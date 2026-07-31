بدأ رهان أمازون الضخم على الذكاء الاصطناعي يؤتي ثماره

بدأ السوق للتو بتحليل أحدث تقرير أرباح لشركة أمازون، لكن ردود فعل المستثمرين الأولية تُظهر بوضوح مدى الترحيب الذي لاقته النتائج المنشورة. عند كتابة هذا التقرير، قبيل الساعة الحادية عشرة مساءً بقليل، ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 7% في التداولات المسائية. لم تكتفِ أمازون بتلبية توقعات السوق العالية فحسب، بل تجاوزتها بشكل ملحوظ في المجالات الأكثر أهمية للمستثمرين.

قبل صدور التقرير، لم يعد السؤال الرئيسي يدور حول نمو الإيرادات أو مستويات الأرباح فحسب، بل أراد السوق معرفة ما إذا كانت استثمارات أمازون الضخمة في مراكز البيانات، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، ورقائق الحوسبة الخاصة بها، قد بدأت تُؤتي ثمارها الملموسة.

يشير تقرير اليوم إلى أن هذا ما بدأ يحدث بالفعل. فقد شهدت خدمات أمازون السحابية (AWS) نموًا متسارعًا، وتجاوز إجمالي إيرادات المجموعة حاجز الـ 200 مليار دولار، ووصلت مبادرات أمازون في مجال الذكاء الاصطناعي وأعمالها في مجال رقائق السيليكون المخصصة إلى مستوى لم يعد يُنظر إليه كمجرد وعد طويل الأجل. بمعنى آخر، لم يعد يُنظر إلى نفقات أمازون الرأسمالية في السوق على أنها مجرد عبء مالي ضخم يُثقل كاهل التدفق النقدي الحر، بل باتت تُسهم بشكل متزايد في نمو الإيرادات.

أنهت أمازون الربع الثاني بإيرادات بلغت 200.6 مليار دولار، مسجلةً بذلك زيادة سنوية قدرها 20%، وهو ما فاق توقعات المحللين بكثير. يُعد حجم أعمالها مذهلاً، إذ تُحقق أمازون بالفعل مستويات مبيعات ربع سنوية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الشركات العالمية حتى على أساس سنوي، مع استمرار نموها بوتيرة تُشبه وتيرة الشركات التي تشهد توسعًا سريعًا

لم يقتصر النمو على قطاع واحد، فقد ارتفعت مبيعات أمريكا الشمالية بنسبة 16%، وزادت إيرادات العمليات الدولية بنسبة 15%، وحقق قطاع الإعلانات زخمًا قويًا مرة أخرى.

مع ذلك، يكمن الجزء الأهم من التقرير في خدمات أمازون السحابية (AWS). فقد ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 42.2 مليار دولار، وهو ما فاق توقعات السوق بشكل ملحوظ، ومثّل أسرع معدل نمو لخدمات أمازون السحابية خلال 18 ربعًا. والأهم من ذلك، أن ارتفاع الإيرادات ترافق مع ربحية قوية. بلغت أرباح أمازون السحابية التشغيلية 16.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 10.2 مليار دولار في العام السابق.

وتُعدّ أمازون السحابية حاليًا أقوى دليل على أن استثمارات أمازون القياسية بدأت تُترجم إلى أعمال تجارية أوسع نطاقًا. فالطلب على قوة الحوسبة، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتزايد اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تُحفّز الطلب على البنية التحتية السحابية. وتُوسّع أمازون قدرة مراكز بياناتها، بينما تُحسّن في الوقت نفسه قدرتها على تحقيق الربح من هذا الطلب المتزايد.

تُعدّ الأرقام المتعلقة بعمليات الذكاء الاصطناعي والرقائق الخاصة بأمازون مثيرة للاهتمام بشكل خاص. فقد أعلنت الشركة أن كلا المجالين تجاوزا معدل إيرادات سنوية قدره 25 مليار دولار، ويشهدان نموًا بمعدلات تتجاوز 100%.

يمثل هذا تحولًا جوهريًا في كيفية النظر إلى رقائق أمازون الخاصة. لم تعد معالجات Graviton ورقائق Trainium AI مجرد أدوات مصممة لترشيد التكاليف ضمن البنية التحتية الداخلية لأمازون، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عروض AWS التجارية، وميزة تنافسية في سباق خدمة العملاء الذين يتبنون حلول الذكاء الاصطناعي.

مع ذلك، ينبغي تفسير رقم صافي الدخل المذهل بحذر. فقد أعلنت أمازون عن صافي ربح قدره 62.6 مليار دولار، أو 5.75 دولار للسهم، إلا أن هذه النتيجة تعززت بشكل كبير بأكثر من 53 مليار دولار من الإيرادات غير التشغيلية، المرتبطة بشكل أساسي باستثمارها في شركة Anthropic. يبدو رقم ربحية السهم مثيرًا للإعجاب، ولكنه لا يعكس بشكل كامل قوة الأداء التشغيلي الحالية للشركة. مع ذلك، لا يُقلل هذا من جودة التقرير، فقد ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 43% على أساس سنوي ليصل إلى 27.5 مليار دولار. يُقدّم هذا المؤشر، إلى جانب تسارع نمو خدمات أمازون السحابية (AWS)، صورةً أوضح بكثير لتحسّن عمليات أمازون الأساسية.

لا تزال النفقات الرأسمالية محور النقاش الرئيسي. تستثمر أمازون مبالغ قياسية في العقارات والمعدات والبنية التحتية التكنولوجية، مما أدى إلى تدفق نقدي حر سلبي. في الظروف العادية، يُعدّ هذا مؤشرًا تحذيريًا واضحًا. إلا أن السوق اليوم يُركّز بشكل أساسي على ما إذا كانت هذه النفقات المتزايدة تُرسّخ الأساس لنمو الإيرادات في المستقبل.

تُقدّم نتائج اليوم أدلةً قويةً على حدوث ذلك. يُشير تسارع نمو خدمات أمازون السحابية (AWS)، والتوسع السريع لأعمال الذكاء الاصطناعي، وتطوير رقائق خاصة، إلى أن قدرة أمازون الحاسوبية الجديدة لا تُبنى لمستقبل بعيد فحسب، بل بدأت الشركة في استخدام هذه الاستثمارات لتلبية طلب حقيقي ومتزايد بسرعة.

لا يعني هذا أن العائد الكامل على هذه الاستثمارات القياسية قد ظهر بالفعل. لا يزال حجم الإنفاق هائلاً، وقد يستمر الضغط على التدفق النقدي الحر في الفصول القادمة. مع ذلك، تلقّى السوق إشارةً واضحةً على أن هذه الاستثمارات بدأت تُترجم إلى توسّع في حجم الأعمال.

أما توقعات الربع الثالث، فتُقدّم صورةً أكثر تباينًا. تتوقع أمازون إيرادات تتراوح بين 197 مليار دولار و202 مليار دولار، وأرباحًا تشغيلية تتراوح بين 22.5 مليار دولار و26.5 مليار دولار. لا تزال هذه التوقعات قوية، لكنها تشير أيضًا إلى أنه بعد أداء استثنائي في الربع الثاني، قد يبدأ نمو المجموعة ككل بالعودة إلى وضعه الطبيعي.

مع ذلك، لا يُغير هذا من الاستنتاج الرئيسي لتقرير اليوم. فقد حققت أمازون النتائج التي كان المستثمرون يتطلعون إليها. فقد شهدت خدمات أمازون السحابية (AWS) تسارعًا ملحوظًا، وتحسنت ربحية قطاع الحوسبة السحابية، ووصلت أعمال الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية الخاصة بها إلى مستوى بات ذا أهمية متزايدة للشركة ككل.

لا تزال أمازون عملاقًا في مجال التجارة الإلكترونية، لكن إمكاناتها المستقبلية باتت مرتبطة بشكل متزايد بخدمات أمازون السحابية (AWS) وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية. ويُظهر تقرير اليوم أن الإنفاق الرأسمالي القياسي لم يعد مجرد عبء يُثقل كاهل التدفق النقدي الحر، بل أصبح أساسًا لنمو الإيرادات في المستقبل.

وقد يكون هذا هو التغيير الأهم في استراتيجية الاستثمار في أمازون بعد هذه النتائج.