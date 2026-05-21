التقويم الاقتصادي - هل تشير مؤشرات مديري المشتريات الآسيوية الضعيفة إلى ضعف في أوروبا والولايات المتحدة؟

يبدو جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم حافلاً، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه تم بالفعل نشر كمية كبيرة من البيانات المهمة خلال الجلسة الآسيوية. فيما يلي، نقدم لمحة عامة عن أهم البيانات الصادرة، مع التنويه إلى أن الصورة التي رسمتها مؤشرات مديري المشتريات لا تبدو مبشرة، مما قد يشير إلى قراءات أسوأ قليلاً من منظور أوروبي أو أمريكي.

أستراليا (تباطؤ سوق العمل)

أظهر تقرير سوق العمل لشهر أبريل تدهوراً واضحاً في الوضع الاقتصادي. فقد ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.5% (أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، مقابل 4.3% متوقعة)، بينما انخفض التوظيف بمقدار 18.6 ألف وظيفة (مقابل زيادة متوقعة قدرها 17.5 ألف وظيفة). ويؤكد هذا الضعف أيضاً انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 66.7%، وارتفاع معدل بطالة الشباب إلى أكثر من 11%. وكان التباين الإيجابي الوحيد هو زيادة ساعات العمل بنسبة 0.8%. هذه البيانات تقرب بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل ملحوظ من التوقف عن رفع أسعار الفائدة في يونيو.

اليابان (صادرات ضخمة)

شهد شهر أبريل انتعاشًا هائلًا في التجارة الخارجية اليابانية، فاق التوقعات. وسجل الميزان التجاري فائضًا قدره 301.9 مليار ين ياباني (بينما توقع السوق عجزًا قدره 29.7 مليار ين ياباني)، بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 14.8% على أساس سنوي (التوقعات: 9.3%). في المقابل، انخفضت طلبات شراء الآلات في مارس بنسبة 9.4% على أساس شهري (أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 8.1%)، لكنها ارتفعت بنسبة 5.9% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك التوقعات بشكل ملحوظ (4.5%).

قوة الدولار الأسترالي مدفوعة بالوضع الجيوسياسي، ولكن لفترة وجيزة فقط

كان الدولار الأسترالي من بين العملات الأقوى خلال جلسة التداول أمس، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الآمال المتعلقة بالشرق الأوسط. وتؤدي بيانات اليوم إلى موجة بيع جديدة للدولار الأسترالي. استفاد الدولار الأسترالي من موجة النمو المحتمل في السلع الصناعية، لكن بيانات اليوم وعودة ارتفاع أسعار النفط تُضعف العملة مرة أخرى.

التقويم الاقتصادي

09:15 فرنسا - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي - إصدار أولي (مايو). التوقعات: 52.2. السابق: 52.0.

09:15 فرنسا - مؤشر مديري المشتريات للخدمات - إصدار أولي (مايو). التوقعات: 46.4. السابق: 46.6.

09:30 ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي - إصدار أولي (مايو). التوقعات: 51.1. السابق: 51.0.

09:30 ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات للخدمات - إصدار أولي (مايو). التوقعات: 47.2. السابق: 47.0.

10:00 منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات المركب - إصدار أولي (مايو). التوقعات: غير متوفرة. السابق: 49.2.

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - طلبات إعانة البطالة الأولية. التوقعات: 210 ألف. السابق: 211 ألف.

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع (مايو). التوقعات: 19.0. السابق: 18.0

14:30 الولايات المتحدة - تراخيص البناء (أبريل). التوقعات: 1.37 مليون. السابق: 1.39 مليون.

14:30 الولايات المتحدة - بدء بناء المساكن (أبريل). التوقعات: 1.45 مليون. السابق: 1.41 مليون.

15:45 الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي - إصدار أولي (مايو). التوقعات: 53.0. السابق: 53.8.

15:45 الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات للخدمات - إصدار أولي (مايو). التوقعات: 51.1. السابق: 51.1.