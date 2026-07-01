أسعار الكاكاو ترتفع مجدداً. هل ستصبح الشوكولاتة أغلى ثمناً؟

لهذا السبب، يتفاعل التجار بشكل جيد قبل تأكيد أي خسائر في الإنتاج رسميًا. ففي سوق الكاكاو، غالبًا ما تُؤثر التوقعات على الأسعار قبل وقت طويل من توفر بيانات الحصاد. وقد أصبحت المخاوف المتزايدة من أن يكون المحصول الرئيسي الذي يبدأ في سبتمبر مخيبًا للآمال، دعمًا قويًا للعقود الآجلة.

يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لسوق الكاكاو. فظاهرة إل نينيو عادةً ما تجلب ظروفًا أكثر حرارة وجفافًا إلى غرب إفريقيا، مما يُقلّل من رطوبة التربة خلال إحدى أهم مراحل نمو أشجار الكاكاو. ويُعتبر الكاكاو عرضةً بشكل خاص للجفاف لفترات طويلة، مما قد يُضعف الأشجار، ويُقلّل من تكوين القرون، ويُؤدي في النهاية إلى انخفاض المحصول.

وكان العامل الأكبر في الأيام الأخيرة هو عودة المخاوف بشأن ظاهرة النينيو. أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية رسميًا تطور نمط مناخي فوق المحيط الهادئ، بينما تُقدّر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية احتمالًا بنسبة 67% لحدوث ظاهرة "إل نينيو" قوية جدًا.

أصبحت مخاطر الطقس في غرب إفريقيا مجددًا القوة المهيمنة على أسعار الكاكاو، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تأثير ظاهرة النينيو على موسم الحصاد القادم.

قبل أربعة أشهر فقط، بدا أن المرحلة الأكثر حدة من انتعاش أسعار الكاكاو قد انتهت أخيرًا. فبعد تراجع حاد من مستويات قياسية، استمرت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) في خسارة قيمتها مع تزايد تركيز المستثمرين على عودة فائض العرض العالمي. إلا أن هذا التوقع بدأ يفقد مصداقيته مجددًا. فقد ارتفعت أسعار الكاكاو لتتجاوز 5000 دولار للطن، أي ما يقارب ضعف أدنى مستوياتها المسجلة في نهاية فبراير. ويعكس السوق مجددًا مخاطر الطقس في غرب إفريقيا، المنطقة المسؤولة عن غالبية إنتاج الكاكاو العالمي. والسؤال الأهم الآن هو ما إذا كان هذا الانتعاش مجرد تصحيح بعد موجة بيع مفرطة أم بداية لاتجاه صعودي أوسع.

تثير المسوحات المبكرة للمحصول مخاوف جديدة. تشير التقييمات الأولية لمحصول 2026/2027 إلى ضعف نمو القرون، مما يزيد المخاوف من أن يكون الحصاد الرئيسي القادم أقل بكثير من مستويات العام الماضي.

لا تُعدّ توقعات الطقس السبب الوحيد وراء الارتفاع الأخير. تشير المسوحات الميدانية المبكرة في ساحل العاج إلى انخفاض معدل تكوين قرون الكاكاو الصغيرة، المعروفة باسم "شيريل"، مما يُعدّ أحد المؤشرات التحذيرية الأولى للموسم القادم.

تشير التقديرات الأولية إلى أن ساحل العاج قد تُنتج حوالي 1.8 مليون طن خلال موسم الحصاد الذي يبدأ في سبتمبر، مقارنةً بحوالي 2.2 مليون طن متوقعة للموسم الحالي. هذا الفارق كبير، ويُفسّر جزئيًا سبب انتعاش أسعار عقود الكاكاو الآجلة بقوة من أدنى مستوياتها في فبراير.

ينتظر السوق الآن تحديثات المسوحات الميدانية في يوليو، والتي من شأنها أن تُقدّم صورة أوضح بكثير لتوقعات الإنتاج. إذا أكّدت هذه التقارير ضعف نمو القرون، فقد تبقى أسعار الكاكاو مدعومة بقوة.

لا يزال نمو العرض يحدّ من التفاؤل. فرغم الارتفاع الأخير، تشير بيانات العرض الحالية إلى ظروف سوقية مريحة نسبيًا، ما يمنع المستثمرين من تبني دورة صعودية جديدة بشكل كامل.

قبل أسابيع قليلة فقط، كانت أسعار الكاكاو تحت ضغط بسبب مؤشرات تحسن الإمدادات العالمية.

أفادت ساحل العاج بوصول أكثر من 2.04 مليون طن من الكاكاو إلى موانئها منذ بداية موسم التسويق، بزيادة تقارب 20% عن العام السابق. كما سجلت نيجيريا زيادة سنوية في صادرات الكاكاو بنسبة 28% خلال شهر مايو.

في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات الكاكاو المعتمدة من قبل بورصة ساحل العاج إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريبًا، متجاوزة 2.94 مليون كيس.

تاريخيًا، تميل المخزونات المتزايدة إلى الحد من ارتفاع الأسعار. ولهذا السبب، يبدو أن الارتفاع الحالي يعكس مخاوف بشأن مخاطر الإنتاج المستقبلية أكثر من كونه نقصًا فوريًا في الكاكاو.

لا يزال الطلب على الكاكاو تحت ضغط. يستمر الطلب في التراجع في المناطق الاستهلاكية الرئيسية، حيث يواجه مصنّعو الشوكولاتة تداعيات ارتفاع أسعار الكاكاو بشكل استثنائي.

يُعدّ الطلب أحد أضعف جوانب السوق الحالية.

في أمريكا الشمالية، انخفضت كميات الكاكاو المطحونة في الربع الأول بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وكان أداء أوروبا أسوأ، حيث انخفضت الكميات المطحونة بنسبة 7.8%، مسجلةً أضعف أداء في الربع الأول منذ 17 عامًا.

بالنسبة لمصنّعي الشوكولاتة، يُترجم ارتفاع أسعار الكاكاو مباشرةً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضغط على هوامش الربح. وقد خفّضت العديد من الشركات مشترياتها، أو أجّلت الطلبات، أو عدّلت تركيبات منتجاتها لتقليل محتوى الكاكاو قدر الإمكان.

تبقى آسيا استثناءً. فقد زادت معالجة الكاكاو هناك بأكثر من 5%، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يُعتقد أنه يعكس إعادة بناء المخزون وليس انتعاشًا واسع النطاق في طلب المستهلكين.

لا يستفيد المزارعون دائمًا من ارتفاع أسعار العقود الآجلة. قد يؤدي انخفاض أسعار الكاكاو في المزارع في غانا وساحل العاج إلى تثبيط الاستثمار طويل الأجل في مزارع الكاكاو، على الرغم من الانتعاش الأخير في أسعار العقود الآجلة العالمية.

يتميز سوق الكاكاو بصفة غير مألوفة: فارتفاع أسعار العقود الآجلة لا يُترجم بالضرورة إلى زيادة في دخل المزارعين.

خفضت غانا السعر الرسمي المدفوع لمزارعي الكاكاو بنسبة تقارب 30% لموسم 2025/2026، كما خفضت ساحل العاج أسعار محصولها المتوسط ​​بشكل ملحوظ.

يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لأن البلدين يُنتجان أكثر من نصف إنتاج الكاكاو العالمي. ويؤدي انخفاض دخل المزارعين إلى تقليل الحوافز للاستثمار في الأسمدة وحماية المحاصيل وتجديد المزارع، مما قد يؤثر على الإنتاج المستقبلي.

أما الكاميرون، فتُقدّم صورة مختلفة. فقد ارتفعت أسعار الكاكاو في المزارع إلى أعلى مستوى لها في موسم التسويق الحالي، لتصل إلى 2100-2250 فرنك أفريقي للكيلوغرام. ومع ذلك، لا تزال هذه الأسعار أقل بكثير من المستويات القياسية المرتفعة التي سُجّلت خلال الموسمين السابقين.

أصبحت توقعات الفائض أكثر تحفظًا.

لا يزال المحللون يتوقعون فائضًا عالميًا في إنتاج الكاكاو، لكن تم تعديل هذه التوقعات بشكل حاد نحو الانخفاض مع استمرار تزايد المخاطر المناخية.

خفضت شركة ستون إكس مؤخرًا توقعاتها للفائض العالمي في إنتاج الكاكاو لموسم 2026/2027 من 267 ألف طن إلى 149 ألف طن، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد المخاوف من أن ظاهرة النينيو قد تُلحق الضرر بإنتاج غرب إفريقيا.

كما تم تخفيض توقعات الشركة للفائض في موسم 2025/2026 الحالي من 287 ألف طن إلى 247 ألف طن.

لذا، لا يُسعّر السوق حاليًا عجزًا عالميًا. مع ذلك، تقلص هامش العرض المتوقع بشكل ملحوظ، مما يجعل الأسعار أكثر حساسية لأي تدهور في الأحوال الجوية.

يتذكر المستثمرون كيف دفعت مخاوف العرض أسعار الكاكاو إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين، مما جعلهم أقل استعدادًا لتجاهل المؤشرات التحذيرية المبكرة.

ماذا يخبئ المستقبل لأسعار الكاكاو؟

قد تكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة، إذ قد تُحدد مسوحات المحاصيل لشهر يوليو ما إذا كان الارتفاع الحالي مدعومًا بأسس متينة أم أنه مجرد انتعاش قصير الأجل.

يواجه سوق الكاكاو حاليًا توازنًا معقدًا بين قوى الصعود والهبوط.

فمن جهة، لا تزال المخزونات مرتفعة، وتُظهر شحنات موانئ ساحل العاج وفرةً في المعروض، بينما يبقى الطلب ضعيفًا في أوروبا وأمريكا الشمالية. ومن جهة أخرى، يُركز المتداولون بشكل متزايد على محصول 2026/2027، حيث تتزايد المخاطر المناخية.

إذا جلبت ظاهرة النينيو جفافًا ملحوظًا إلى غرب إفريقيا، وأكدت المسوحات القادمة ضعف نمو القرون، فقد يبقى الكاكاو من بين السلع الأقوى أداءً خلال النصف الثاني من العام. أما إذا كانت الظروف المناخية أكثر ملاءمة، فقد يعود التركيز سريعًا إلى وفرة المخزونات وضعف الطلب.

في الوقت الراهن، استعادت العقود الآجلة للكاكاو مستوى 5000 دولار للطن بعد أن تضاعفت تقريبًا منذ أدنى مستوياتها في فبراير. توضح سرعة هذا التعافي مدى حساسية هذا السوق لتوقعات الطقس وتغير التوقعات بشأن الإمدادات المستقبلية.

هل سترتفع أسعار الشوكولاتة مجددًا؟ السوق يرسل إشارات متباينة.

على الرغم من الانتعاش الحاد في أسعار الكاكاو، إلا أن ضعف الطلب على الشوكولاتة وتحسن ظروف العرض يشيران إلى أن موجة أخرى من ارتفاع أسعار التجزئة ليست حتمية.

لا يزال الطلب العالمي على الشوكولاتة متأثرًا بارتفاع أسعار الكاكاو إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين. تكشف بيانات طحن الكاكاو للربع الأول من عام 2026 عن تباين إقليمي ملحوظ. فقد انخفض طحن الكاكاو في أوروبا بنسبة 7.8% على أساس سنوي ليصل إلى 325,900 طن، وهو أضعف أداء ربع سنوي منذ 17 عامًا. وانخفض طحن الكاكاو في أمريكا الشمالية بنسبة 3.8% ليصل إلى 106,100 طن، بينما انخفض في البرازيل بنسبة 0.8% ليصل إلى 51,700 طن. وكانت آسيا الاستثناء الواضح، حيث ارتفع الطحن بنسبة 5.2% على أساس سنوي ليصل إلى 223,500 طن، ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 13.4% مقارنة بالربع السابق.

وتقر شركة باري كاليبو، أكبر مصنّع للشوكولاتة في العالم، بأن سنوات من ارتفاع أسعار الكاكاو بشكل استثنائي قد أضعفت طلب المستهلكين بشكل كبير. أعلنت الشركة عن انخفاض في حجم المبيعات وتراجع في الربحية، مما دفعها إلى التركيز بشكل أكبر على قطاعات الأعمال ذات الهوامش الربحية الأعلى. كما يحذر المحللون من أن زيادة نشاط طحن الكاكاو في آسيا لا ينبغي بالضرورة تفسيرها على أنها تعافٍ كامل في استهلاك الشوكولاتة، إذ يبدو أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يعكس إعادة بناء مخزون زبدة الكاكاو ومسحوق الكاكاو.

في غضون ذلك، تحسنت ظروف العرض تدريجيًا. فقد ارتفعت كميات الكاكاو الواصلة إلى موانئ ساحل العاج بنحو 19% مقارنةً بالعام الماضي، بينما بلغت المخزونات المعتمدة من بورصة إنتركونتيننتال (ICE) أعلى مستوى لها منذ عامين تقريبًا. ونتيجةً لذلك، إذا لم يُلحق ظاهرة النينيو ضررًا كبيرًا بمحصول 2026/27، فقد يستفيد مصنّعو الشوكولاتة من استقرار أسعار الكاكاو خلال الفصول القادمة، مما يجعل موجة أخرى من ارتفاع أسعار التجزئة أمرًا مستبعدًا نسبيًا.

التوقعات الفنية للكاكاو (الرسم البياني اليومي)

تجاوزت أسعار العقود الآجلة للكاكاو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200)، مما يشير إلى محاولة لعكس الاتجاه الهبوطي الأخير واستئناف مسار صعودي أوسع.

المصدر: xStation 5

إريك شميد، محلل أسواق مالية، XTB