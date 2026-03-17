أسهم هايكو تهبط إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر وسط اضطرابات مضيق هرمز 📉

تراجعت أسهم شركة هايكو (HEI.US) المتخصصة في صناعة الطيران والدفاع إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2025، واستمرت في انخفاضها وسط مخاوف بشأن أوضاع صناعة الطيران في ظل الصراعات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار وقود الطائرات. وقد يؤدي انخفاض عدد الرحلات الجوية إلى انخفاض الطلب على الإصلاحات وقطع الغيار، مما قد يضغط على نمو الإيرادات على المدى المتوسط. ورغم أن الشركة حققت نتائج قياسية في الربع الأخير، إلا أن السوق يعيد تقييم الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني، وتتوزع إيرادات هايكو بشكل متوازن تقريبًا بين القطاعين التجاري والدفاعي.

علاوة على ذلك، شهد القطاع التجاري نموًا أسرع في الأرباع الأخيرة. وقد استغل السوق حالة عدم اليقين هذه كفرصة لجني الأرباح، حيث انخفض سعر السهم الآن بنسبة 20% عن ذروته التاريخية، وهو أكبر انخفاض منذ ربيع العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن أداء الشركة يميل إلى التأثر بالدورات الاقتصادية، إلا أنها نجحت تاريخيًا في تجاوز فترات الركود، ولا تزال من بين أفضل الشركات أداءً على المدى الطويل بين الشركات المدرجة في البورصة منذ عام 1990. ويستمر المستثمرون في دفع علاوة سعرية كبيرة للسهم، حيث يقترب مضاعف الربحية المتوقع للأشهر الاثني عشر القادمة من 50، بينما يبلغ مضاعف المبيعات ومضاعف القيمة الدفترية حوالي 9.

يبلغ الانخفاض الحالي في سعر السهم مقارنةً بالمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 جلسة (EMA200) حوالي 10%، وهو مستوى نادر الحدوث تاريخيًا، وقد أعقبه انتعاش مدفوع بالطلب بشكل متواصل بين عامي 2020 و2026. إذا تم فتح مضيق هرمز في المدى القريب، فقد يُشكل ذلك حافزًا قويًا لسهم الشركة. أما إذا استمرت الاضطرابات، فقد يستمر السوق في التعامل مع الشركة بحذر.

المصدر: xStation5