسيا في فرض قيود على الشحن أو توسعت أنشطتها العسكرية لتشمل موانئ ومحطات تصدير إضافية، فقد تبقى أسعار القمح مرتفعة. من ناحية أخرى، قد يؤدي التهدئة السريعة للتوترات الجيوسياسية إلى تحويل انتباه السوق سريعاً نحو توقعات الحصاد المواتية ومخزونات الحبوب العالمية المريحة.

مخطط القمح (إطار زمني يومي واحد)

ارتفع عقد القمح في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تقارب قوة الارتفاع الذي شهده السوق خلال الأيام الثلاثة الماضية قوة الارتفاع الذي شهده بين 8 و14 مايو. وقد وصلت الأسعار إلى منطقة مقاومة رئيسية. قد يؤدي التحرك المستمر فوق 700 سنت للبوشل إلى فتح الباب أمام موجة صعود أخرى، على الرغم من أن التراجع التصحيحي نحو منطقة 640-650 سنت يبدو في هذه المرحلة أمراً محتملاً بنفس القدر.

المصدر: xStation5