أسهم فولكس فاجن عند أدنى مستوى لها منذ عام 2010 📉 سيتي تخفض السعر المستهدف

انخفضت أسهم فولكس فاجن (VOW1.DE) بأكثر من 2.5%، مسجلةً أدنى مستوياتها في 16 عامًا، بعد أن خفّض بنك سيتي توقعاته المالية وسعر السهم المستهدف للشركة الألمانية. ويُعزى السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى استمرار تدهور أداء مبيعات فولكس فاجن في الصين، حيث يتراجع الطلب بوتيرة أسرع مما توقعه المحللون سابقًا. وخفّض سيتي سعر السهم المستهدف من 110 يورو إلى 94 يورو، مقارنةً بسعر السوق الحالي الذي يقل قليلًا عن 80 يورو. وفي الوقت نفسه، أبقى البنك على توصيته بالشراء. وعلى الرغم من هذه التوصية الإيجابية، يُقرّ المحللون بأن آفاق الشركة التشغيلية لا تزال تتدهور.

الصين لا تزال أكبر مشكلة

وفقًا لسيتي، يُصبح ضعف السوق الصينية عاملًا مُؤثرًا بشكل متزايد على أرباح فولكس فاجن. لطالما كانت الشركة من أكبر شركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين، إلا أن المنافسة الشديدة من الشركات المصنعة المحلية - لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية - تُضعف مكانتها في السوق بشكل مطرد.

نتيجةً لذلك، خفّض سيتي توقعاته لأرباح السهم بنسبة:

18% لعام 2026،

16% لعام 2027،

7% لعام 2028.

وتعكس هذه التعديلات انخفاضًا في حجم مبيعات السيارات المتوقعة وتراجعًا في الربحية.

قد تنخفض هوامش الربح عن توقعات الإدارة

يتوقع سيتي الآن أن ينخفض ​​هامش الربح قبل الفوائد والضرائب لشركة فولكس فاجن إلى 3.9% فقط في السنة المالية 2026، وهو أقل من الحد الأدنى لنطاق توقعات الشركة.

كما يتوقع البنك تدفقًا نقديًا حرًا يبلغ حوالي 3.5 مليار يورو، وهو أيضًا الحد الأدنى لتوقعات الإدارة الحالية.

تشير هذه التوقعات إلى أن المستثمرين ينظرون بشكل متزايد إلى تحديات فولكس فاجن ليس فقط كعوامل دورية معاكسة، بل كمشاكل هيكلية قد تؤثر سلبًا على الشركة لسنوات.

تُشكّل الجغرافيا السياسية خطرًا متزايدًا

وفقًا لمحللي سيتي، تتجاوز تحديات فولكس فاجن الطلب على السيارات فحسب.

سلط البنك الضوء على التأثير المتزايد للعوامل الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات التجارية والتعريفات الجمركية الأمريكية. ويرى سيتي أن شركات صناعة السيارات العالمية باتت تعتمد بشكل متزايد على القرارات التنظيمية والسياسية للحكومات في الأسواق التي تعمل فيها.

ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لفولكس فاجن نظرًا لشبكتها العالمية الواسعة في التصنيع والتوزيع.

هل السوق متشائم للغاية؟

على الرغم من خفض التوقعات، أشار سيتي أيضًا إلى حقيقة مهمة: يتم تداول أسهم فولكس فاجن حاليًا عند أدنى مستوياتها منذ سنوات.

ويُقدّر البنك أن حصة فولكس فاجن في بورش وحدها تُقدّر بنحو 65 يورو للسهم الواحد.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك وحدة الخدمات المالية التابعة للمجموعة حوالي 47 مليار يورو من حقوق الملكية، أي ما يعادل 94 يورو تقريبًا للسهم الواحد من أسهم فولكس فاجن، وفقًا لحسابات سيتي.

يشير هذا إلى أن السوق قد يُقيّم أجزاءً من قاعدة أصول فولكس فاجن بأقل بكثير من قيمتها الأساسية.

ماذا بعد؟

لا تزال سيتي تتوقع نطاقًا واسعًا من نتائج التقييم المحتملة:

السيناريو المتفائل: 120 يورو للسهم،

السيناريو المتشائم: 65 يورو للسهم.

بينما تسعى الإدارة إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية، يرى المحللون أن قائمة التحديات التي تواجه فولكس فاجن تتزايد باستمرار. ونتيجة لذلك، بات من الصعب على الشركة تقديم نموذج النمو الذي يبحث عنه المستثمرون حاليًا في قطاع السيارات الأوروبي. تُتداول أسهم فولكس فاجن حاليًا بأقل من 80 يورو بقليل، ما يعني نسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 7 أضعاف الأرباح السنوية. ومع ذلك، لا يزال الضغط الواضح على هوامش الربح ونمو المبيعات مصدر قلق كبير. في ظل التحديات الهيكلية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للسوق الصينية، فإن انخفاض نسبة السعر إلى الربحية وحده لا يُشير بالضرورة إلى فرصة استثمارية جذابة عند المستويات الحالية.

المصدر: xStation5