مخطط اليوم: DE40 يستقر قرب أعلى مستوى له على الإطلاق! سيمنز ودويتشه تيليكوم تتألقان بأرباحهما!

لا تزال العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40) قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من التصحيح الذي شهده السوق الآسيوي، حيث تبدو الانخفاضات الطفيفة ذات طابع فني. وقد أدت النتائج المخيبة للآمال لشركات تصنيع الذاكرة (سانديسك، ويسترن ديجيتال) إلى زيادة الضغط على الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن جلسة التداول الأوروبية لا تزال مدعومة بتقارير أرباح قوية من الشركات المحلية التقليدية.
التحليل الفني: DE40 (الإطار الزمني اليومي)
تتراجع العقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.25%، في حين يرتفع المؤشر النقدي بنسبة 0.1% اليوم. ويحافظ DE40 على اتجاه صعودي قوي، حيث يتداول فوق ثلاثة متوسطات متحركة أسية رئيسية على الإطار الزمني اليومي (10-EMA، 30-EMA، 100-EMA).
ويُبرر هذا التصحيح باختراق مستوى جديد قرب الحد الأعلى لنطاق التقلبات المعتاد في الأشهر الأخيرة (المستطيل الأصفر)، ووصول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة ذروة الشراء لأول مرة منذ شهر. لا يزال مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الصاعدة الأخيرة (حوالي 26100) يمثل دعمًا رئيسيًا، إلا أن الاختبار الأساسي للاتجاه سيكون التراجع نحو المتوسط المتحرك الأسي لعشرة أيام (باللون الأصفر). إغلاق السعر فوق هذه المستويات يُشير إلى رسوخ الاتجاه الصعودي واستعداده للدفاع عنه.
المصدر: xStation5
ما الذي يُحرك تقلبات (DE40) اليوم؟
- الطلبات الصناعية الألمانية: ارتفعت الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع الألماني بنسبة 3.1% شهريًا (+6.5% سنويًا) في يونيو 2026، مدفوعةً بعقود ضخمة في قطاعي الآلات (+12.7%) والإلكترونيات (+22.7%). مع ذلك، وباستثناء الطلبات الضخمة، انخفض المؤشر بنسبة 0.5% شهريًا. وشهد الطلب المحلي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7.8%، بينما انخفضت الطلبات من منطقة اليورو بنسبة 14.0%، وتم تعديل بيانات شهر مايو بشكل كبير بالخفض من +1.9% إلى +0.3%.
- دويتشه تيليكوم (+5.5%): بصفتها خامس أكبر شركة في مؤشر داكس، تجاوزت دويتشه تيليكوم توقعات السوق في الربع الثاني من عام 2026، حيث سجلت أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDAaL) بلغت 11.8 مليار يورو. واستجابةً لتقلبات السوق والأداء القوي، وسّعت الشركة برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 3 مليارات يورو ليصل إلى 5 مليارات يورو. بالإضافة إلى ذلك، رُفعت توقعات التدفق النقدي الحر إلى حوالي 20 مليار يورو، مدعومةً بالنتائج القوية لشركة تي-موبايل الأمريكية. وعلى الرغم من انخفاض حجم الطلبات في شركة تي-سيستمز بنسبة 13.4%، ارتفعت أسهمها بنسبة 5.5%، متصدرةً بذلك المؤشر الألماني اليوم.
- تراجع سهم سيمنز (-5%): في المقابل، يُؤثر سهم سيمنز، أكبر مكونات مؤشر داكس، سلبًا على المؤشر على الرغم من تحقيقه أرباحًا قياسية في القطاع الصناعي وحجم طلبات قياسي (الأرباح: +25% إلى 3.52 مليار يورو؛ الطلبات: +13% إلى 27.90 مليار يورو). وكان المحرك الرئيسي للنمو هو قطاع الصناعات الرقمية (+44% أرباح)، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي الصناعي في الولايات المتحدة والصين، مما دفع إلى رفع توقعات ربحية السهم للعام بأكمله إلى 11.20-11.50 يورو. ومن المرجح أن يكون انخفاض السهم مدفوعًا بعمليات جني الأرباح بعد بلوغه أعلى مستوياته على الإطلاق قرب 290 يورو، بالإضافة إلى المشاعر السلبية السائدة اليوم تجاه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
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