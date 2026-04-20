أسعار النفط ترتفع، في ظل تضارب التصريحات السياسية مع الأفعال الحقيقية 📌

تشهد أسعار النفط انتعاشاً بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفع سعر النفط بنسبة 3.50% ليصل إلى 90 دولاراً أمريكياً، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.50% ليصل إلى 87 دولاراً أمريكياً. وقد عادت المخاوف إلى الأسواق، وتزايد خطر تجدد الاضطرابات الخطيرة في الشرق الأوسط. في البداية، ارتفعت الأسعار بشكل حاد عقب الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، والتهديدات الإيرانية الجديدة للملاحة البحرية، واحتجاز القوات الأمريكية لسفينة إيرانية. ثم تراجعت الأسعار لاحقاً جزئياً عن أعلى مستوياتها خلال اليوم.

وقد تدهور الوضع في الشرق الأوسط مجدداً بعد فترة وجيزة من التفاؤل. فقد تراجعت إيران عن إشاراتها السابقة بشأن إعادة فتح المضيق، معللة ذلك بالحصار البحري الأمريكي المستمر، في حين أصبحت مفاوضات وقف إطلاق النار أكثر هشاشة. وألمحت طهران إلى أنها قد لا تشارك في الجولة القادمة من المحادثات في باكستان، متهمة الولايات المتحدة بمطالب غير واقعية، وينتهي وقف إطلاق النار الحالي الذي استمر أسبوعين يوم الأربعاء. يُؤدي غياب التقدم الدبلوماسي الواضح وتصاعد الضغوط العسكرية إلى دفع المستثمرين للنظر إلى المنطقة بشكل متزايد كمصدر دائم للمخاطر الجيوسياسية، بدلاً من اعتبارها صدمة مؤقتة ناتجة عن أحداث إخبارية.

بالنسبة للأسواق، لم يعد الأمر مجرد خطاب، بل بات يتعلق بالتأثير الحقيقي على تدفقات الطاقة، والثقة في النقل البحري، والاستقرار المالي في منطقة الخليج. لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، وتشهد أسعار الوقود ارتفاعاً عالمياً، وبدأت بعض الحكومات في استنزاف احتياطياتها أو اتخاذ تدابير لترشيد الاستهلاك. كما توجد مؤشرات على استعداد دول الخليج لاضطرابات طويلة الأمد، حيث تدرس الإمارات العربية المتحدة تدابير الدعم المالي، بل وحتى إمكانية استخدام عملات بديلة في تجارة النفط في ظل سيناريوهات الضغط. في الوقت الراهن، يشير سعر النفط عند حوالي 90 دولاراً أمريكياً وسعر خام غرب تكساس الوسيط قرب 87 دولاراً أمريكياً إلى أن سوق النفط لا يزال يعاني من شحّ في المعروض، على الرغم من أن الآمال في التوصل إلى حل للنزاع لا تزال قائمة.