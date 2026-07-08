أسهم علي بابا ترتفع بنسبة 10% 🔼 هل يعود رأس المال إلى الصين؟

ارتفعت أسهم علي بابا المدرجة في أوروبا بنسبة تقارب 10%، مسجلةً أقوى مكاسبها اليومية منذ سبتمبر 2025. ويعود هذا الارتفاع إلى التفاؤل المتزايد قبيل إعلان الشركة عن أرباحها المرتقبة، بالإضافة إلى تحوّل أوسع لرؤوس الأموال نحو أسهم شركات الإنترنت الصينية. ويتزايد إقبال المستثمرين على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد الارتفاع الأخير - والتراجع الحاد الأخير - في أسهم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان.

لماذا ترتفع أسهم علي بابا؟

كان المحفز المباشر هو إحاطة علي بابا للمحللين قبل إعلان الأرباح، والتي حسّنت التوقعات بشأن النتائج المرتقبة. وقد تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع المؤشرات التي تدل على انخفاض الخسائر في قطاع التجارة الإلكترونية الفورية شديد التنافسية خلال الربع، مما خفف المخاوف بشأن ضغوط هوامش الربح. والأهم من ذلك، يبدو أن علي بابا قادرة على الحفاظ على الربحية مع مواصلة الاستثمار في قطاعات النمو السريع، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية.

كما يعكس ارتفاع أسهم علي بابا تحوّلاً أوسع لرؤوس الأموال في أسواق الأسهم الآسيوية. بعد انتعاشٍ مطوّل في أسهم أشباه الموصلات، بدأ المستثمرون بتقليص انكشافهم على الأسواق ذات القيمة السوقية المرتفعة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان، محوّلين رؤوس أموالهم نحو الشركات الصينية العملاقة ذات القيمة السوقية المنخفضة نسبيًا. ويشير الارتفاع المتزامن في أسهم شركتي تينسنت وجي دي دوت كوم إلى أن هذا ليس مجرد انتعاش خاص بشركة علي بابا، بل هو محاولة من المستثمرين لإعادة تقييم قطاع الإنترنت الصيني بعد فترة طويلة من الأداء الضعيف.

رسم بياني لسهم علي بابا (AHLA.DE)

على الرغم من الانتعاش القوي الذي شهده سهم علي بابا اليوم، إلا أنه لا يزال يتداول بانخفاض يقارب 40% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، في حين لا يزال التوجه العام نحو الأصول الصينية ضعيفًا. وقد يُعزز تحقيق أرباح إيجابية مفاجئة هذا الانتعاش، وربما يرفع سعر السهم مجددًا فوق 100 دولار أمريكي للسهم.

المصدر: xStation5