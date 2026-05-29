حصاد الأسواق: انخفاض أسعار النفط، وارتفاع مؤشرات الأسهم (29/05/2026)

ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف في بداية تداولات اليوم، بينما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية مكاسب متواضعة، حيث ارتفع عقد مؤشر داكس (

) بنسبة 0.3%. وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا، في حين تراجع سعر البيتكوين بنسبة 0.3%، ولا يزال يكافح لاستعادة زخمه الصعودي بعد موجة البيع الحادة الأخيرة. وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 92 دولارًا للبرميل، مما خفف المخاوف بشأن الضغوط التضخمية وارتفاع عوائد السندات.