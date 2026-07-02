أسعار النفط تمحو الفارق الجيوسياسي بوتيرة أسرع مما كانت عليه بعد الصراع مع روسيا. هل هذه نهاية أم بداية التراجع؟

انحسار التوترات الجيوسياسية والعودة إلى مستويات التوازن ما قبل الحرب

أدى الانخفاض الحاد في أسعار العقود الآجلة للنفط مع بداية الربعين الثاني والثالث من عام 2026 إلى زوال علاوة الحرب الكاملة التي ظهرت مباشرةً بعد بدء الهجمات الأمريكية على إيران في نهاية فبراير. وبالطبع، لا تزال أسعار النفط مرتفعة مقارنةً ببداية العام، حين بدأت المخاوف من احتمال نشوب صراع بالظهور، لا سيما بعد الهجوم الأمريكي الوجيز على فنزويلا.

بالنظر إلى بداية فبراير، فقد تلاشت تقريبًا كل العوائد الجيوسياسية في سوق النفط. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

يختبر سعر خام برنت حاليًا مستوى 70 دولارًا للبرميل، وهو أدنى من مستويات إغلاق يوم الجمعة الأخير من فبراير، قبيل الهجوم الأمريكي على إيران. وبالطبع، يجدر التذكير بأننا شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية تجديدات لعقود آجلة في ظل تراجع حاد. وهذا يعني أن الانخفاض الاسمي الكبير ليس بالضخامة التي نراها عند النظر إليه من منظور واقعي.

يمحو خام برنت بالكامل علاوة الحرب التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية. والجدير بالذكر أن هذه العلاوة زالت بوتيرة أسرع مما كانت عليه في عامي 2022 و1990. وكما يُظهر أداء أسعار النفط خلال تلك الفترات، يُتوقع استمرار التقلبات، ولكن في الوقت نفسه، اتجاه هبوطي. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

بالنظر إلى ملخص سلوك أسعار السلع الأساسية في الربع الثاني، نلاحظ أنه مع الأخذ في الاعتبار عمليات تجديد العقود الآجلة، كانت الانخفاضات أقل بكثير مما كان متوقعًا بناءً على سلوك الأسعار الاسمية. وهذا وضع طبيعي بالنظر إلى طبيعة التراجع السعري. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

وبالطبع، تجدر الإشارة إلى أن المحفز المباشر لتهدئة السوق كان توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة لمدة 60 يومًا بين واشنطن وطهران في 17 يونيو 2026. وقد مهد هذا الاتفاق الطريق لخفض التصعيد ومكّن من إعادة بناء التدفقات اللوجستية بسرعة في مضيق هرمز. وبلغ حجم النقل البحري عبر هذا الممر الحيوي للطاقة العالمية مستوى قياسيًا بلغ 78 وحدة يوميًا في نهاية يونيو (بحسب بيانات غير رسمية). ومع ذلك، يجدر التذكير بأن المذكرة مؤقتة في الوقت الراهن، وقد أشار جيه دي فانس نفسه إلى أن الوقت الحالي مخصص بالدرجة الأولى لتجديد المخزونات، وأن أي خفض إضافي للتصعيد سيعتمد على التقدم المحرز في المفاوضات.

إن عدد ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز رسمياً أقل بكثير من الأرقام المعلنة، لكن قد تقرر العديد من الوحدات العبور دون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها رسمياً. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

اختلال جوهري: إنتاج قياسي وركود في الطلب

مع انخفاض علاوة الحرب، عاد اهتمام المشاركين في السوق إلى تحليل دقيق للعوامل الأساسية المادية، والتي تشير إلى اختلال هيكلي عميق ومتزايد. فعلى جانب العرض، يتفاقم الضغط على انخفاض الأسعار بسبب المرونة غير المسبوقة وحجم الاستخراج لدى المنتجين خارج تحالف أوبك+، بقيادة الولايات المتحدة، حيث يقترب الإنتاج من مستوى قياسي جديد عند 14 مليون برميل يومياً. في الوقت نفسه، يواصل تحالف أوبك+ عملية استعادة الطاقة الإنتاجية تدريجياً، حيث وافق على زيادة أخرى في حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس، مما يرفع (نظرياً في الوقت الحالي) الزيادة التراكمية في إمدادات المجموعة منذ أبريل إلى ما يقرب من 600 ألف برميل يومياً. لكن في شهر يونيو، شهدنا زيادة طفيفة في العرض العالمي، إلى جانب تسارع الصادرات من بعض دول الخليج العربي.

على الرغم من استمرار وجود عجز في السوق، فمن المتوقع أن نشهد زيادة ملحوظة في العرض خلال شهر يوليو. ويعتمد هذا بشكل كبير على المنتجين ذوي المرونة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

شهد الطلب ارتفاعًا طفيفًا في يونيو، إلا أن احتمالية التعافي هذا العام لا تزال موضع شك، ويعود ذلك أساسًا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الكلي في الصين. وقد أجرت وكالة الطاقة الدولية مراجعة جذرية لتوقعاتها، حيث خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي لعام 2026 بمقدار 700 ألف برميل يوميًا، وتوقعت انخفاضًا مطلقًا قدره 1.1 مليون برميل يوميًا للعام بأكمله.

المخاطر الهيكلية الكامنة وراء التوقعات المتشائمة

على الرغم من أن التوقعات السائدة في السوق أصبحت متشائمة للغاية، إلا أن تحليلًا معمقًا لهيكل المخزون والظروف السياسية يشير إلى أن زوال الميزة الجيوسياسية قد يكون قائمًا على أسس هشة. أولًا، لا يزال الإطار القانوني والسيادة على مضيق هرمز نقطة خلاف رئيسية في النزاعات المستقبلية. أكد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف بوضوح أن طهران ومسقط تحتفظان بالسيادة الكاملة على هذا الممر المائي، وأن مذكرة التفاهم الحالية التي تمتد لستين يومًا لا تحد بأي حال من الأحوال من حقوق إيران السيادية في إدارة الملاحة بعد انتهاء مدتها. وتُظهر الهجمات العرضية التي استهدفت سفنًا تجارية في نهاية يونيو/حزيران مدى سهولة انهيار هدنة هشة.

لم يعد هيكل العقود الآجلة يُظهر أي توتر في فروق الأسعار الفورية. في الوقت نفسه، قد يبدو هذا الوضع قصير الأجل، نظرًا لانخفاض المخزونات واستمرار حالة عدم اليقين. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

يُظهر هامش الربح، الذي يُبيّن الفرق بين أسعار الوقود المُصنّع والنفط، تفاوتًا كبيرًا. فأسعار النفط تتراجع، بينما تبقى أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة أو حتى في ازدياد. قد يكون هذا وضعًا مؤقتًا مرتبطًا بزيادة الطلب، أو قد يُشير إلى أن الوضع في سوق الوقود بعيد كل البعد عن الوضع الطبيعي. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

أدت أربعة أشهر من اضطرابات الإمداد إلى استنزاف حاد لاحتياطيات أمن الطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولمواجهة الأزمة، نسّقت وكالة الطاقة الدولية إطلاقًا غير مسبوق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى 325 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983. في الوقت نفسه، لا تزال مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة أقل بنسبة 7% من متوسط ​​الخمس سنوات، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بنسبة 10%. هذا الوضع لا يترك للمصافي العالمية أي هامش للخطأ في حال حدوث صدمة أخرى في الإمدادات. إن احتمال فشل محادثات السلام في الدوحة قد يؤدي إلى تضييق فوري لهوامش التكرير ودافع تضخمي ثانوي، مما سيؤدي إلى تعقيد السياسة النقدية التي يتبعها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، بشكل كبير.

على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جدًا توقع تعافي المخزونات، إلا أن حالة الاحتياطيات والمخزونات التجارية لا تزال منخفضة للغاية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

انخفضت مخزونات النفط والمنتجات النفطية إلى مستويات أدنى بكثير من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مع وجود بصيص أمل في تباطؤ هذا الانخفاض. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

الاستنتاجات والتوقعات المستقبلية

يُثبت الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى حوالي 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل أن الأسواق المالية قادرة، وبسرعة مذهلة، على تفكيك علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل التقدم الدبلوماسي. مع ذلك، على المدى الطويل، يكشف تطبيع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز عن المشاكل التي عانى منها سوق النفط قبل النزاع، والمتعلقة بفائض العرض الهيكلي واستنزاف مخزونات النفط والوقود العالمية في الوقت نفسه. على الرغم من أن الاتجاه الهبوطي قصير الأجل، من منظور التحليل الفني والأساسي، قد يدفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو منطقة الطلب عند 62-65 دولارًا، إلا أن تجاهل الطبيعة المؤقتة للاتفاق مع إيران يُشكل خطرًا كبيرًا على المشاركين في السوق. إن عدم وجود معاهدة سلام دائمة، إلى جانب المستويات المنخفضة تاريخياً للاحتياطيات الاستراتيجية والتجارية، يجعل الاستقرار الحالي هشاً للغاية، مما قد يؤدي إلى عودة حادة للتقلبات في النصف الثاني من عام 2026.

اسميًا، نشهد انخفاضًا في الأسعار بنسبة 43% عن ذروة شهر مارس. في عام 2022، بلغ الانخفاض من الذروة إلى القاع حدًا أقصى قدره 50%، وهو ما يُشير حاليًا إلى مستوى 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أننا نشهد حاليًا مستويات مماثلة لأدنى مستويات عام 2022، والتي تقترب أيضًا من المتوسط ​​الاسمي لخمس سنوات. على الرغم من أن الزخم الفني هبوطي بوضوح، إلا أنه من الناحية الأساسية، قد يبدو الانخفاض حادًا للغاية على المدى القصير، بينما تبقى التوقعات للعام المقبل هبوطية بشكل واضح، نظرًا لاحتمالية وجود فائض في العرض. المصدر: xStation5