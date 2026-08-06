مخطط اليوم: DE40 يستقر قرب أعلى مستوى له على الإطلاق! سيمنز ودويتشه تيليكوم تتألقان بأرباحهما!

لا تزال العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40) قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من التصحيح الذي شهده السوق الآسيوي، حيث تبدو الانخفاضات الطفيفة ذات طابع فني. وقد أدت النتائج المخيبة للآمال لشركات تصنيع الذاكرة (سانديسك، ويسترن ديجيتال) إلى زيادة الضغط على الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن جلسة التداول الأوروبية لا تزال مدعومة بتقارير أرباح قوية من الشركات المحلية التقليدية.

التحليل الفني: DE40 (الإطار الزمني اليومي)

تتراجع العقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.25%، في حين يرتفع المؤشر النقدي بنسبة 0.1% اليوم. ويحافظ DE40 على اتجاه صعودي قوي، حيث يتداول فوق ثلاثة متوسطات متحركة أسية رئيسية على الإطار الزمني اليومي (10-EMA، 30-EMA، 100-EMA).

ويُبرر هذا التصحيح باختراق مستوى جديد قرب الحد الأعلى لنطاق التقلبات المعتاد في الأشهر الأخيرة (المستطيل الأصفر)، ووصول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة ذروة الشراء لأول مرة منذ شهر. لا يزال مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الصاعدة الأخيرة (حوالي 26100) يمثل دعمًا رئيسيًا، إلا أن الاختبار الأساسي للاتجاه سيكون التراجع نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام (باللون الأصفر). إغلاق السعر فوق هذه المستويات يُشير إلى رسوخ الاتجاه الصعودي واستعداده للدفاع عنه.

المصدر: xStation5

ما الذي يُحرك تقلبات (DE40) اليوم؟