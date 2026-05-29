حصاد الأسواق: انخفاض أسعار النفط، وارتفاع مؤشرات الأسهم (29/05/2026)

- ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف في بداية تداولات اليوم، بينما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية مكاسب متواضعة، حيث ارتفع عقد مؤشر داكس (DE40) بنسبة 0.3%. وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا، في حين تراجع سعر البيتكوين بنسبة 0.3%، ولا يزال يكافح لاستعادة زخمه الصعودي بعد موجة البيع الحادة الأخيرة. وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 92 دولارًا للبرميل، مما خفف المخاوف بشأن الضغوط التضخمية وارتفاع عوائد السندات.
- أعلنت شركة كوستكو هولسيل عن أرباح السهم في الربع الثالث من السنة المالية، والتي بلغت 4.93 دولارًا، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 4.91 دولارًا، بينما بلغت الإيرادات 70.53 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 69.62 مليار دولار. وارتفعت مبيعات الشركة على مستوى المقارنة، باستثناء أسعار البنزين وتأثيرات أسعار الصرف، بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 6.7%.
- أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة فرضت أشد العقوبات على روسيا مقارنة بأي دولة أخرى، مستهدفة بشكل خاص صادرات النفط الروسية. كما صرّح بأن الولايات المتحدة لا تزال رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنها تعمل عن كثب مع شركات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التوازن بين الابتكار والسلامة التنظيمية، وتتوقع أن يظل سوق النفط العالمي مشبعًا بالإمدادات، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 2000 سفينة تنتظر حاليًا مغادرة منطقة الخليج.
- قفزت أسهم شركة ديل تكنولوجيز بنسبة تقارب 40% في التداولات المسائية بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله وأعلنت عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح. في غضون ذلك، أعلنت شركة كوستكو هولسيل عن أرباح السهم في الربع الثالث من السنة المالية بلغت 4.93 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة بقليل التقدير المتفق عليه البالغ 4.91 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت الإيرادات 70.53 مليار دولار أمريكي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 69.62 مليار دولار أمريكي. وارتفعت المبيعات المقارنة على مستوى الشركة، باستثناء أسعار البنزين وتأثيرات أسعار الصرف، بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 6.7%.
- وانخفضت أسهم شركة أمريكان إيجل أوتفيترز بنسبة 11% بعد أن تراجعت المبيعات المقارنة لعلامتها التجارية أمريكان إيجل بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول.
- جمعت شركة أنثروبيك 65 مليار دولار في جولة التمويل من الفئة H بقيمة 965 مليار دولار بعد التمويل، لتصل إلى أعلى مستوى جديد قبل الاكتتاب العام الأولي المخطط له في عام 2026.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: هل اقتربت نهاية الحرب؟ (28/05/2026)
هل تكفي بيانات التضخم الأسواق
ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 6%
عاجل: مخزونات النفط الخام أقل من المتوقع