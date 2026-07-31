لا تزال شركة آبل مثيرة للإعجاب، لكن السوق لم يعد منبهراً بها.

للوهلة الأولى، يصعب وصف نتائج آبل الأخيرة إلا بأنها قوية. فقد تجاوزت الشركة مجدداً توقعات المحللين، وتجاوزت إيراداتها 109 مليارات دولار، وأظهر منتجها الأهم، آيفون، قوةً ملحوظة. مع ذلك، كان رد فعل السوق الأولي سلبياً، حيث انخفضت أسهم آبل في التداولات المسائية. هذا الرد يعكس الكثير عن وضع الشركة الحالي. لم يعد المستثمرون يشككون في كون آبل شركةً عظيمة، فقد ثبت ذلك على مر السنين. السؤال الذي يطرحه السوق اليوم هو: هل تستطيع آبل، في ظل حجمها الحالي، إيجاد مصادر نمو جديدة تبرر التوقعات العالية للغاية المحيطة بالسهم؟

لا يعني هذا أن التقرير نفسه يستحق الكثير من النقد. فقد أنهت آبل الربع الثالث من سنتها المالية بإيرادات بلغت 109.4 مليار دولار، متجاوزةً توقعات المحللين، بينما بلغ ربح السهم 2.02 دولار مقارنةً بتوقعات 1.89 دولار. أثبتت الشركة مرة أخرى قوة نموذج أعمالها. فقاعدة مستخدميها الضخمة، وولاء عملائها الاستثنائي، وقدرتها على الحفاظ على ربحية عالية، تجعل من آبل واحدة من أفضل الشركات في العالم.

كان أبرز ما جاء في التقرير، مرة أخرى، هو هاتف آيفون. فقد بلغت إيرادات هذا القطاع 54.25 مليار دولار، مسجلةً نموًا بنسبة 22% تقريبًا على أساس سنوي. تُظهر هذه النتيجة أنه على الرغم من نضوج سوق الهواتف الذكية، لا تزال شركة آبل قادرة على توليد طلب قوي للغاية. فالمستهلكون ما زالوا على استعداد لدفع أسعار مرتفعة مقابل أحدث الأجهزة، ويظل النظام البيئي المبني حول آيفون هو الميزة التنافسية الأكبر للشركة.

لا تقتصر أهمية قوة آيفون بالنسبة لشركة آبل على مبيعات الأجهزة فحسب، بل إن قاعدة المستخدمين النشطين الهائلة التي تمتلكها الشركة تُشكل الأساس لنظامها البيئي المتكامل من الخدمات والتطبيقات والمنتجات الإضافية. فكل جهاز آيفون يُباع يُوسع قاعدة العملاء المحتملين لأجزاء أخرى من أعمال الشركة. ولذلك، تؤكد نتائج اليوم أن جوهر أعمال آبل لا يزال قويًا للغاية.

كما حقق قطاع أجهزة ماك مفاجأة سارة، إذ عاد إلى النمو بعد فترة من التباطؤ. وتواصل آبل الاستفادة من ميزة رقائقها الخاصة ومكانتها القوية بين المستخدمين الأكثر تطلبًا. ومع ذلك، يتجه تركيز المستثمرين اليوم بشكل متزايد نحو ما يتجاوز أعمال الأجهزة التقليدية.

تتمحور أبرز التساؤلات التي أعقبت صدور التقرير حول الخدمات. حققت خدمات آبل إيرادات تجاوزت 30 مليار دولار، ولا تزال تُعدّ من أكثر قطاعات الأعمال جاذبيةً ضمن المجموعة بأكملها. فهي قطاع يتميز بجودة عالية، وتدفقات إيرادات متكررة، وهوامش ربح قوية. في السنوات الأخيرة، نُظر إلى الخدمات باعتبارها المحرك الثاني الطبيعي لنمو آبل، مما يُقلل تدريجيًا من اعتماد الشركة على دورات استبدال الأجهزة.

مع ذلك، كان السوق يتطلع إلى زخم أقوى. هذا لا يعني أن قطاع الخدمات قد تراجع، بل على العكس تمامًا، فهو لا يزال أحد أهم أصول آبل. تكمن المشكلة في أن المستثمرين، بالنظر إلى التقييم الحالي للشركة، يتوقعون أن يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا وأن يلعب دورًا أكثر أهمية في دفع عجلة النمو الإجمالي.

يبدو الوضع في الصين مشابهًا. لا تزال آبل تحافظ على مكانة قوية جدًا في السوق، لكن النتائج لم تحقق الاختراق الواضح الذي كان يأمله بعض المستثمرين. لقد أصبح سوق الهواتف الذكية في الصين أكثر صعوبة، حيث يتنافس المصنعون المحليون بفعالية أكبر من حيث السعر والتكنولوجيا. لا تزال آبل علامة تجارية قوية للغاية، لكن الصين لم تعد محفزًا واضحًا لمرحلة نمو رئيسية أخرى.

يظل التحدي الأكبر الذي يواجه آبل هو إيجاد مجالات توسع جديدة تتجاوز أعمالها الأساسية في مجال الأجهزة. أكد تقرير اليوم مجددًا أن آيفون لا يزال منتجًا قويًا للغاية وأن منظومة آبل لا تزال تُدرّ قيمة هائلة. في الوقت نفسه، لم تُقدّم القطاعات الأخرى للمستثمرين إشارة واضحة من شأنها تغيير النظرة طويلة الأجل للشركة.

تبقى آبل واحدة من أفضل الشركات في العالم. لا تكمن المشكلة في جودة عملياتها الحالية، بل في التوقعات المحيطة بمستقبلها. فعلى نطاق يُقاس بتريليونات الدولارات، لم يعد السوق يكتفي بتحقيق أرقام مبيعات قياسية جديدة ونمو مطرد. يتطلع المستثمرون إلى رؤية مصادر توسع جديدة قادرة على دعم مسار نمو الشركة في السنوات القادمة.

لذا، يُعد تقرير اليوم مثالًا واضحًا على كيفية تغير التوقعات بالنسبة لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم. لم تعد آبل بحاجة لإثبات قدرتها على تحقيق إيرادات وأرباح هائلة، فقد أثبتت ذلك مرارًا وتكرارًا. ما يتطلع إليه السوق هو الفصل التالي من قصة النمو، وهو ما لم تُسفر عنه نتائج اليوم بعد.

حققت آبل أداءً قويًا للغاية خلال الربع الأخير، لكنها لم تُقدم محفزًا جديدًا. وهذا تحديدًا هو سبب ردة فعل السهم السلبية، على الرغم من قوة الأرقام الأساسية.